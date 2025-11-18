این سازمان در گزارش تازۀ خود که روز دوشنبه «۱۷ نوامبر» در صفحه ریلیف سازمان ملل متحد منتشر کرده، گفته است که ۸۷۴ خانه در مناطق آسیب دیده تخریب و ۲،۱۵۳ خانه دیگر قسماً آسیب دیده که اکنون هزاران نفر با سرمای شدید روبه‌رو هستند و در پناهگاه‌های موقت و یا در خانه همسایه‌های شان زنده‌گی می‌کنند.

به‌گفته یونیسف، بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، زلزله زنده‌گی روزمره مردم را در ۲۶ منطقه برهم زده، ۹۱ باب مکتب و محلات آموزشی را آسیب رسانده، ۱۸ منبع آبی دیگر قابل استفاده نیستند، به همین‌گونه وضعیت حفظ‌الصحه هم خوب نبوده و در بیشتر مناطق مردم از صابون دست‌شویی و دیگر سهولت‌های زنده‌گی بی‌بهره شده‌اند.

یونیسف همچنین می‌گوید که فشار روانی بر کودکان و کسانی‌که از آن‌ها مراقبت می‌کنند نیز افزایش یافته و نیازهای زمستانی روز به روز بیشتر می‌شود.

بر اساس این گزارش، ارزیابی مشترک خسارات ناشی از این زلزله نشان می‌دهد که در شش ولایت زلزله‌زدۀ شمال کشور ۲۶ نفر کشته، ۱،۱۷۲ نفر زخمی و ۳،۰۲۷ خانواده متضرر شده‌اند.

خیمه به جای خانه؛ کودکان در سرمای زیر صفر بلخ و سمنگان

در همین حال شماری از باشنده‌گان بلخ و سمنگان که خانه‌های‌شان در اثر زلزله تخریب شده، می‌گویند که در حال حاضر در هوای سرما با کودکان خردسال‌شان در خیمه به سر می‌برند.

میر احمد احمدی باشنده ولسوالی چمتال ولایت بلخ به رادیو آزادی گفت: "از زمان زلزله روز به روز هوا سردتر شده، ما در خیمه زنده‌گی می‌کنیم، از یک طرف فقر و از سوی دیگر بی‌کاری به شدت ضربه ما زده است، خانه ما در اثر زلزله ویران شد، حالا منتظر کمک هستیم، باید غم ما خورده شود."

خان زمان باشنده منطقه تاشقرغان ولایت سمنگان نیز به رادیو آزادی گفت که تمام خانه‌اش در زلزله فروریخته و فعلاً در وضعیت بسیار دشواری به سر می‌برد.

خانه های ما در اثر زلزله ویران شده، کودکان و زنان در این سرما با مشکلات زیاد زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند

او به رادیو آزادی گفت: "خانه های ما در اثر زلزله ویران شده، کودکان و زنان در این سرما با مشکلات زیاد زیر خیمه‌ها زنده‌گی می‌کنند، ما هیچ چیزی نداریم، کمک‌های کافی برای ما صورت نگرفته است و ما با مشکلات شدید روبه‌رو هستیم."

قابل ذکر است که به تاریخ ۳ نوامبر زلزله‌ی به مقیاس ۶،۳ ریشتر شماری از ولایات شمالی افغانستان به ویژه بلخ و سمنگان را لرزاند.

خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله از حکومت طالبان و نهادهای بین‌المللی خواهان کمک هستند.

این درحالی‌ست که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) روز دوشنبه در گزارشی گفته است که پس از وقوع زلزله، نهادهای همکار آن به ۲۱۱ هزار نفر کمک کرده‌اند، اما می‌افزاید که بودجه برای پاسخ‌گویی به مشکلات کافی نیست و از ۱۱۰ میلیون دالر بودجه مورد نیاز، تا کنون تنها ۳۵ میلیون دالر به دست آمده است.

امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان اما تازه در پنجمین نشست هماهنگی میان وزارت‌های سکتوری و نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که سازمان‌های بین‌المللی نباید مسایل بشردوستانه را با سیاست پیوند دهند.

او در نشست روز سه‌شنبه، سازمان ملل متحد را به برخورد دوگانه متهم کرد و گفت که بیشتر بخش‌های این سازمان در بخش‌های بشردوستانه کار می‌کنند، اما در عمل کمک‌های بشری را با سیاست ربط می‌دهند که این امر به روند کمک‌ها و همکاری‌ها آسیب می‌رساند.

دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما در مورد اظهارات اخیر امیرخان متقی چیزی نگفته است.

قابل ذکر است که به تاریخ ۳۱ اگست امسال زلزله به شدت بیش از ۶ درجه ریشتر در ولایات شرقی افغانستان به خصوص کنر خسارات هنگفتی را وارد کرد.

در کنر بیش از ۲،۲۰۰ نفر جان باختند، نزدیک به ۴،۰۰۰ نفر زخمی شدند و حدود ۷،۰۰۰ خانه ویران شد.

آسیب دیده‌گان زلزله هنوز هم با امکانات ناچیز در خیمه‌ها به سر می‌برند و آن‌ها بارها در گفت‌وگوهای خود با رادیو آزادی خواستار توجه بیشتر به وضعیت‌شان شده‌اند.