هند می گوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر می‌گیرد.

این موضوع امروز (21 نومبر) در جریان سفر نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان به هند مطرح شده است.

رسانه های هند، از قول آنند پرکاش یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده اند که تصمیم فعال ساختن مجدد دهلیز هوایی بین کابل- دهلی جدید و کابل-امرتسر را تایید کرده، گفته که این دهلیز به زودی فعال خواهد شد.

به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرکاش گفته که بسیار خوشحال است که دهلیز هوایی بین دو کشور دوباره فعال میشود.

نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان روز چهارشنبه در یک سفر پنج روزه عازم هند شد.

اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند می گوید که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان درمورد راه‌های تقویت تجارت، اتصال و روابط بین مردم کابل و دهلی‌نو گفت‌وگو کرده است.

شنکر این را روز گذشته، پس از دیدار با عزیزی، در شبکۀ ایکس(تویتر سابق) نوشته.

اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته که در این دیدار روی صدور ویزه برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان، فعال‌سازی دوبارۀ گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل مشکلات‌ در بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.

اما او نگفته که در مورد بندر چابهار چه توافقی صورت گرفته.

این بندر تحا تحریم‌های امریکا قرار داشت و حدود سه هفته پیش هند اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار، معافیت شش‌ماهه از این تحریم‌ها را دریافت کرده است.