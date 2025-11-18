هرچند بن سلمان رئیس‌دولت نیست، دونالد ترمپ سه‌شنبه از محمد بن سلمان به گونه‌ای پذیرایی کرد کهایایمعمولاً برای سفرهای رسمی سران کشورها در قصر سفید انجام می‌شود.

رژه‌ای سربازان سوار بر اسب و نمایش هوایی با جنگنده‌های F-35شامل این پذیرایی می‌شد.

ترمپ بار دیگر گفت که واشنگتن به‌زودی این طیاره‌های پیشرفته را به ریاض خواهد فروخت.

آن‌ها F-35 خواهند خرید.

این تصمیم باوصف نگرانی‌های اسرائیل و هشدارهای مقامات امریکایی است، مبنی بر اینکه چین ممکن است دانش تکنولوژیکی این جنگنده‌ها را سرقت کند.

«آن‌ها F-35 خواهند خرید. آن‌ها را از لاک‌هید می‌خرند. و این یک طیاره عالی است. به‌هرحال، ما بهترین تجهیزات نظامی را می‌سازیم. شما این را در جریان درگیری کوچک با ایران دیدید. ما بهترین طیاره‌ها، بهترین راکت‌ها، بهترین میزایل‌های تهاجمی و بهترین تجهیزات نظامی جهان را می‌سازیم.»

ولیعهد سعودی هم خبر خوش به ترمپ داشت.

محمد بن سلمان اعلام کرد که سرمایه‌گذاری ۶۰۰ میلیارد دالری عربستان سعودی در ایالات متحده به یک تریلیون دالر افزایش خواهد یافت.

او هنگام سفر ترمپ به سعودی در ماه می وعدۀ سرمایه‌گذاری در ایالات متحده داده بود.

دونالد ترمپ از وعدهٔ سرمایه‌گذاری ۱ تریلیون دالری سعودی استقبال کرد.

رئیس جمهور ایالات متحده سپس گالری جدید تصاویر روسای جمهور پیشین ایالات متحده در کنار باغ گل‌ها را به ولیعهد عربستان سعودی نشان داد.

تقویت روابط با پادشاهی ثروتمند نفتی خلیج فارس یکی از اولویت‌های دونالد ترمپ است.

این در حالی است که او می‌کوشد که آتش‌بس اسرائیل و حماس در غزه به صلح پایدارتر در منطقه مبدل شود. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس‎‌افگن می‌شناسند.

بن سلمان ۴۰ ساله هم در سال‌های اخیر روابط نزدیک با ترمپ و خانوادهٔ او ایجاد کرده است.