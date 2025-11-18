خبر ها
بریتانیا از صدور ویزا به اتباع بعضی کشور ها خود داری میکند
وزارت خارجه بریتانیا هشدار داده است که صدور ویزه به شهروندان بعضی کشورها را ممنوع خواهد کرد.
این وزارت بخاطر عدم همکاری بعضی کشور در بخش اخراج پناهجویان غیر قانونی آنها این هشدار را صادر کرده است.
بخش زیاد این تهدید متوجه کشورهای افریقائی از جمله انگولا، نامیبیا و جمهوری کانگو است.
بریتانیا تا ماه جون سال جاری به بیش از ۸۳۴ هزار نفر به دلايل کار، تحصیل، مسايل بشری و خانوادگی ویزه داده تا قانونی به این کشور سفر کنند. این افراد اکثرا اتباع هند، چین، پاکستان و امریکا میباشند.
برعکس در بین کشورهای که اتباع آنها غیر قانونی به بریتانیا رفته و اکثریت آنها به تهدید اخراج رو به رو اند نام افغانستان در صدر قرار دارد.
از جمله تقریبا ۴۲ نیم هزار پناهجوی که از راه های غیر عادی به بریتانیا رسیده اند افغانها بیشترین رقم را تشکیل میدهند که تعداشان به ۶۶۰۰ نفر میرسد.
حکومت بریتانیا در تلاش ایجاد پالیسی های شدید علیه پناهجویان غیر قانونی است.
انتظار میرود که مهلت برای اقامت دایمی در این کشور به ۲۰ سال بلندبرده شود و اگر در این مدت در کشورهای که پناهجویان از آنها به بریتانیا آمده اند آرامی حکمفرما شود این افراد هم دوباره به وطنشان فرستاده خواهند شد.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
بسته بودن راه ها بین پاکستان و افغانستان ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور ضرر رسانده
اتاق تجارت و صنعت مشترک افغانستان و پاکستان از حکومت پاکستان خواسته که به زودترین فرصت راه ها را برای انتقال اموال تجارتی باز کند.
این اتاق شب گذشته در یک اعلامیه گفته که هزاران لاری اموال در بنادر و سرای ها متوقف اند که روزانه حد اقل بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالر مالیه و مصارف دیگر می پردازند.
در اعلامیه همچنان گفته شده که بسته شدن راه ها و رکود تجارتی برای پاکستان هم زیان بزرگ وارد کرده .
از ۱۲ اکتوبر به این سو که بین قوای سرحدی پاکستان و طالبان در امتداد خط دیورند برخورد صورت گرفت تمام راه های مواصلاتی بین دو کشور بشمول تورخم و سپین بولدک مسدود شدند.
وزیر تجارت حکومت طالبان گفته که در حدود۱۲ هزار کانتینر اموال تجارتی تجار افغان هم اکنون در بندر کراچی و دیگر بنادر پاکستان متوقف میباشند.
نظر به گزارشها دست کم ۳۰۰ میلیون دالر به تجار دو کشور ضرر رسیده است.
شرکت هوایی امارات ۶۵ طیارۀ مسافربری از نوع بوئینگ ۷۷۷-۹ سفارش میدهد
شرکت هوایی امارات مستقر در دوبی ۶۵ طیارۀ مسافربری از نوع بوئینگ ۷۷۷-۹ را سفارش میدهد.
این تصمیم امروز در مراسم گشایش نمایشگاه هوایی دوبی اعلام شد.
با عملی شدن این برنامه، جایگاه شرکت هوایی امارات بهعنوان بزرگترین خریدار طیارههای پهنپیکر در جهان تثبیت خواهد شد.
شرکت امریکایی بوئینگ با اجرای مطالعهٔ امکانسنجی برای مودل بزرگتر بوئینگ موافقت کرده.
شرکت هوایی امارات ارزش این قرارداد را ۳۸ میلیارد دالر گفته.
صدراعظم برکنار شدۀ بنگلهدیش به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد
یک محکمه بنگلهدیش امروز شیخ حسینه، صدراعظم برکنار شدۀ این کشور را به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند.
حسینۀ ۷۸ ساله، با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمهاش، از این کار خودداری کرده بود.
این محاکمه دربارهٔ اتهاماتی بود که گفته شده او دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود؛ قیامی که به برکناری او انجامید.
غلام مرتضی موزومدر، قاضی محکمه گفته است که حسینه «در سه مورد» از جمله تحریک، دادن دستور قتل و کوتاهی در جلوگیری از خشونتها، مجرم شناخته شد.
مجازات اعدام در بنگلهدیش از طریق حلقآویز کردن اجرا میشود.
دو مدال نقره و برنز برای محسن رضایی و جعفر سلطانی، ورزشکاران افغان در بازیهای همبستگی اسلامی
ورزشکاران افغان از بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دو مدال نقره و برنز بهدست آوردند.
محسن رضایی، ورزشکار تیم ملی تکواندو، حریفان عربستان، ازبکستان و آذربایجانی خود را شکست داد و مدال نقره گرفت.
او در رقابت نهایی برای کسب مدال طلا با ورزشکار ایرانی روبهرو شد، اما به اساس گزارشها بهدلیل بیماری نتوانست خوب مبارزه کند و شکست خورد.
جعفر سلطانی در رشتهٔ ووشو حریفانش از عربستان سعودی و یمن را مغلوب کرد و مدال برنز به دست آورد.
پیش از این محمد یوسف جهانگیر، قهرمان مویتای افغانستان، از همین رقابتها مدال طلا را کسب کرد.
افغانستان در این دور بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۷۰ ورزشکار اعزام کرده است.
نزدیک به ۶۰ کشور در این رقابتها اشتراک کردهاند.
سازمان حالوش: نیروهای ایران ۷ پناهجوی افغان را کشتند
یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حالوش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.
این سازمان روز گذشته در اعلامیهای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان و بلوچستان رخ داده است.
در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاحهای سبک و سنگین این افغانها را هدف قرار دادهاند.
مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکردهاند.
حالوش افزوده که دهها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپهای اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شدهاند.
این سازمان برخی ویدیوهای تکاندهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خونریزی دیده میشود، اما رادیو آزادی نمیتواند بهگونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.
به اساس گزارشها، نیروهای ایران پیش از این نیز دهها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کردهاند. اما آنها این گزارشها را بیاساس خواندهاند.
سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.
سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناهجویان افغان به ایران محسوب میشود.
تیم الف کریکت افغانستان امروز با بنگله دیش بازی می کند
قرار است، تیم الف کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره در جام آسیایی جوانان، امروز به مصاف تیم بنگله دیش برود.
این بازی ساعت هفت شام امروز دوشنبه (۲۶عقرب) به وقت کابل در شهر دوحۀ پایتخت قطر آغاز می شود.
بازیکنان افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کریکت سریلانکا را با تفاوت سه ویکت شکست دادند.
تیم الف کریکت افغانستان با از دادن هفت بازیکن اش توانست که در آخرین اوور، ۱۷۱ دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.
وزیر خارجه آلمان: پایبندی به ارزشهای مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است
یوهان واد فول وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه در سفرش به شش کشور بالکان غربی که بر روند دراز مدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است، وارد سارایوو شد.
به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واد فول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد.
وادفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که راه خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد.
وادفول روز دوشنبه قصد دارد از مونتهنگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید.
وی قرار است روز سهشنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند.
وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش، از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند.
به گفتۀ او این موضوع برای پیشبرد تلاشهای طولانیمدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاشهای روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است.
او گفت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی، قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزشهای مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.
در سال ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات، واجد شرایط عضویت خواهند بود.
وزیر خارجه ایران: در حال حاضر غنیسازی یورانیم انجام نمی شود
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، میگوید که کشورش پس از حملههای ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون، در حال حاضر غنیسازی یورانیم انجام نمی دهد.
عراقچی روز یکشنبه (۲۵ عقرب) در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنیسازی قایل است، اما به گفته او فعلاً این کار را انجام نمیدهد و تمام تأسیسات هستهای این کشور زیر نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار دارند.
اسرائیل و ایالات متحده امریکا در ماه جون گذشته بر تأسیسات مهم هستهای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجهی وارد نمودند.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی در واشنگتن، که تصاویر ماهوارهای را بررسی کرده، میگوید که در سه تأسیسات ویرانشدۀ ایران در اصفهان، نطنز و فُردو فعالیت بسیار کم دیده میشود.
این پژوهشگران گفتهاند که تنها در نزدیکی تأسیسات هستهای نطنز، در کوه پیکاکس، کارهای بازسازی آغاز شده است.
تیم الف کریکت افغانستان روز دوشنبه به مصاف تیم بنگلادش می رود
قرار است ، تیم الف کریکت افغانستان در دومین بازی بیست اووره در جام آسیایی جوانان ، به مصاف تیم بنگلادش برود.
این بازی ساعت هفت شام دوشنبه (۲۶عقرب) به وقت کابل در شهر دوحۀ پایتخت قطر آغاز می شود.
کرکتران افغان در نخستین دیدار خود در این جام روز شنبه تیم الف کریکت سریلانکا را با تفاوت سه ویکت شکست دادند.
تیم الف کریکت افغانستان با از دادن هفت بازیکن اش توانست که در آخرین اوور، ۱۷۱ دوش هدف تعیین شده را تکمیل کند.