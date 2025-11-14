سازمان ملل متحد میگوید که حدود 422 میلیون بزرگسال در سال 2014 در سطح جهان، به بیماری شکر مبتلا بودند، در حالیکه این رقم در سال 1980 میلادی، 108 میلیون تن بوده است.

به گفتۀ این سازمان، شیوع دیابت(بیماری شکر) در جهان، در مقایسه با 1980 تقریباً دو برابر شده و این افزایش، عوامل خطر مرتبط با اضافه وزن یا چاقی را نیز منعکس میسازد.

به گفتۀ سازمان ها و نهادهای بین المللی افغانستان در زمرۀ کشورهایی است که رقم بلند مبتلایان به دیابت را دارد که بسیاری از بیماران آن به دلیل عدم مراقبت‌های منظم صحی و تغذیه مناسب، در شرایط وخیم قرار دارند.

سازمان ملل متحد می گوید که دیابت(بیماری شکر) یکی از عوامل عمدۀ نابینایی، نارسایی گرده ها، حملۀ قلبی، سکته مغزی و قطع انگشتان پا محسوب می شود.