حمل و نقل هوایی هند با افغانستان از سر گرفته خواهد شد
هند می گوید که حمل و نقل هوایی با افغانستان را از سر میگیرد.
این موضوع امروز (21 نومبر) در جریان سفر نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان به هند مطرح شده است.
رسانه های هند، از قول آنند پرکاش یک مقام ارشد وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده اند که تصمیم فعال ساختن مجدد دهلیز هوایی بین کابل- دهلی جدید و کابل-امرتسر را تایید کرده، گفته که این دهلیز به زودی فعال خواهد شد.
به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرکاش گفته که بسیار خوشحال است که دهلیز هوایی بین دو کشور دوباره فعال میشود.
نورالدین عزیزی، وزیر تجارت و صنایع طالبان روز چهارشنبه در یک سفر پنج روزه عازم هند شد.
اس جی شنکر، وزیر امور خارجه هند می گوید که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان درمورد راههای تقویت تجارت، اتصال و روابط بین مردم کابل و دهلینو گفتوگو کرده است.
شنکر این را روز گذشته، پس از دیدار با عزیزی، در شبکۀ ایکس(تویتر سابق) نوشته.
نورالدین عزیزی روز چهارشنبه در راس یک هیئت برای سفر پنج روزه عازم هند شد.
اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانهها گفته که در این دیدار روی صدور ویزه برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان، فعالسازی دوبارۀ گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل مشکلات در بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.
اما او نگفته که در مورد بندر چابهار چه توافقی صورت گرفته.
این بندر تحا تحریمهای امریکا قرار داشت و حدود سه هفته پیش هند اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار، معافیت ششماهه از این تحریمها را دریافت کرده است.
تیمهای صحی قزاقستان به مناطق زلزلهزده در افغانستان اعزام شده اند
وزارت صحت عامۀ قزاقستان میگوید که تیمهای صحی و تجهیزات لازم را به مناطق زلزلهزده در افغانستان اعزام کرده است.
این وزارت روز پنجشنبه(۲۰ نوامبر) گفت، تیم های صحی قزاقستان که به افغانستان اعزام شده اند، شامل متخصصان با تجربه در حالات اضطراری و تروما هستند.
به گفته وزارت صحت عامۀ قزاقستان، داکتران این کشور، دهها بیمار را در افغانستان معاینه، تداوی و جراحی کردهاند.
در دو زلزله قوی اخیر در شرق و شمال افغانستان صدها تن کشته و زخمی شده اند.
جلغوزۀ افغانستان، از طریق هوا به چین صادر خواهد شد
اتاق تجارت و سرمایهگذاری افغانستان میگوید که در سالجاری حاصلات جلغوزه امیدوارکننده به نظر میرسد و قرار است که از طریق دهلیزهای هوایی به چین صادر شود.
خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاق، روز پنجشنبه(20 نومبر) به رادیو آزادی گفت که برای تسهیل صادرات جلغوزه، مذاکرات با شرکتهای هوانوردی افغانستان، جریان دارد.
براساس انجمن صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، انتظار میرود که ولایت خوست به تنهایی حدود 20 هزار تن جلغوزه تولید کند، در حالی که حاصلات مجموعی سایر ولایات ممکن به 35 هزار تن برسد.
شماری از تجار جلغوزه نیز در مورد بازار و فرصتهای صادراتی امسال ابراز خوشبینی کردهاند.
این اعلام در حالی صورت گرفته که تنش ها بین کابل و اسلام اباد اخیراً افزایش یافته، راه های ترانزیت اموال تجارتی و محصولات زراعتی افغانستان از طریق پاکستان مسدود شده و تجار دو کشور میلیون ها دالر خسارت را متحمل شده اند.
وزیر خارجه هند با وزیر کابینۀ حکومت طالبان دربارۀ راههای تقویت تجارت و اتصال گفتوگو کرد
اس جی شنکر، وزیر خارجه هند گفته که با نورالدین عزیزی، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان دربارۀ راههای تقویت تجارت، اتصال و روابط میان مردم کابل و دهلینو گفتوگو کرده است.
او این را پس از دیدار با عزیزی، روز گذشته در صفحۀ ایکس نوشت.
نورالدین عزیزی روز چهارشنبه در راس یک هیئت برای سفر پنج روزه عازم هند شد.
اخندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به رسانهها گفته که در این دیدار روی صدور ویزا برای اعضای سکتور خصوصی افغانستان بحث شده و بر سر فعالسازی دوبارۀ کار گروه مشترک، ایجاد اتاق مشترک تجارت و حل چالشهای بندر چابهار نیز توافق صورت گرفته است.
او نگفته که درباره بندر چابهار چه توافقی انجام شده است.
این بندر زیر تحریمهای ایالات متحده بود و حدود سه هفته پیش دهلینو اعلام کرد که برای فعالیت بندر چابهار ، معافیت ششماهه از تحریمها دریافت کرده است.
مقام روسیه: بخاطر حضور شاخۀ ولایت خراسان داعش در افغانستان نگران استیم
آنا اوستیگنیوا، معاون نمایندۀ روسیه در سازمان ملل متحد گفت که بخاطر حضور شاخۀ ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان نگران است.
او روز پنجشنبه در یکی از نشستهای شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که این گروه در حال گسترش نفوذ خود است و میخواهد افغانستان و منطقه را بیثبات سازد.
این مقام روسیه مدعی شده که اقدامات طالبان علیه داعش بسنده نیست و برای جلوگیری از فعالیت این گروه تروریستی، یک استراتژی جامع لازم است.
حکومت طالبان مدعی است که داعش در افغانستان سرکوب شده و جنگجویان خارجی در این کشور حضور ندارند.
پیش از این سرگی شویگو، نمایندۀ روسیه در شورای امنیت هم گفته بود که در افغانستان بیش از دو هزار و سه صد جنگجوی وابسته به گروههای افراطی بینالمللی حضور دارند.
به گفتۀ او این موضوع برای منطقه و جهان تهدید جدی محسوب میشود.
روز جهانی کودکان؛ حامد کرزی، بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرد
در روز جهانی کودکان، حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان بر رعایت حق آموزش کودکان تاکید کرده است.
آقای کرزی امروز در شبکه ایکس نوشت که هرچه زودتر درهای مکاتب و پوهنتونها به روی تمامی دختران بازگشایی شود.
به گفتۀ آقای کرزی، با فراهم شدن فرصت آموزش و تحصیل برای همگان، راه برای ترقی و شکوفایی افغانستان گشوده میشود.
بیش از چهار سال است که طالبان درهای مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم مکتب بستهاند.
آنان از ماه دسمبر سال ۲۰۲۲ نیز مانع رفتن دختران به پوهنتونها شدهاند، اقدامی که با نکوهش گستردۀ جهانی به همراه شده است.
به مناسبت این روز، در وبسایت سازمان ملل متحد به نقل از انتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان آمده است: «در این «روز جهانی کودک» بگذارید به سخنان کودکان گوش دهیم و بگذارید صدای آنان را هنگامی که برای حقوقشان میایستند، رساتر بسازیم.»
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد
طیارۀ حامل گروهی از افغانها از پاکستان به جرمنی پرواز کرد.
این را یک خبرنگار خبرگزاری دی پی ای در میدان هوایی اسلام آباد گزارش داده است.
به گزارش دی پی ای، درخواستهای اسکان مجدد این افغانها تایید شده بود.
در گزارش زمان دقیق پرواز آنها مشخص نشده است.
دی پی ای به نقل از منابع نوشته است که این گروه شامل ۵۲ تن میشود که قرار است در شهرهای هانوفر و برلین منتقل شوند.
تاکنون، تنها افغانهایی که بر اساس برنامهٔ فدرال اسکان مجدد، تایید شدهاند و ویزا گرفتهاند، از سوی حکومت جدید جرمنی اجازهٔ سفر به آن کشور را دریافتهاند.
مهاجران افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفتهاند که در وضعیت اقتصادی دشوار بسر میبرند و از جرمنی و دیگر کشورها انتظار دارند تا روند انتقال شان را سرعت بخشند.
نتیجۀ یک ارزیابی به رهبری ملل متحد: حدود ۱۲۹ میلیون دالر برای مناطق زلزله زدۀ شرق افغانستان نیاز است
یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می دهد که برای بازسازی خانه ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت های زلزله زدۀ شرق افغانستان به ۱۲۸.۸ میلیون دالر نیاز است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه (۲۸ عقرب ،۱۹ نوامبر) گزارش داد که ارزیابی مشترک «نیازهای بازیابی سریع» که همراه با بانک جهانی، اتحادیۀ اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است یک پلان سه ساله را برای بازسازی خانه ها، تاسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد.
این در حالی است که کمک ها به افغانستان کاهش یافته است.
سازمان ملل متحد برآورد می کند که امسال به ۳.۲ میلیارد دالر نیاز دارد و در سال ۲۰۲۶ نیز به همین میزان نیاز خواهد داشت ؛ اما تااکنون کمتر از نیمی از این پول فراهم شده است.
بر اساس ارقام حکومت طالبان ، در زلزلۀ ویرانگر و مرگبار ماه سنبله در شرق افغانستان بیش از دوهزار نفر جان باختند و اضافه از ۳۶۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران: دستکم ۷۲ افغان امسال در ایران اعدام شده اند
سازمان حقوق بشر ایران می گوید که بیش از ۷۰ شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شده اند.
محمود امیری مقدم رئیس این سازمان مستقر در ناروی به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتوبر انجام شده است.
او افزود:
« امسال در ده و نیم ماه سال ۷۲ نفر [افغان] اعدام شدند که به نظر می رسد ، تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته بالاتر خواهد بود.»
آقای مقدم گفت که سال گذشته هشتاد افغان در ایران اعدام شده بودند.
رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شده اند ؛ اما او تاکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد.
به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.
وزارت خارجۀ ایران سال گذشته گفته بود که تعداد «قابلتوجه» افغانها در زندانهای آن کشور زندانی اند.
تیم کریکت الف افغانستان ، تیم هانگ کانگ را با تفاوت ۲۴ دوش شکست داد
تیم الف کریکت افغانستان در سومین دیدارش در رقابت های ۲۰ اوورۀ جام آسیایی جوانان ، تیم هانگ کانگ را با تفاوت ۲۴ دوش شکست داد. این بازی روز چهارشنبه (۲۸ عقرب،۱۸ نوامبر) در ورزشگاه کریکت دوحۀ قطر برگزار شد.
تیم الف کریکت افغانستان در بیست اوور با از دست دادن شش بازیکنش به تیم مقابل ۱۴۱ دوش هدف تعیین کرده بود ؛ اما تیم هانگ کانگ در ۲۰ اووره تنها ۱۱۶ دوش انجام داد.
پیش از این ، کریکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند ؛ اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند.