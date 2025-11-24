کمپاین واکسین پولیو در ۱۷ ولایت آغاز می شود؛خانواده ها می خواهند که کمپاین خانه به خانه راه اندازی شود

وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر اعلامیه ای گفت که در چهارمین دور کمپاین فرعی - ملی چهار روزه واکسین ضد پولیو که تا ۶ قوس ادامه خواهد یافت حدود ۷.۴ میلیون کودک زیر پنج سال در برابر ویروس پولیو واکسین می شوند.

بر اساس اعلامیه ، این کمپاین در بخش های مرکزی،جنوب،شرق،غرب،شمال و شمال شرق افغانستان اجرا می شود.

وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که تیم های واکسیناسیون در جریان کمپاین در محلات مشخص در مناطق حضور خواهند داشت و از مادران و پدران و سرپرستان خانواده خواسته تا خود را از این مکان ها آگاه ساخته و کودکان زیر پنج سال شان را برای واکسین بیاورند.

شماری از خانواده ها در افغانستان ؛اما از وزارت صحت عامه حکومت طالبان می خواهند تا کمپاین تطبیق واکسین پولیو را مانند گذشته به شیوه خانه به خانه تغییر بدهد تا هیچ کودکی به دلایل مختلف از واکسین باز نماند.

یک زن باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که مردم تلاش می‌کنند کودکان‌شان را به مراکز واکسین برسانند، اما تأکید کرد که در شیوه خانه‌به ‌خانه، دسترسی همه کودکان به واکسین تضمین می‌شود.

«ما در خانه کودک زیر پنج سال داریم،درگذشته کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق می شد بسیار آسانتر بود

چون خانواده ها نگران انتقال کودک و رفت و آمد نمی بودند؛ اما حالا که واکسین تنها در مساجد تطبیق می شود طبعا مشکلات بوجود می آید اول این که برخی خانواده ها ممکن اطلاع دقیق از زمان و مکان نداشته باشند دوم این که رفت و آمد با اطفال به ویژه برای مادران که تنها هستند یا چند طفل کوچک دارند مشکل است.»

چمن گل باشندۀ ولایت ننگرهار نیز می گوید که در روش قبلی، واکسیناتورها با رفتن به درب خانه‌ها، امکان دسترسی کودکانی را فراهم می‌کردند که خانواده ‌های‌ شان توانایی رساندن آن‌ها به مراکز واکسین را نداشتند.

«طور که قبل کمپاین انجام می شد و دروازه به دروازه هیچ طفل از واکسین باز نمی ماند،حالا آنان از واکسین باز می مانند زیرا مسجد به مسجد و ساحه به ساحه است و واکسیناتوران نمی توانند به خانه بیایند.»

نهاد «افغانستان عاری از پولیو» نیز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمپاین در کابل، بلخ، کندز، هرات، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، ارزگان، کندهار، هلمند و فراه تطبیق می ‌شود.

این نهاد از شهروندان افغانستان خواسته است تا در راستای ریشه‌کن‌سازی پولیو همکاری کرده و سهم خود را در ایجاد افغانستان عاری از این بیماری ادا کنند.

یک واکسیناتور در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز شیوۀ تطبیق واکسین در مساجد و محلات را موثر نمی داند و از حکومت طالبان می خواهد تا دوباره پروسه واکسین را به شیوه خانه ‌به‌ خانه اجرا کنند.

«تجارب ما نشان می دهد که این طریقه تعدادی زیادی از خانواده ها را با مشکل مواجه می کند زیرا واکسیناتوران در دروازه خانه ها نمی روند و تمام کودکان واکسین نمی شوند

این یک خالیگاه جدی است که باید حل شود تا زمانی که پروسه خانه به خانه تنظیم نشود از بین بردن پولیو ممکن نخواهد بود.»

حکومت طالبان شیوه تطبیق واکسین پولیو را در حدود یکسال گذشته از شکل خانه به خانه تغییر داده و اکنون واکسین پولیو در مساجد ، مراکز صحی و ساحات مختلف تطبیق می شود.

سازمان جهانی صحت اخیرا هشدار داد که عدم تطبیق کمپاین خانه‌به‌ خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ‌ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می‌دهد.

این سازمان گفته که در سال جاری میلادی، دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.

افغانستان و پاکستان تنها کشورهای اند که ویروس پولیو هنوز به ‌طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است.

داکتران می گویند که پولیو بیماری خطرناک ویروسی است که تداوی نداشته و تنها واکسین می تواند جان کودکان را از این بیماری نجات بدهد.