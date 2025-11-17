معترضان روز یکشنبه، ۱۶ نوامبر، در منطقه لندی‌کوتل با برگزاری تظاهرات گفتند که بسته‌ماندن گذرگاه تورخم برای بیش از یک ماه، خسارات سنگینی به فعالیت‌های آنان وارد کرده است

در ویدیو های که از سوی معترضان با رادیو آزادی شریک شده دیده می شود که در این تجمع اعتراضی دهها تن شرکت کرده اند.

آنان در اعتراض شان تأکید کردند که برای کاهش تنش‌ها و حل دایمی مشکلات، دو کشور باید مسیر گفت‌وگو و تفاهم را در پیش گیرند.

شاه خالد نماینده حکومت محلی در لندی کوتل خیبر پختنونخوا و یکی از معترضان می گوید گذرگاه تورخم فوراً برای مردم، تجارت و بیماران باز شود.

او به رادیو آزادی گفت:

در این اعتراض چهره های سیاسی،کار و باریان،کارگران و مردم عام همه شرکت داشتند

ما تجمع اعتراضی کردیم از مقام های هر دو کشور خواستیم که در منطقه نه برای نا امنی و نه برای بی روزگاری گنجایش است و از هر دو طرف مسئول خواستیم که این تنش ها از طریق مذاکرات حل شود و سرحد به گونه فوری بروی رفت و آمد مردم عام،برای تجارت و بیماران کاملا باز شود."

شماری از تاجران و صادرکنندگان کالاهای تجارتی در تورخم که در این اعتراض شرکت داشته اند می گویند که هدف از راه اندازی آن از سرگیری تجارت و حل مشکلات از طریق مذاکره است تا از ادامه زیان‌ها جلوگیری شود.

قاری نظم گل شینواری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:

"اعتراض ما این است که کار و بار دوباره به جریان بیفتد و دو کشور مشکلات را از راه گفت‌وگو حل کنند؛ یکی از مقام‌ها به کابل برود و دیگری به اسلام‌آباد بیاید تا این مسئله به خوبی از طریق مذاکره پایان یابد. زیان سنگینی به هر دو کشور وارد می‌شود و باید تاجران، کسبه‌کاران و ترانسپورتران از ادامهٔ این خساره‌ها محفوظ بمانند."

مالک یک شرکت ترانسپورتی که اموال تجارتی را از مسیر تورخم به شهرهای مختلف پاکستان منتقل می‌کند، می‌گوید که در حدود پنج هفته گذشته دهها هزار دالر زیان کرده است.

او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:

پرداخت پول برای گدام ها از یکسو ،پول برای کارگران برای بالا کردن و پایین کردن مال از سوی دیگر،همچنان مال های که در این جریان از بین می روند خساره دیگری است که وارد می شود

زیان که تا کنون بر ما وارد شده حدود ۴۰ تا ۴۵ هزار دالر است حتی برخی کالا ها را در محلات نگهداری موقت گذاشتیم و بیرون نکردیم ،زیرا گدام های مناسب برای نگهداری آن وجود نداشت نه تنها من، افرادی هستند که به صدها هزار دالر زیان دیده اند."

پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را از حدود ۵ هفته به اینسو پس از درگیری ها میان دو طرف،بسته است.

با آنکه حکومت طالبان همواره اتهامات در مورد استفاده از خاک افغانستان و حضور شورشیان ضد پاکستان در افغانستان را رد کرده، اما یکبار دیگر طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک نشست خبری روز جمعه ۱۴ نوامبر تاکید کرد که تجارت و ترانزیت با افغانستان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که "رژیم طالبان افغانستان" گام‌های مشخصی علیه عناصر ضدپاکستان که به گفته او از خاک آن فعالیت می‌کنند بردارد.

او افزوده که ارزش جان انسان‌ها از ارزش انجام هر گونه تجارت بالاتر است و این موضع آنان است.

این درحالیست که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان روز چهارشنبه ۱۲ نوامبر در نشستی با صنعت ‌کاران و تاجران افغان به آنان سه ماه مهلت داد تا قراردادهای تجارتی‌ شان را با پاکستان پایان دهند.

او هشدار داد تا زمانی که اسلام‌آباد تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی را در هر شرایطی مسدود نمی‌کند، روابط تجارتی میان دو کشور معلق خواهد ماند.

با آن‌که پس از درگیری‌ ها، نمایندگان دو کشور سه‌بار در دوحه و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدید آتش‌بس، هیچ توافق مشخصی در این نشست‌ها به‌دست نیامد.

برخی از رسانه ‌های پاکستانی به نقل از مقام‌ های آن کشور گزارش داده‌اند که در ۲۴ روز اول بسته شدن این راه ‌ها، تاجران دو طرف، ۲۰۰ میلیون دالر زیان دیده اند.

خان جان الکوزی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که به دلیل بسته بودن مسیرها میان دو کشور، به تاجران افغان دست کم صد میلیون دالر زیان رسیده و میزان خسارات هر روز در حال افزایش است.

بر اساس معلومات این اتاق، روزانه حدود دو هزار موتر تجارتی بین دو کشور رفت و آمد می‌کرد که حجم تجاری ماهانه آن به ۲۰۰ میلیون دالر می‌رسید.