زلنسکی: نیروهای اوکراین از راکتهای"لانگ نپتون" بر اهدافی در روسیه، استفاده کردند
ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای این کشور در یک شبانهروز گذشته از راکتهای نوع کروز "لانگ نپتون" بر اهدافی در روسیه، استفاده کردند.
براساس خبرگزاری رویترز، زلنسکی امروز(جمعه 14 نوامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که نیروهای اوکراین با موفقیت از راکت های نوع کروز "لانگ نپتون" بر اهداف تعیین شده در قلمرو روسیه استفاده کرده اند و این اقدام به گفتۀ او"یک پاسخ کاملاً عادلانه به وحشت مداوم روسیه" است.
زلنسکی در مورد اینکه کدام مناطق در داخل روسیه هدف قرار داده شده و تلفات ناشی از این حملات چیزی نگفته و مقامات روسی هم تا هنوز در این مورد تبصره نکرده اند.
تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در 24 فبروری، 2022 میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.
حکومت پاکستان چهار تن را به ارتباط حملۀ اخیر در اسلامآباد، دستگیر کرد
حکومت پاکستان میگوید، چهار عضو گروهی را دستگیر کرده که در حملۀ اخیر در اسلامآباد دست داشتند.
در حمله روز سهشنبه در خارج از یک محکمه در اسلامآباد که شاخهای از تحریک طالبان پاکستان (TTP) مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
حکومت پاکستان امروز(14 نوامبر) در اعلامیهای گفت که این گروه در توقیف قرار دارند، اما محل دستگیری آنها را اعلام نکرده است.
در اعلامیه، فرد مهاجم قاری عثمان عارف، باشندۀ ولایت ننگرهار، معرفی و گفته شده که این گروه در جریان حمله، از رهبران شان در افغانستان به طور سیستماتیک راهنمایی دریافت میکرد.
در این اعلامیه گفته شده که تحقیقات در مورد این حمله ادامه دارد و انتظار میرود جزئیات بیشتر بعداً افشا و افراد بیشتری دستگیر شوند.
حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است.
اقدامات پولیس پاکستان برضد مهاجرین افغان تشدید یافته است
پس از حملات اخیر در برخی مناطق پاکستان و اتهامات مقامات این کشور که افغانها را مقصر دانسته اند، اقدامات برضد مهاجرین افغان در پاکستان تشدید یافته است.
پولیس در ایالت پنجاب پاکستان، برای دریافت اطلاعات در مورد مهاجرین افغان جایزه تعیین کرده و بر اساس گزارش تلویزیون پاکستان"نیوز 24"، هر کسی که در مورد مهاجرین فاقد اسناد اطلاع بدهد، 10 هزار روپیه پاکستانی پاداش دریافت خواهد کرد.
حکومت ایالتی پنجاب پاکستان، تا هنوز در مورد این گزارش، رسماً چیزی نگفته است.
شماری از پناهجویان افغان در پاکستان میگویند که پولیس به مالکان خانه ها در اسلام آباد هشدار داده که پناهجویان و مهاجرین فاقد اسناد را از خانههایشان بیرون کنند.
این اقدامات بعد از آن صورت می گیرد که در حملۀ روز سهشنبه در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان ۱۲ تن کشته و ۲۷ تن دیگر زخمی شدند.
امروز ۱۴ نوامبر با روز جهانی دیابت(بیماری شکر) برابر است.
سازمان ملل متحد میگوید که حدود 422 میلیون بزرگسال در سال 2014 در سطح جهان، به بیماری شکر مبتلا بودند، در حالیکه این رقم در سال 1980 میلادی، 108 میلیون تن بوده است.
به گفتۀ این سازمان، شیوع دیابت(بیماری شکر) در جهان، در مقایسه با 1980 تقریباً دو برابر شده و این افزایش، عوامل خطر مرتبط با اضافه وزن یا چاقی را نیز منعکس میسازد.
به گفتۀ سازمان ها و نهادهای بین المللی افغانستان در زمرۀ کشورهایی است که رقم بلند مبتلایان به دیابت را دارد که بسیاری از بیماران آن به دلیل عدم مراقبتهای منظم صحی و تغذیه مناسب، در شرایط وخیم قرار دارند.
سازمان ملل متحد می گوید که دیابت(بیماری شکر) یکی از عوامل عمدۀ نابینایی، نارسایی گرده ها، حملۀ قلبی، سکته مغزی و قطع انگشتان پا محسوب می شود.
پولیس جرمنی عملیات گستردۀ را برضد قاچاقچیان انسان و فرار از مالیات انجام داد
مقامات جرمنی می گویند که در ایالات بادن ورتمبرگ و برلین، عملیات گسترده ای را برضد قاچاقچیان انسان و فرار از مالیات انجام داده اند.
براساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، پولیس فدرال در اوفنبرگ، روز پنجشنبه( 13 نومبر) گفت که در این عملیات حدود 600 تا 700 افسر ادارات گمرکات، پولیس فدرال و واحدهای تحقیق مالیاتی، چندین محل تلاشی را تلاشی کرده اند.
به گفتۀ پولیس جرمنی، تحقیق کنندگان روی چندین محل در ایالت جنوب غربی بادن- ورتمبرگ، بشمول شهرهای بادن- بادن، بوبلینگن و لوراخ و همچنان شماری از شهرک های اطراف تمرکز داشتند و تلاشی هایی در شهر برلین نیز انجام شده است.
تا هنوز در مورد اینکه آیا در عملیات کسانی هم دستگیر شده، چیزی گفته نشده، ولی مقامات جرمنی می گویند که جزئیات بیشتر امروز(جمعه 14 نومبر) منتشر خواهد شد.
عملیات را برضد یک گروه ممنوعۀ اسلامگرا در کشمیر تحت اداره هند آغاز شده است
درست چند روز پس از حملۀ مرگبار در دهلی جدید، نیروهای امنیتی هند، عملیات را برضد یک گروه ممنوعه اسلامگرا در منطقۀ کشمیر تحت اداره هند آغاز کرده اند.
در بخش های مختلف کشمیر تحت اداره هند، ادارت پولیس در اعلامیه های خود گفته اند که بیشتر این عملیات از روز چهارشنبه(12 نومبر) آغاز شده و حزب جماعت اسلامی را هدف قرار داده است.
حزب حاکم ملی گرای"هندو"صدراعظم ناریندرا مودی، در سال ۲۰۱۹ میلادی، حزب جماعت اسلامی را به حیث یک گروه غیرقانونی، ممنوع اعلام کرد.
مقامات هند، تاکنون به طور رسمی نگفته اند که آیا عملیات نظامی جاری با بمب گذاری در نزدیک یک مسجد در دهلی جدید که منجر به کشته شدن ۱۲ تن شد، ارتباط دارد یا خیر، اما در پی این حمله، پولیس هند، تدابیر امنیتی را در برخی از مناطقی کشمیر تحت اداره هند، تشدید بخشیده است.
تیم کریکت سریلانکا پاکستان را ترک نمی کند
کریکت بورد سریلانکا روز پنجشنبه گفت تیم کریکت آن در پاکستان می ماند تا در هفته آینده در بازی های سه جانبه با تیم میزبان و کشور زمبابوی اشتراک نماید.
کریکت بورد سریلانکا بعد از آن این تصمیم را گرفت که حکومت پاکستان دیروز به آنها اطمینان داد که این بازی ها برعوض لاهور در راولپندی برگذار خواهد شد.
در سال ۲۰۰۹ بر تیم کریکت سریلانکا در لاهور حمله شده بود که در آن شش بازی کن این تیم زخمی شدند.
روز سه شنبه بعد از حمله انتحاری در اسلام آباد که در آن ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند ، حد اقل هشت بازی کن تیم سریلانکا از ترس تهدید امنیتی گفتند که دوباره به وطن بر می گردند.
محسن نقوی وزیر داخله پاکستان دیروز گفت که لوی درستیز قوای پاکستان به وزیر دفاع سریلانکا اطمینان داد که حفظ امنیت تیم کریکتآنها بدوش اردو میباشد.
افزایش پرچاوی برق در کابل
با فرارسیدن زمستان پرچاوی های برق در شهر کابل بیشتر شده و مردم شکایت دارند که مسوءلین باید این مشکل را حل کنند.
در بعضی مناطق شهر کابل در ۲۴ ساعت صرف دو ساعت و در بعضی ساحات پنج ساعت برق است.
مقامات شرکت بریشنا می گویند نیازمندی برق شهر کابل بین ۶۵۰ تا ۷۰۰ میگاوات برق است و آنها بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میگاوات برق دارند.
هرچند محمد صادق حق پرست سخنگوی شرکت بریشنا در صحبت با رسانه های داخلی از باشنده گان کابل خواسته که حوصله داشته باشند ، اما باشنده گان شهر می گویند تجربه سالهای گذشته ثابت ساخته است که با فرارسیدن زمستان پرچاوی ها بیشتر میشود.
موافقه طالبان با ازبکستان در رابطه با صادرات
حکومت طالبان و ازبکستان یک موافقتنامه را امضا نمودند که طبق آن محصولات زراعتی افغانستان از طریق میدان های هوای ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می گردد.
حاجی زید سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت بلخ روز پنجشنبه در صفحه ایکس نوشت که به اساس تفاهمنامه امضا شده با ازبکستان میوه و سبزیجات افغانستان از راه میدانهای هوائی ازبکستان به بازار های دیگر کشورهای آسیای میانه، آسیای جنوبی و اروپائی صادر میشود.
از تقریبا یک ماه به این سو پاکستان راه های مواصلاتی خودرا با افغانستان بسته که در نتیجه آن به تجار افغان زیان بزرگ وارد شده است. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان روز چهارشنبه در جریان صحبت در یک گردهمائی در کابل از تجار افغان خواست که راه های بدیل تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو نمایند.
یک تعداد تاجران افغان به رادیو آزادی گفته اند، این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی راه بدیلی را بر عوض راه های پاکستان برای خود پیدا کنند زیرا پاکستان بازار بزرگ و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان میباشد.
متقی: اختلافات با پاکستان باید از طریق مذاکره حل شود
وزیر خارجه حکومت طالبان برای حل اختلافات با پاکستان بر مذاکرات تاکید نمود.
امیر خان متقی روز گذشته در ملاقات با معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان برای افغانستان طارق علی بخیت صلاح در وزارت خارجه در کابل در این مورد سخن گفت .
از سوی دیگر طارق بخیت از آتش بس بین افغانستان و پاکستان استقبال کرده و گفت که چنین اختلافات بین دو کشور مسلمان همجوار باید از طریق مذاکره حل شود.
روابط بین پاکستان و افغانستان در اواخر بعد از آن متشنج شد که ماه گذشته طیاره ها پاکستانی بر کابل حمله کردند و در جواب آن طالبان در امتداد خط دیورند بر پوسته های نظامی پاکستان هجوم بردند.
بعد از این برخوردها به میانجیگری قطر و ترکیه مذاکرات صلح در دوحه و استانبول برگذار شد که راه را برای آتش بس باز نمود ، اما روابط بین دو کشور هنوز هم وخیم است و راه های رفت آمد بین آنها مسدود میباشد.