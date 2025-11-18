یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در ایران موسوم به «حال‌وش» گزارش داده که نیروهای ایران دستکم ۷ پناهجوی افغان را کشتند و چند افغان دیگر را زخمی کردند.

این سازمان روز گذشته در اعلامیه‌ای نوشت که این رویداد روز جمعه در منطقهٔ سراوان در ایالت سیستان‌ و بلوچستان رخ داده است.

در بیانیه آمده است که نظامیان ایران با شلیک سلاح‌های سبک و سنگین این افغان‌ها را هدف قرار داده‌اند.

مقامات ایران به گونۀ فوری در این مورد تبصره نکرده‌اند.

حال‌وش افزوده که ده‌ها افغان دیگر پس از بازداشت و انتقال یافتن به کمپ‌های اخراج در زاهدان، ظاهراً روز شنبه به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

این سازمان برخی ویدیوهای تکان‌دهنده را نیز در صفحهٔ اینستاگرام خود منتشر کرده که در آن اجساد و خون‌ریزی دیده می‌شود، اما رادیو آزادی نمی‌تواند به‌گونهٔ مستقل صحت آن را تایید کند.

به‌ اساس گزارش‌ها، نیروهای ایران پیش از این نیز ده‌ها پناهجوی افغان را کشته یا زخمی کرده‌اند. اما آن‌ها این گزارش‌ها را بی‌اساس خوانده‌اند.

سراوان با پاکستان مرز مشترک دارد و به چند نقطهٔ مرزی افغانستان نیز نزدیک است.

سراوان یکی از مسیرهای اصلی ورود پناه‌جویان افغان به ایران محسوب می‌شود.