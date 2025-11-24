مقامات ایالات متحده و اوکراین : در مذاکرات ژنو "پیشرفت" شده

در بیانیه‌ای که روز یکشنبه ۲۳ نوامبر از سوی قصر سفید منتشر شد، آمده است که «مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار تاکید شده است.»

در بیانیه همچنان آمده است که هر دو طرف «توافق کردند که در روزهای آینده به کار جدی روی پیشنهادات مشترک ادامه دهند و با همکاران اروپایی در تماس باقی بمانند.»

از سوی دیگر ، مارکو روبیو وزیر خارجۀ ایالات متحده که رهبری هیئت امریکایی را در مذاکرات به عهده داشت گفته که مذاکرات«پیشرفت فوق العاده» داشته و افزوده است که رئیس جمهور دونالد ترمپ زمانی که در مورد بحث ها به او معلومات داد «خرسند» بود.

آندری یرماک، مذاکره‌کنندۀ ارشد اوکراین نیز گفته است که «پیشرفت بسیار خوبی داشته‌ اند و در مسیر دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار حرکت می‌کنند.»

در همین حال ، چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابع که از آنها نام گرفته نشده گزارش کرده اند که مقامات ایالات متحده و اوکراین در مورد سفر احتمالی ولودیمیرزلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن برای گفتگو با رئیس جمهور ترمپ بحث می کنند.

رویترز به نقل از یک منبع گفته که در این گفتگو ها روی حساس ترین موضوعات در طرح ۲۸ ماده ای صلح که توسط دونالد ترمپ مطرح شده است تمرکز خواهد شد از جمله احتمال امتیازات ارضی اوکراین به روسیه.

این طرح هنوز به‌ طور رسمی منتشر نشده؛ اما عناصر کلیدی آن فاش شده است.

متحدان کییف هشدار دهند که طرح به ‌شدت به نفع روسیه تنظیم شده است.

در پیشنویس این طرح آمده که اوکراین به هدف پایان جنگ بخشی از قلمروش را به روسیه واگذار کند و شمار نیروی مسلح خود را کاهش دهد.

در عوض ، اوکراین نوعی از «تضمین های امنیتی» را به ویژه از ایالات متحده دریافت خواهد کرد ، اجازۀ پیوستن به اتحادیۀ اروپا را خواهد داشت و برخی از مزایای مالی را به دست خواهد آورد.

در عین حال از روسیه نیز خواسته خواهد شد تا از بعضی ساحات اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است عقب نشینی کند.