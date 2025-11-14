عملیات را برضد یک گروه ممنوعۀ اسلامگرا در کشمیر تحت اداره هند آغاز شده است

صندوق کمک‌های سازمان ملل برای کودکان می‌گوید اسرائیل مانع انتقال سرنگ‌های واکسین کودکان غزه و بوتل‌های شیر شده است.

یونیسف روز سه‌شنبه اعلام کرد در حالی‌ که آتش‌بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان غزه را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمی‌دهد ۱.۶ میلیون سرنگ و یخچال‌هایی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند، به غزه منتقل شوند.

ریکاردو پایریس سخنگوی یونیسف گفت این سرنگ‌ها از ماه آگست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند.

بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردوی اسرائیل گفته است که مانع انتقال سرنگ‌های واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک‌رسانی استفاده نکند.