لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
سه شنبه ۲۷ عقرب ۱۴۰۴ کابل ۰۵:۱۷

جهان

رئیس‌جمهور اوکراین به ترکیه سفر خواهد کرد

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید روز چهارشنبه به ترکیه سفر خواهد کرد و تلاش خواهد کرد مذاکرات صلح و تبادل اسیران جنگی با روسیه را دوباره از سر گیرد.

استانبول در آغاز سال جاری میلادی میزبان سه دور گفت‌وگوی مستقیم میان روسیه و اوکراین بود که بدون نتیجه پایان یافت.

مسکو، که پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده بود، از آن زمان حملات خود بر شهرهای اوکراین را شدت بخشیده است.

زلنسکی روز سه‌شنبه گفت: «ما برای ازسرگیری مذاکرات آماده می‌شویم و طرح‌های خود را برای رسیدن به یک راه‌حل با شرکایمان در میان خواهیم گذاشت.» او مشخص نکرد که در سفر به ترکیه با کدام مقام‌ها دیدار خواهد کرد.

در ماه‌های می و جولای، دو طرف تنها بر سر تبادل گروگان ها و تحویل اجساد سربازانی که در جنگ کشته شده بودند توافق کردند.

در آخرین تبادل که در اوایل اکتوبر انجام شد، مسکو و کییف هر کدام ۱۸۵ گروگان را با یکدیگر معاوضه کردند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

آتش‌سوزی جنوب قزاقستان؛ ۱۲ تن به‌ شمول ۹ کودک جان باختند

آرشیف
آرشیف

دوازده تن به شمول نُه کودک در یک آتش‌سوزی شب گذشته در یک خانه در جنوب قزاقستان جان باخته‌اند.

منابع خدمات اضطراری گفته اند که سه تن دیگر در حالت بی‌هوشی از ساختمان در حال حریق نجات داده شدند.

این رویداد در روستای الگابس در فاصلۀ حدود صد کیلومتری مرز ازبکستان رخ داده است.

قاسم جومارت توقایف رئیس‌جمهور قزاقستان وعدهٔ کمک به خانواده‌های قربانیان را داده و دستور داده است که علت آتش‌سوزی بررسی شود.


ادامه خبر ...

شرکت هوایی امارات ۶۵ طیارۀ مسافربری از نوع بوئینگ ۷۷۷-۹ سفارش می‌دهد

شرکت هوایی امارات مستقر در دوبی ۶۵ طیارۀ مسافربری از نوع بوئینگ ۷۷۷-۹ را سفارش می‌دهد.

این تصمیم امروز در مراسم گشایش نمایشگاه هوایی دوبی اعلام شد.

با عملی شدن این برنامه، جایگاه شرکت هوایی امارات به‌عنوان بزرگ‌ترین خریدار طیاره‌های پهن‌پیکر در جهان تثبیت خواهد شد.

شرکت امریکایی بوئینگ با اجرای مطالعهٔ امکان‌سنجی برای مودل بزرگ‌تر بوئینگ موافقت کرده.

شرکت هوایی امارات ارزش این قرارداد را ۳۸ میلیارد دالر گفته.

ادامه خبر ...

صدراعظم برکنار شدۀ بنگله‌دیش به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم شد

شیخ حسینه، صدراعظم برکنار شدۀ بنگله‌دیش
شیخ حسینه، صدراعظم برکنار شدۀ بنگله‌دیش

یک محکمه بنگله‌دیش امروز شیخ حسینه، صدراعظم برکنار شدۀ این کشور را به اتهام «جنایت علیه بشریت» به اعدام محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، زمانی که قاضی حکم را صادر کرد، حاضران در محکمه به شادی پرداختند.

حسینۀ ۷۸ ساله، با وصف دستور محکمه مبنی بر بازگشت از هند برای حضور در محاکمه‌اش، از این کار خودداری کرده بود.

این محاکمه دربارهٔ اتهاماتی بود که گفته شده او دستور سرکوب مرگبار قیام به رهبری محصلان را صادر کرده بود؛ قیامی که به برکناری او انجامید.

غلام مرتضی موزوم‌در، قاضی محکمه گفته است که حسینه «در سه مورد» از جمله تحریک، دادن دستور قتل و کوتاهی در جلوگیری از خشونت‌ها، مجرم شناخته شد.

مجازات اعدام در بنگله‌دیش از طریق حلق‌آویز کردن اجرا می‌شود.

ادامه خبر ...

سازمان حال‌وش: نیروهای ایران ۷ پناهجوی افغان را کشتند

مرز ایران
مرز ایران

یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حال‌وش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.

این سازمان روز گذشته در اعلامیه‌ای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان‌ و بلوچستان رخ داده است.

در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغان‌ها را هدف قرار داده‌اند.

مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکرده‌اند.

حال‌وش افزوده که ده‌ها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپ‌های اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

این سازمان برخی ویدیوهای تکان‌دهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خون‌ریزی دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به‌گونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.

به‌ اساس گزارش‌ها، نیروهای ایران پیش از این نیز ده‌ها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کرده‌اند. اما آن‌ها این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده‌اند.

سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.

سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناه‌جویان افغان به ایران محسوب می‌شود.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه آلمان: پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است

آرشیف، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان
آرشیف، یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان

یوهان واد فول وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه در سفرش به شش کشور بالکان غربی که بر روند دراز مدت پیوستن آنان به اتحادیه اروپا متمرکز است، وارد سارایوو شد.

به گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، آقای واد فول با کریستیان اشمیت نماینده عالی برای بوسنیا و هرزگوینا دیدار کرد.

وادفول گفت که صلح و ثبات در قلب اروپا یک ضرورت است و از حکومت بوسنیا و هرزگوینا خواست که راه خود به سوی اتحادیه اروپا را ادامه دهد.

وادفول روز دوشنبه قصد دارد از مونته‌نگرو و آلبانیا دیدار کند و شام همان روز به صربستان پرواز نماید.

وی قرار است روز سه‌شنبه از کوزوو و مقدونیه شمالی نیز دیدار کند.

وزیر خارجه آلمان پیش از سفرش، از کشورهای بالکان غربی خواست که اصلاحات بیشتر را عملی کنند.

به گفتۀ او این موضوع برای پیشبرد تلاش‌های طولانی‌مدت آنان جهت عضویت در اتحادیه اروپا و نیز برای مقابله با تلاش‌های روسیه و چین در زمینه نفوذ در منطقه ضروری است.

او گفت حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و حفاظت از حقوق اساسی، قابل معامله نیست و افزود که پایبندی به ارزش‌های مشترک شرط لازم برای پیوستن به اتحادیه اروپا است.

در سال ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا توافق کرد که کشورهای بالکان غربی پس از تکمیل شماری از اصلاحات، واجد شرایط عضویت خواهند بود.

ادامه خبر ...

وزیر خارجه ایران: در حال حاضر غنی‌سازی یورانیم انجام نمی شود

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرنگاران
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، در گفتگو با خبرنگاران

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران، می‌گوید که کشورش پس از حمله‌های ویرانگر اسرائیل و امریکا در ماه جون، در حال حاضر غنی‌سازی یورانیم انجام نمی دهد.

عراقچی روز یک‌شنبه (۲۵ عقرب) در یک نشست گفت که ایران هرچند برای خود حق غنی‌سازی قایل است، اما به گفته او فعلاً این کار را انجام نمی‌دهد و تمام تأسیسات هسته‌ای این کشور زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند.

اسرائیل و ایالات متحده امریکا در ماه جون گذشته بر تأسیسات مهم هسته‌ای و نظامی ایران حمله کردند و زیان قابل توجهی وارد نمودند.

مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن، که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کرده، می‌گوید که در سه تأسیسات ویران‌شدۀ ایران در اصفهان، نطنز و فُردو فعالیت بسیار کم دیده می‌شود.

این پژوهشگران گفته‌اند که تنها در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نطنز، در کوه پیکاکس، کارهای بازسازی آغاز شده است.

ادامه خبر ...

بازداشت سه مظنون دیگر در پیوند به مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در ترکیه

پولیس ترکیه پس از مرگ یک زن آلمانی و دو فرزندش در اثر مسمومیت مشکوک غذایی در ترکیه، سه مظنون دیگر را بازداشت کرده است.

این زن با شوهر ، پسر شش ساله و دختر سه سالۀ خود روز یکشنبه گذشته وارد استانبول شده بود.

شوهر این زن در بخش مراقبت های ویژه تحت تداوی قرار دارد.

تحقیق در مورد این رویداد ادامه دارد.

آنادولو خبرگزاری دولتی ترکیه روز شنبه (۲۴ عقرب ، ۱۵ نوامبر) گزارش داد که سه مظنون دستگیر شده در هتلی که این خانواده در آن اقامت داشتند کار میکردند.

خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از آنادولو گزارش داده که تعداد مجموعی افراد بازداشت شده در این قضیه به هفت نفر رسیده است.

بر اساس گزارش ، مسمومیت غذایی به عنوان یک عامل مشکوک این رویداد دانسته می شود. نتایج آزمایشات لابراتواری هنوز ارائه نشده است.

به دنبال مرگ این سه عضو خانواده، دو گردشگر دیگر با علایم مسمومیت در شفاخانه بستری شدند.

ادامه خبر ...

پوتین و نتانیاهو در بارۀ شرق‌میانه و برنامۀ هسته‌ای ایران گفت‌وگو کردند

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل

خبرگزاری رویترز به نقل از کرملین خبر داد که رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم اسرائیل در بارۀ وضعیت کلی منطقۀ شرق میانه و برنامه هسته‌ای ایران گفت‌وگو کرده است.

کرملین روز شنبه، ۱۵ نوامبر خبر داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، گفت‌وگوی تلفنی داشته است.

در بیانیه کرملین بدون اشاره به جزئیات آمده است که این دو مقام در بارۀ وضعیت شرق‌میانه، از جمله تحولات در نوار غزه، برنامۀ هسته‌ای ایران و سوریه گفت‌وگو کرده‌اند.

به گزارش تایمز اسرائیل، دفتر صدر اعظم اسرائیل نیز تنها به اشاره به گفت‌وگوی دو طرف در بارۀ "مسائل منطقه‌ای" بسنده کرده، اما اضافه کرده است که این چندمین گفت‌وگوی آنهاست که اخیراً انجام شده‌ است.

گفت‌وگوی رهبران روسیه و اسرائیل تنها سه روز پس از آن رخ می‌دهد که ادارۀ بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد ایران به بازرسان این نهاد اجازه نداده است تا به تأسیسات‌ هسته‌ایش، که اسرائیل و امریکا آن‌ها را بمباران کرده‌اند، دسترسی پیدا کند.

ادامه خبر ...

اختلاف نظر در شورای امنیت ملل متحد بر سر حل مناقشه غزه

شورای امنیت ملل متحد
شورای امنیت ملل متحد

ایالات متحده و روسیه پیش‌نویس قطعنامه‌های متناقضی را در مورد مناقشه غزه به شورای امنیت ارائه کرده‌اند.

این در حالیست که دیپلومات‌ها می‌گویند شورای امنیت احتمالاً هفتۀ آینده در مورد این موضوع رأی‌گیری خواهد کرد.

پیش‌نویس ارائه شده توسط ایالات متحده، به دنبال تقویت طرح صلح رئیس جمهور ترمپ در شرق میانه است.

دیپلومات‌های امریکایی در سازمان ملل متحد روز پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند: "ما از شورای امنیت می‌خواهیم که از این لحظۀ تاریخی برای هموار کردن راه صلح پایدار در شرق میانه با حمایت از این قطعنامه استفاده کند."

مصر، قطر، امارات متحدۀ عربی، پاکستان، عربستان سعودی، اردن و ترکیه از پیش‌نویس ایالات متحده حمایت کردند.

اما روسیه قطعنامۀ خود را ارائه کرده است که شامل به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور است. چین آمادگی خود را برای حمایت از پیش‌نویس روسیه اعلام کرده است.

روسیه، چین و ایالات متحده در شورای امنیت حق وتو دارند - به این معنی که هر قطعنامه‌ای که آنها به آن رأی منفی بدهند، نمی‌تواند تصویب شود.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG