مهرماه ۲۲ ساله یک دگرباش جنسی در ۱۳ سالهگی بارها در افغانستان مورد تجاوز جنسی بچهبازی و خشونت فیزیکی قرار گرفته است.
مهرماه که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان به فرانسه مهاجرت کرده و اکنون در پاریس مشغول تحصیل است، به رادیو آزادی گفت که به دلیل جنسیت خود، پس از تحمل خشونت شدید و لتوکوب از سوی پدرش، از خانه فرار کرد، اما در کابل به دست افراد خطرناک و "بدتر" افتاد:
"وقتی به کابل رفتم تلاش کردم تا کار پیدا کنم، اما مردی مرا با خود برد و قصد تجاوز جنسی را داشت، چون در آنجا کسی نداشتم، به گروهی از تراجنسیها پیوستم، یک ماه بعد گروهی از مردان مرا اختطاف کردند، به سالنگ بردند، با آنکه بسیار جوان بودم، مرا مجبور به نوشیدن شراب و زیاد لتوکوب کردند، هر بار بر من تجاوز میکردند. پولیس هم همکاری نکرده و من از ترس نتوانستم شکایت کنم."
مهرماه میگوید او تنها دگرباش جنسی در خانوادهاش بود و به همین دلیل تا ۱۳ سالهگی از رفتن به مکتب، زندهگی با خانوادهاش و حتی مصون بودن در اجتماع، محروم بود.
او میگوید زمانی که ۱۸ سال داشت به زور از سوی یک مرد زورمند که سه برابر او عمر داشت به هدف بچهبازی به گونه جبری نگهداری میشد. تنها دگرباشان جنسی قربانی خشونت و محرومیت از حقوق بشریشان نیستند، بلکه دختران به خصوص کودکان دختر نیز وضعیت بدتر ازین را تجربه میکنند.
ازدواج اجباری
مروه ۱۳ ساله دختریکه به دلیل محروم شدن از آموزش و وضعیت بد اقتصادی به زور به نکاح مردی ۲۵ ساله درآمده است.
مروه که دو سال پیش ازدواج کرده و یک ماه پیش پسرش را به دنیا آورد، به دلیل حساسیت موضوع نخواست صحبت هایش در این گزارش درج شود.
اما مادرش که نخواست ناماش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که مروه با خشونت شدید از سوی خانواده خسرش روبهرو است:
"من دخترم را در سن ۱۳ سالهگی، در یک سن بسیار جوان ازدواج کردم. مجبوریت من این بود که من دیگر نمیتوانستم از اطفال خود مراقبت کنم، از عهده مسئولیتشان برآمده نمیتوانستم، بخاطریکه من در خانهها و بلاکهای مردم لباسشویی میکنم، من در خانه نمیباشم.
من گفتم پشت بخت خود برود و از خاطریکه مردم پشتاش حرف نزنند، عروسیاش را کردم، بس ظلم دنیا نصیباش شد." اینها درحالی از قربانی شدنشان سخن میگویند که امروز ۱۸ نوامبر روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان است.
سازمان ملل متحد به مناسبت این روز در وبسایت خود نوشته که جوانان زیادی در سراسر جهان قربانی سوءاستفاده جنسی میشوند و این تخلفات گسترده در همه کشورها و طبقات اجتماعی دیده میشوند. سازمان ملل متحد میافزاید که کودکان بهویژه دختران در معرض خطر آزار و اذیت جنسی، سوءاستفادههای اجباری و خشونت از جمله پلتفورمهای آنلاین و آفلاین قرار دارند که اغلب در جریان منازعات مسلحانه رخ میدهد.
بهگفته سازمان ملل متحد، این امر میتواند تأثیرات منفی طولانیمدت بر سلامت و رشد جسمی، روحی و جنسی کودکان قربانی و خانوادههای آنها داشته باشد. این سازمان میگوید که چنین آسیبی به کودکان حتی میتواند منجر به شکنجه و سایر برخوردهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز شود.
سازمان ملل متحد نگرانی میکند که بسیاری از قربانیان و خانوادههای آنها به دلیل شرمندهگی، هرگز قادر به خواستن حمایت و جستوجوی عدالت نیستند. این چیزیست که برخی از فعالان کودک و حقوق بشر افغان نیز تأیید میکنند و در موردش نگرانی دارند.
برخی ازین فعالان حقوق کودک برای خانوادهها و سرپرستان کودکان برای حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از قرار گرفتن آنها در معرض سوءاستفاده و خشونت، توصیههایی دارند.
در هر شرایطی، کودکان به حمایت اجتماعی و همچنین حمایت فردی نیاز دارند، اما در مجموع مسئولیت حمایت از کودکان به عهده دولتها است، کشورهاییکه به کنوانسیون حقوق کودک متعهد هستند و یا قوانین خود را دارند، حاکمان و خانوادهها نیز مسئولیت بیشتری دارند.
نجیبالله ببرکزی، فعال حقوق اطفال افغان به رادیو آزادی گفت:
قابل ذکر است که محدودیتهای فرهنگی در افغانستان اغلب قربانیان این بدرفتاریها را ساکت میسازد، به خصوص دخترانیکه قربانی خشونتهای جنسی و ازدواجهای اجباری میشوند، افشای این مسایل و عدالتخواهی را برای آنها تقریباً ناممکن میسازد.
کسانیکه در این گزارش با آنها مصاحبه شدند میگویند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، سیستمهای رسمی حقوقی و حفاظتی از هم پاشیده شده و این امر گزارش سوء استفاده یا دریافت حمایت روانی و طبی را برای بازماندهگان دشوارتر کردهاست.
قابل ذکر است که با افزایش استفاده از انترنت و رسانههای اجتماعی، آزار و اذیت جنسی آنلاین نیز هر از گاهی نگرانیها و شکایتها را به وجود آورده است.
سازمان ملل متحد میگوید که برای نخستین بار در سال ۲۰۲۲، در هفتم نوامبر روز ۱۸ نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری و درمان استثمار جنسی، سوءاستفاده و خشونت علیه کودکان به این هدف نامگذاری کرد که تمام کشورهای عضو این سازمان در از بین بردن و جلوگیری هر نوع سوءاستفاده جنسی، آزار و اذیت و خشونت علیه کودکان تلاش کرده و برای احترام به عزت و حقوق آنها عدالتخواهی کنند.