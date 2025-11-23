لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۲ قوس ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۲۷

جهان

ترکیه برای مهار آتش‌سوزی جنگلات شمال ایران، دو طیارۀ آتش‌نشانی فرستاد

آتش‌سوزی در جنگلات شمال ایران
آتش‌سوزی در جنگلات شمال ایران

در حالی که دو طیارۀ ایلوشین، هفت هلیکوپتر و حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتش‌سوزی جنگلی در شمال این کشور هستند و درخواست کمک خارجی کرده‌اند، ترکیه، همسایۀ ایران، دو طیارۀ آتش‌نشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است.

این جنگل‌ها که در امتداد ساحل ۱۰۰۰ کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند، به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند.

گفته می‌شود این جنگل‌ها ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال قدمت دارند و بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی مختلف را در خود جای داده‌اند.

خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که آتش‌سوزی که در اوایل نوامبر در جنگل‌ها رخ داد و خاموش شد، دوباره در ۱۵ نوامبر شعله‌ور شد.

محمد جعفر قائم‌پناه، معاون رئیس جمهور ایران، روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

اجلاس سران گروه ۲۰ امروز بدون حضور رهبران امریکا، روسیه و چین در افریقای جنوبی آغاز شد

اجلاس سران گروه ۲۰ که به تاریخ ۲۱ نوامبر در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی آغاز شد.
اجلاس سران گروه ۲۰ که به تاریخ ۲۱ نوامبر در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی آغاز شد.

این اجلاس که متشکل از رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است، روز جمعه در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی و زیر سایۀ طرح ایالات متحده برای صلح اوکراین آغاز شده است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و همچنین ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهور روسیه و چین، در این نشست شرکت نکرد اند.

با این حال روسای جمهور ترکیه، برزیل و فرانسه، و همچنین صدر اعظم‌های هند و چین در این نشست حضور دارند.

انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، روز جمعه از کشورهای عضو گروه ۲۰ خواست تا از نفوذ و صدای خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین که سبب تلفات و ویرانی گسترده شده و جهان را بی‌ثبات کرده، استفاده کنند.

زلنسکی: اوکراین با "انتخاب بسیار دشواری" در مورد طرح صلح امریکا روبه‌رو است

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید، این کشور با «یکی از سخت‌ترین لحظات» در تاریخ خود روبرو است، زیرا ایالات متحده کی‌یف را تحت فشار قرار داده که برای پایان دادن به جنگی که توسط روسیه آغاز شده، یک طرح جنجالی را بپذیرد.

زلنسکی هشدار داد که کشورش با خطر "از دست دادن یک متحد مهم" روبه‌رو است، اما به منافع خود "خیانت" نخواهد کرد.

رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم این کشور گفت که دولت او "با آرامش با ایالات متحده و همه شرکا همکاری خواهد کرد" و متعهد شد که "به گونۀ سازنده به دنبال راه حلی" با واشنگتن باشد.

ایالات متحده روز پنج‌شنبه پیش‌نویس یک طرح ۲۸ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ را به زلنسکی ارائه کرد.

زلنسکی گفت که کی‌یف تغییرات قابل توجهی در این طرح پیشنهاد خواهد کرد.

پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول بسته شدن سرحدات دانست

آرشیف
آرشیف

وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت طالبان در افغانستان، مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دوجانبه است.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروه‌های شبه‌نظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی)، اسلام‌آباد سرحدات را با افغانستان بسته است.

اندرابی طالبان افغان را مسئول تاخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه هایی مانند تاپی و کاسا یک هزار نیز از این حمایت، متاثر شده اند.

پس از حمله طالبان بر چندین پوسته نظامی پاکستان در ۱۲ اکتبر در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاه‌های سرحدی با افغانستان، از جمله تورخم و چمن را بسته است.

در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار قرار گرفته است.

روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرح دی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلام‌آباد با بحران عمیق مالی مواجه شده‌اند.

بر اساس اکسپرس تریبون، ده‌ها تاجر بزرگ و متوسط عمده‌فروش در هر دو شهر، ده‌ها میلیون کلدار سرمایه‌ی خود را از دست داده‌اند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار می‌رفتند، نیز ادعا کرده اند که به از دست دادن تمام دارایی‌های‌شان نزدیک شده اند.

یک افغان به قاچاق انسان در بریتانیا متهم شد

اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرده است.

رسانه‌های بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان ۲۵ ساله افغان مقیم دوبلین به تاریخ ۱۹ نوامبر پس از سوار شدن به ریل از دوبلین به بلفاست در ایستگاه گرند سنترال بلفاست، دستگیر شد. او با پنج افغان دیگر سفر می کرد.

به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است.

گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند.

یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد.

یک افغان به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله در بریتانیا اعتراف کرد

یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد.

احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی بریتانیا ننیتن مرتکب شده است.

براساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلاً این اتهامات را رد کرده بود، اما دیروز آن را پس گرفت.

ملاخیل با شخص دیگری بنام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود، در محکمه حاضر شد.

پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود.

محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده است.

جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغان‌ها را سخت‌گیرانه کنند.

اسپانیا از سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان میزبانی می کند

اسپانیا از سومین کنفرانس بین‌المللی حقوق زنان افغان تحت نام «صدای ما را بشنوید» میزبانی می کند.

سومین کنفرانس بین‌المللی زنان افغان موسوم «صدای ما را بشنوید» به میزبانی وزارت خارجه اسپانیا و به همکاری اتحادیه اروپا و سازمان زنان افغانستان، در ۱۲ دسامبر در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دایر خواهد شد.

هدف این کنفرانس رسیدگی به بحران جاری در برابر زنان و دختران افغان و ارزیابی وضعیت رو به وخامت حقوق بشر تحت حاکمیت طالبان در افغانستان است.

انتظار می‌رود که رهبران بین‌المللی، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان در این کنفرانس شرکت کنند، تا یک نقشه راه واضح و قابل اجرا برای تطبیق عدالت، پاسخ‌گویی و اقدامات موثر ایجاد شود.

یک اثر نقاشی فریده کاهلو، به 54.7 میلیون دالر به فروش رسید

پورتریت فریده کاهلو(آرشیف)
پورتریت فریده کاهلو(آرشیف)

یک اثر نقاشی فریده کاهلو به بالاترین قیمت اثر یک هنرمند زن در سطح جهان فروخته شد

این اثر نقاشی فریده کاهلو هنرمند مکسیکویی رکورد بالاترین ترین قیمت اثر یک هنرمند زن را شکست.

این اثر که در سال 1940 نقاشی شده، روز پنجشنبه در یک دواطلبی آثار هنری در نیویارک به قیمت 54.7 میلیون دالر به فروش رسید. در این اثر، کاهلو خود را در حالیکه روی یک تخت خوابیده نقاشی کرده است.

قیمت ترین نقاشی قبلی او "دیگو و من" نام داشت که در سال 2021 به 34.9 میلیون دالر فروخته شد. این اثر فریده کاهلو را در کنار شوهرش دیگو ریورا نشان میدهد.

بر اساس گزارش ها سایر آثار فریده کاهلو نیز در معاملات خصوصی به قیمت های بلند فروخته شده است.

دولت مکسیکو همۀ آثار فریده کاهلو را "میراث هنری" آن کشور اعلام کرده؛ از اینرو، آثار این هنرمند در مکسیکو نمیتواند فروخته و یا تخریب شود، اما این اثر نقاشی او که در نیویارک به فروش رسید، یکی از معدود آثار متعلق به شوهرش است که در خارج از مکسیکو زندگی میکند.

زلنسکی، در مورد طرح صلح امریکا، با رئیس جمهور ترمپ گفتگو خواهد کرد

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین(آرشیف)
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین(آرشیف)

ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، پس از دریافت پیش‌نویس طرح صلح امریکا برای پایان دادن به جنگ با روسیه، اعلام کرد که انتظار دارد در "روزهای آینده" در این مورد با دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا گفتگو کند.

زلنسکی تأکید کرده که هرگونه توافق باید"صلح شرافتمندانه" باشد و "استقلال و حاکمیت" اوکراین را تضمین کند.

رهبران سه متحد اروپایی اوکراین، جرمنی، بریتانیا و فرانسه، نیز قرار است امروز(جمعه ۲۱ نوامبر) با زلنسکی دیدار کنند.

پیشنهاد امریکا خواستار اعطای امتیازات گسترده به مسکو از سوی کی‌یف است.

براساس گزارش‌ها، این طرح مشابه درخواست‌هایی که روسیه از آغاز تهاجم تمام عیار خود بر اوکراین مطرح کرده است.

در نتیجۀ انفجار در پنجاب، ۱۵ تن کشته و تعدادی نیز زخمی شده اند

آرشیف
آرشیف

در اثر انفجار گاز در یک فابریکه در شهر فیصل آباد در  پنجاب، ۱۵ تن کشته و  تعدادی زیادی هم زخمی شده اند.

راجا جهانگیر انور کمیشنر فیصل آباد در یک اعلامیه گفت که این انفجار گاز در یک فابریکه در نزدیک منطقۀ مالکپور در فیصل آباد، رخ داده است.

بر اساس در اعلامیه، در گزارش های ابتدایی گفته شده بود که این حادثه صبح زود امروز (جمعه ۲۱ نوامبر) پس از آن رخ داد که یک بایلر در آن فابریکه منفجر شد و باعث فروریختن سقف و ساختمان‌های نزدیک آن شد، ولی سپس تایید شد که انفجار ناشی از پخش گاز بوده است.

در اعلامیۀ کمیشنر فیصل آباد همچنین گفته شده که تا هنوز 15 جسد کشف شده و ده ها زخمی به شفاخانه انتقال داده شده اند. در این رویداد، هفت خانه نیز آسیب دیده است.

