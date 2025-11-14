جهان
عملیات را برضد یک گروه ممنوعۀ اسلامگرا در کشمیر تحت اداره هند آغاز شده است
درست چند روز پس از حملۀ مرگبار در دهلی جدید، نیروهای امنیتی هند، عملیات را برضد یک گروه ممنوعه اسلامگرا در منطقۀ کشمیر تحت اداره هند آغاز کرده اند.
در بخش های مختلف کشمیر تحت اداره هند، ادارت پولیس در اعلامیه های خود گفته اند که بیشتر این عملیات از روز چهارشنبه(12 نومبر) آغاز شده و حزب جماعت اسلامی را هدف قرار داده است.
حزب حاکم ملی گرای"هندو"صدراعظم ناریندرا مودی، در سال ۲۰۱۹ میلادی، حزب جماعت اسلامی را به حیث یک گروه غیرقانونی، ممنوع اعلام کرد.
مقامات هند، تاکنون به طور رسمی نگفته اند که آیا عملیات نظامی جاری با بمب گذاری در نزدیک یک مسجد در دهلی جدید که منجر به کشته شدن ۱۲ تن شد، ارتباط دارد یا خیر، اما در پی این حمله، پولیس هند، تدابیر امنیتی را در برخی از مناطقی کشمیر تحت اداره هند، تشدید بخشیده است.
پولیس جرمنی عملیات گستردۀ را برضد قاچاقچیان انسان و فرار از مالیات انجام داد
مقامات جرمنی می گویند که در ایالات بادن ورتمبرگ و برلین، عملیات گسترده ای را برضد قاچاقچیان انسان و فرار از مالیات انجام داده اند.
براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پولیس فدرال در اوفنبرگ، روز پنجشنبه( 13 نومبر) گفت که در این عملیات حدود 600 تا 700 افسر ادارات گمرکات، پولیس فدرال و واحدهای تحقیق مالیاتی، چندین محل تلاشی را تلاشی کرده اند.
به گفتۀ پولیس جرمنی، تحقیق کنندگان روی چندین محل در ایالت جنوب غربی بادن- ورتمبرگ، بشمول شهرهای بادن- بادن، بوبلینگن و لوراخ و همچنان شماری از شهرک های اطراف تمرکز داشتند و تلاشی هایی در شهر برلین نیز انجام شده است.
تا هنوز در مورد اینکه آیا در عملیات کسانی هم دستگیر شده، چیزی گفته نشده، ولی مقامات جرمنی می گویند که جزئیات بیشتر امروز(جمعه 14 نومبر) منتشر خواهد شد.
تیم کریکت سریلانکا پاکستان را ترک نمی کند
کریکت بورد سریلانکا روز پنجشنبه گفت تیم کریکت آن در پاکستان می ماند تا در هفته آینده در بازی های سه جانبه با تیم میزبان و کشور زمبابوی اشتراک نماید.
کریکت بورد سریلانکا بعد از آن این تصمیم را گرفت که حکومت پاکستان دیروز به آنها اطمینان داد که این بازی ها برعوض لاهور در راولپندی برگذار خواهد شد.
در سال ۲۰۰۹ بر تیم کریکت سریلانکا در لاهور حمله شده بود که در آن شش بازی کن این تیم زخمی شدند.
روز سه شنبه بعد از حمله انتحاری در اسلام آباد که در آن ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند ، حد اقل هشت بازی کن تیم سریلانکا از ترس تهدید امنیتی گفتند که دوباره به وطن بر می گردند.
محسن نقوی وزیر داخله پاکستان دیروز گفت که لوی درستیز قوای پاکستان به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داد که حفظ امنیت تیم کریکتآنها بدوش اردو میباشد.
یک نمونۀ ویروس پولیو در فاضلابی در جرمنی شناسایی شد
ادارۀ صحت جرمنی گفته است به دلیل میزان بالای تطبیق واکسین و نظارت جدی از فاضلابها، تهدید سرایت این بیماری به انسانها در این کشور پایین است.
اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که هیچ کشوری از شیوع بیماری پولیو که منتج به فلج کودکان میشود در امان نیست.
این یافتهها بیش از ۳۰ سال پس از آخرین موارد عفونت ویروس پولیو در افراد ثبت شده در جرمنی است.
این نمونۀ ویروس پولیو در شهر هامبورگ جرمنی شناسایی و ثبت شده است و مقامهای صحت این کشور گفته اند که نمونهبرداریهای بیشتری انجام خواهد شد.
پولیو یک عفونت ویروسی است که میتواند باعث مرگ یا فلج شود، اما میتوان با واکسین از آن پیشگیری کرد.
افغانستان و پاکستان تنها کشورهایی در جهان هستند که بیماری پولیو در آنها ریشهکن نشده است.
دونالد ترمپ لایحۀ تامین بودجه برای پایان تعطیلی دولت ایالات متحده را امضا کرد
دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحۀ تامین بودجه را امضا کرد که بر اساس آن طولانی ترین تعطیلی دولت فدرال به پایان می رسد. لایحۀ تامین بودجه چهارشنبه شب توسط مجلس نمایندگان تصویب شد و دو ساعت بعد آن را رئیس جمهور ترمپ امضا کرد.
مجلس سنا این لایحه را روز دوشنبه تصویب کرده بود.
این لایحه بودجۀ حکومت را تا پایان ماه جنوری تامین میکند.
توافق بر سر لایحه پس از آن صورت گرفت که شماری از اعضای دموکرات مجلس سنا در کنار جمهوریخواهان قرار گرفتند و در بارۀ توافقی مذاکره کردند که بر بنیاد آن کارمندان فدرال به کار بازگردند و خدمات ضروری از سر گرفته شود.
اسرائیل می گوید، گذرگاه "زیکیم" بروی کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شد
اسرائیل امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهاد ها، باز کرده است.
ادارۀ که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می کند، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که گذرگاه "زیکیم" برای ورود لاری های حامل کمک بشردوستانه به نوار غزه باز شده است.
خبرگزاری فرانس پرس، از قول سخنگوی همین اداره نوشته که گذرگاه"زیکیم" مانند گذرگاه"کرم ابوسالم" که تا بخش جنوبی غزه امتداد دارد، به طور دایمی باز خواهد ماند.
از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ که گروه حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی به غزه حمله کردند، اکثر گذرگاههای منتهی به غزه بسته شدهاست.
حماس از سوی ایالات متحدۀ امریکا و اتحادیۀ اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود.
ترکیه: همه ۲۰ سرنشین طیارۀ نظامی ساقط شدۀ این کشوردر گرجستان جان باخته اند
مقام های ترکیه امروز چهارشنبه (۲۱ عقرب) اعلام کردند که همه ۲۰ سرنشین یک طیارۀ نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد جان باخته اند.
یاشار گولر ، وزیر دفاع ترکیه در بیانیه ای در شبکۀ ایکس گفت که همکاران «قهرمان» شان در نتیجۀ سقوط طیارۀ نظامی باربری C-130 در نزدیک مرز بین گرجستان و آذربایجان جان باختند.
این طیاره عصر روز دوشنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می رفت.
علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.
بسیاری رهبران جهان به شمول آذربایجان و گرجستان و مارک روته سرمنشی ناتو به خاطر این رویداد به ترکیه تسلیت گفته اند.
تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه ، همبستگی کشورش را با ترکیه ابراز کرده است.
یونیسف: اسرائیل اجازه انتقال وسایل واکسین و شیر خشک کودکان غزه را نمیدهد
صندوق کمکهای سازمان ملل برای کودکان میگوید اسرائیل مانع انتقال سرنگهای واکسین کودکان غزه و بوتلهای شیر شده است.
یونیسف روز سهشنبه اعلام کرد در حالی که آتشبس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان غزه را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمیدهد ۱.۶ میلیون سرنگ و یخچالهایی که با انرژی خورشیدی کار میکنند، به غزه منتقل شوند.
ریکاردو پایریس سخنگوی یونیسف گفت این سرنگها از ماه آگست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند.
بخش مربوط به نظارت بر کمکها در اردوی اسرائیل گفته است که مانع انتقال سرنگهای واکسین به غزه نمیشود، اما میخواهد اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمکرسانی استفاده نکند.
همایون ارشادی بازیگر ایرانی در سن ۷۸ سالگی درگذشت
همایون ارشادی بازیگر ایرانی سهشنبه، ۲۱ عقرب در سن ۷۸ سالگی به دلیل بیماری سرطان درگذشت.
ارشادی متولد سال ۱۹۴۷ در مرکز اصفهان بود، تحصیلات خود را در رشتهٔ معماری به پایان رساند و سپس وارد صنعت سینما شد.
ارشادی با بازی در نقش اصلی فیلم «طعم گیلاس» (۱۹۹۷) ساختهٔ عباس کیارستمی، که برندهٔ نخل طلای کن شد، به شهرت بینالمللی رسید.
این فیلم داستان مردی ناامید را روایت میکند که به دنبال کسی است تا پس از خودکشی برنامهریزی شده او را دفن کند.
این اثر باعث شد ارشادی در سطح جهانی شناخته شود و آغازگر یک حرفهٔ بازیگری دیرهنگام اما بسیار مورد احترام بود.
کارهای او همچنین در سطح بینالمللی دیده شد و در تولیدات هالیوودی از جمله «بادبادکباز» (۲۰۰۷) ایفای نقش کرد.
سنای امریکا لایحهٔ پایان تعطیلی دولت فدرال را تصویب کرد
سنای امریکا دوشنبه شب، ۱۹ عقرب لایحهٔ موقت تأمین بودجهٔ دولت این کشور را تصویب کرد، اقدامی که سبب از سرگیری فعالیتهای دولتی میشود.
۶۰ سناتور به این لایحه که هزینههای دولت را تا پایان جنوری ۲۰۲۶ تأمین میکند، رأی مثبت دادند و ۴۰ نفر دیگر رأی منفی دادند.
این اقدام پس از بیش از ۴۰ روز تعطیلی بخش عمدهای از دستگاههای دولتی انجام شد، که در نتیجهٔ آن دهها هزار کارمند فدرال از حقوق خود محروم و خدمات عمومی مختل شده بود.
این لایحه باید در مجلس نمایندگان نیز تصویب شود و سپس توسط رئیسجمهور دونالد ترمپ توشیح خواهد شد.
دونالد ترمپ رئیسجمهور امریکا، در قصر سفید گفت: «خیلی زود کشور را دوباره باز خواهیم کرد؛ این توافق بسیار خوبی است.»
انتظار میرود رأیگیری مجلس نمایندگان روز چهارشنبه انجام شود.
با تصویب این بودجه موقت، بودجه سالانه در نشستهای بعدی کانگرس به بحث گذاشته خواهد شد.