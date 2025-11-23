برخی از مهاجران افغان در پاکستان: به مالکان منازل دستور داده شده که افغان‌ هایی بی اسناد را بیرون کنند.

به گفتهٔ آنان، مالکان خانه ها گفتهاند که حکومت پاکستان بر آنان فشار آورده تا به افغان های بدوناسناد اجازهٔ سکونت در خانه های کرایی را ندهند و یا خانه های کرایی جدید به آنان کرایه ندهند.
این مهاجران میگویند به همین دلیل با مشکلات جدی روبرو شدهاند.
یک افغان ساکن منطقهٔ E11 شهر اسلامآباد که پروندهٔ مهاجرت اس آی وی به امریکا را دارد، میگوید همراه با همسر و پنج فرزندش از هشت ماه به اینسو در آنجا زندگی میکند، اما به تازگی صاحبخانه به او دستور داده که خانه را ترک کند.
او که به دلیل نگرانیهای امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که با وجود ارائهٔ درخواست تمدید ویزا، حکومت پاکستان تاکنون ویزا او را تمدید نکرده است.
«حکومت به مالکان خانه هشدار داده که افغان ها را از خانه ها بیرون کنند و خانه ها را خالی نمایند.
در اینجا همه با مشکلات زیادی روبرو هستیم. خواست ما این است که حداقل به افغان های که پروندهٔ مهاجرت دارند، مهلت داده شود تا پرونده های شان بررسی شود و بتوانند به هدف اصلیشان برسند.»
یک افغان دیگر ساکن منطقهٔ B17 اسلامآباد که با مشکل مشابه روبرو است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
«حکومت گفته اگر یک پاکستانی به افغان های بیاسناد خانه بدهد، زندانی خواهد شد. اکنون وضعیت بسیار خراب است؛ پولیس شب هنگام میآید، حتی ساعت سه یا چهار صبح وارد خانه ها میشوند و مردم را با خود میبرند.»
افغان های مقیم پاکستان میگویند که آنان نه تنها در پایتخت اسلامآباد با این مشکل مواجهاند، بلکه در دیگر شهر های آن کشور نیز وضعیت مشابه است.
عبدالله، یک افغان ساکن منطقهٔ حیاتآباد شهر پشاور ایالت خیبرپختونخوا، به رادیو آزادی گفت:
"از یکسو کیس های {پرونده های مهاجرت }ما بیسرنوشت مانده، از سوی دیگر تمدید ویزه ها متوقف است و اکنون پیدا کردن خانه جنجال تازهای شده است
. در هیچ جای اگر ویزه نداشته باشی کسی خانه کرایه نمیدهد و این بزرگترین چالش است که افغان هایی مقیم پاکستان در حال حاضر با آن روبرو هستند."
براساس گفته های شماری از مهاجران افغان، مقام های محلی در شهرک های مختلف اسلامآباد بهگونهٔ کتبی به مالکان خانهها هشدار دادهاند که به مهاجران بیاسناد خانه، دکان و یا هرگونه ملکیت را کرایه ندهند.
هرچندحکومت پاکستان تازه در این مورد چیزی نگفته است ؛ اما طلال چودری، وزیر دولت در امور داخلی پاکستان، اخیراً در یک نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند، بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد.
این در حالی است که پس از افزایش تنش ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری های شدید میان نیروهای دوطرف در یازدهم اکتوبر در امتداد خط دیورند، ظاهرا پاکستان فشارها بر افغان های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است.
پس از آن درگیری، هرچند دو طرف سه بار در دوحه و در استانبولِ ترکیه برای حل مشکلات گفتگو کردند، اما این گفتگوها ظاهراً به نتیجهای نرسید و روابط میان دو کشور نیز بهبود نیافت.
شماری از افغان ها در اسلامآباد، در گفتوگو با رادیو آزادی ادعا کردند که پولیس پاکستان تقریباً ناوقت هر شب بر خانه های آنان یورش برده و بدون هیچ گونه احترام به حریم خصوصی، وارد خانه ها و حتی اتاقهای شان شده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
کمیسیون رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگانِ حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که تنها روز شنبه ۲۲ نوامبر ، ۲۱۰۲ خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند که شمار مجموعی اعضای این خانواده ها به ۱۱٬۸۵۵ تن میرسد.
این کمیسیون در اعلامیهای گفته است که از میان این خانوادهها، ۲۹ خانواده از ایران و بقیه از پاکستان، به صورت داوطلبانه یا اجباری، به افغانستان بازگشتهاند.
هفتهٔ گذشته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی گفته بود که در هفته های اخیر روند بازداشت و اخراج اجباری افغانها در پاکستان شدت یافته است.
در این گزارش آمده بود که از دوم تا هشتم ماه جاری میلادی ، بیش از ۱۳ هزار افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدهاند.