تروریزم الهام بخش یک تهدید اصلی برای اروپا

به گفتۀ آنان، زمانی داعش و القاعده این توانایی را داشتند که افراد را آموزش دهند و به قصد انجام حمله به اروپا اعزام کنند، اما به گفتۀ آنان، سرکوب این گروه‌ها در شرق میانه، به‌ویژه در عراق و سوریه، این توانایی را از آن‌ها گرفته است.

میرس هېکر، تحلیلگر فرانسوی و کارشناس گروه‌های جهادی، نگرانی دیگری را مطرح می‌کند و آن این که اکنون داعش و القاعده نمی‌توانند جنگجویان شانرا به اروپا بفرستند، اما می‌توانند با تبلیغات، افراد را در داخل اروپا به خود جذب کنند.

هېکر به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته است که به تازگی یک شهروند افغان در فرانسه به اتهام داشتن ارتباط با تبلیغات داعش بازداشت شده و به گفتۀ او، این موضوع نشانه‌ای از تغییر در نوع تهدیدهای داعش و القاعده است.

فرانس‌پرس هرچند نگفته که این افغان به اتهام کدام رویداد، کجا و چه وقت بازداشت شده، اما به گفتۀ هېکر، الهام‌گیری از داعش و القاعده یک نوع جدید از تهدید به شمار می‌رود.

به نظر می‌رسد که از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، گروه دولت اسلامی یا داعش ظرفیت محدودی برای انجام حملات پیدا کرده است

اما تا هنوز این موضوع بر اروپا تأثیر نگذاشته است. حتا اگر آن‌ها تلاش انجام حملات هدفمند را هم کرده‌اند، ناکام شده‌اند. این روزها تروریزم الهام بخش یک تهدید اصلی به شمار می‌رود. همین چند روز پیش در فرانسه یک افغان بازداشت شد که تحت تأثیر تبلیغات داعش قرار گرفته بود."

یک مقام امنیتی فرانسه که نخواست نامش فاش شود، به فرانس‌پرس گفته است که داعش زمانی در سوریه و عراق پایگاه‌ها و مرکزهایی داشت، اما به گفتۀ او اکنون در آنجا از هم پاشیده و ضعیف شده است.

مقام‌های فرانسوی این اظهارات را در سیزدهم نوامبر، به مناسبت دهمین سالگرد حملۀ خونین پاریس که از سوی داعش انجام شده بود، بیان کرده‌اند.

گروه دولت اسلامی یا داعش در سیزدهم نوامبر سال ۲۰۱۵ بر یک سالن کنسرت در پاریس و در چند رستورانت، کافه و یک استدیوم فوتبال اطراف آن حملات مسلحانه و انتحاری انجام داد.

در آن حملات ۱۳۰ تن کشته شدند.

به گفتۀ یک منبع امنیتی فرانسه، از زمانی که ابوبکر البغدادی رهبر داعش در سال ۲۰۱۹ در سوریه، و سپس در سال ۲۰۲۲ ایمن الظواهری معاون رهبر القاعده، در کابل کشته شدند، رهبری هر دو گروه تضعیف شده است.

بر اساس گزارش‌ها، رهبر کنونی القاعده، سیف‌العدل، و رهبر گروه دولت اسلامی، ابو حفص الهاشمی القرشی، مانند رهبران پیشین خود، الظواهری و بغدادی، نام و شهرت ندارند.

به گفتۀ مقام‌های فرانسوی، این رهبران اکنون توانایی مدیریت درست گروه‌های خود را نیز ندارند.

یک منبع امنیتی فرانسه دربارۀ شمار کنونی افراد داعش نیز برخی آمار ارائه کرده است.

به گفتۀ آنان، در حال حاضر میان ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ عضو داعش در سوریه فعالیت دارند.

در افریقا، شمار جنگجویان داعش بین ۶ تا ۷ هزار تن برآورد شده است.

در گزارش دربارۀ شمار احتمالی اعضای شبکۀ القاعده چیزی گفته نشده است.

همچنین به حملات و تهدیدهای داعش در آسیا، از جمله افغانستان و ایران، اشاره شده، اما مقام‌های فرانسوی گفته‌اند که حکومت طالبان در برابر داعش مبارزۀ مؤثر انجام داده است.