در حمله روز سه شنبه در اسلام آباد، ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند

در حمله روز سه شنبه در بیرون از ساختمان محکمه در اسلام آباد، ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند. یک جناح از تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، در اعلامیه حکومت پاکستان گفته شده، کسانیکه در ارتباط با بمب گذاری در اسلام آباد دستگیر شده اند، با تی تی پی ارتباط دارند.

اعلامیه می افزاید که این گروه از سوی افراد مستقر در افغانستان، اداره و هدایت می شد و ادعا شده که رهبر این گروه و سه عضو آن دستگیر شده اند.

در اعلامیه، فرد بمبگذار به نام مستعار قاری عثمان عارف، باشندۀ ولایت ننگرهار در شرق افغانستان معرفی و گفته شده که تحقیقات در مورد ادامه دارد و انتظار می رود که دستگیری های بیشتر صورت بگیرد. اما در مورد محل دستگیری این افراد معلومات ارائه نشده است.

محسن نقوی وزیر داخلۀ پاکستان نیز روز پنجشنبه(13 نوامبر) به مجلس سنای آن کشور گفت که شخص بمبگذار افغان است.

حکومت طالبان در افغانستان، با ابراز تاثر عمیق هر دو حمله را محکوم کرده

پیش از نیز، آقای نقوی روز دوشنبه ادعا کرده بود که افغان ها در حمله بر یک مکتب مرتبط با نظامیان در شمال غرب پاکستان، دخیل بوده اند.

حکومت طالبان در افغانستان در مورد اتهامات اخیر پاکستان چیزی نگفته، ولی با ابراز تاثرات عمیق هر دو حمله را محکوم کرده است.

این اتهامات در حالی مطرح شده که روابط بین اسلام آباد و کابل به شدت با تنش های جدی رو به رو است و در ماه گذشته باعث شدیدترین درگیری های سرحدی سال های اخیر، بین دو کشور شد.

به گفته سازمان ملل متحد، در نتیجۀ درگیری های اخیر بین نیروهای طالبان افغان و پاکستانی ها بیش از ۷۰ تن از جمله ده‌ها فرد ملکی افغان، کشته شده‌اند.