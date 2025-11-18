شورای امنیت سازمان ملل لایحه قطعنامه غزه را تصویب کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه از لایحه قطعنامه حمایت کرد که بر اساس آن برنامه پیشنهادی رئیس جمهور ترمپ برای ختم جنگ در غزه و جا بجا شدن قوای بین المللی حفظ صلح در این منطقه عملی میشود.

اسرائیل و گروه افراطی فلسطینی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی خوانده میشود ماه گذشته اولین مرحله پلان ۲۰ ماده ای رئیس جمهور ترمپ را در مورد غزه پذیرفتند که در آن آتش بس در جنگ دو ساله و تبادله گروگانها و اسیران مد نظر میباشد. اما قطعنامه شورای امنیت برای ایجاد یک اداره انتقالی و دادن اطمینان به کشورهای که قوای حامی صلح را به غزه می فرستند، ضروی میباشد.

در متن قطعنامه گفته میشود که کشورهای عضو میتوانند در شورای صلح که توسط رئیس جمهور ترمپ رهبری میشود شامل شوند. این شورا بر برنامه های بازسازی و ثبات اقتصادی غزه نظارت خواهد کرد.

قطعنامه همچنان اجازه میدهد که یک قوه بین المللی پروسه خلع سلاح در غزه را عملی کند که در آن جمع آوری اسلحه و از بین بردن زیربنا های نظامی شامل میباشد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا در یک اعلامیه از تصویب این قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد استقبال کرد . او در یک اعلامیه در شبکه اجتماعی خود تروت که قصر سفید هم آن را نشر کرد نوشته است « این رای گیری فوق العاده شورای امنیت سازمان ملل متحد به تمام جهان تبریک باشد. چند لحظه قبل شورای امنیت از بورد صلحی حمایت کرد که من رهبری آن را به عهده دارم و رهبران قدرتمند و محترم جهان در آن شامل اند.»

آقای ترمپ این اقدام را بزرگترین تصویب در تاریخ ملل متحد خواند که به گفته او در سراسر جهان سبب صلح بیشتر خواهد شد.

حماس در یک اعلامیه بار دیگر تاکید کرد که خلع سلاح نخواهد شد و جنگ آن علیه اسرائیل یک مقاومت قانونی میباشد. با این اعلامیه، گروه حماس مخالفت خودرا برضد جابجا شدن قوای بین المللی نشان داده است ، پیشنهادی که در قطعنامه تصویب شده است.

حماس در یک اعلامیه که بعد از تصویب قطعنامه نشر کرد گفته است که «قطعنامه یک میکانیزم بین المللی محافظتی را در غزه تحمیل میکند که مردم و گروه ما مخالف آن است.»

مایک والتس سفیر امریکا در ملل متحد گفت قطعنامه که پلان ۲۰ ماده ای رئیس جمهور ترمپ جز آن میباشد «راه را برای خودمختاری فلسطینی ها باز میکند .. جای که جنگ راه خودرا به صلح باز میکند و امکان رسیدن به یک افق سیاسی فراهم میشود.»

سفرای روسیه و چین که حق ویتو دارند از رای دادن خود داری کرده و راه را برای تصویب قطعنامه باز گذاشتند.

اداره فلسطین یک اعلامیه را نشر نموده و از این قطعنامه استقبال کرده و گفت که حاضر است در این برنامه سهم بگیرد.

قطعنامه در اسرائیل هم با واکنشهای ضد و نقیض رو به رو شده زیرا اسرائیل چنین فکر میکند که این قطعنامه راه را برای تشکیل دولت مستقل فلسطین باز میکند که گروه های راست و صدر اعظم این کشور با آن مخالفت دارند.