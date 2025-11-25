پاکستان حملات هوائی بر افغانستان را از سر گرفت

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس نوشته است که حوالی ساعت ۱۲ شب گذشته در مربوطات منطقه گربز ولایت خوست پاکستان بمباری کرده که به گفته او در این حمله ۹ کودک (پنج پسر و ۴ دختر) و یک زن کشته شده اند.

سخنگوی طالبان همچنان افزود که اردوی پاکستان در کنر و پکتیکا نیز بعضی مناطق را بمباردمان کرده .

به گفته او در کنر و پکتیکا در حملات پاکستان حد اقل چهار فرد ملکی زخمی شده اند.

اردوی پاکستان تا حال در مورد این حملات چیزی نگفته است.

اما وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزی در صفحه ایکس خود نوشته که طیاره های جت پاکستانی بر فضای منطقه برمل پکتیکا در گردش میباشند و از‌آنجا صدای بلند انفجار هابه گوش میرسد، جائی که به گفته او پناه گاه های امن برای شاخه خراسان داعش و تحریک طالبان پاکستان است

جان اچکزی افزود که این حملات بر افغانستان در انتقام حمله دیروز بر قوای اف سی در پشاور صورت گرفته.

روز دوشنبه در حمله انتحاری بر قرارگاه مرکزی قوای اف سی دست کم سه نظامی پاکستان کشته شده و تعداد دیگری زخمی شدند.

قبل از این در ۱۱ ماه نومبر در پیشروی بنای یک محکمه در اسلام آباد حمله انتحاری صورت گرفت که در آن ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند.

مقامات پاکستان ادعا کردند که این حمله انتحاری از سوی یک شهروند افغانستان صورت گرفته و در وقت حمله از افغانستان به او رهنمائی میشد.

پاکستان اتهام وارد میکند که تی تی پی در افغانستان جا های امن دارد و با گروه های مسلح دیگر از همانجا حملات خود را در پاکستان تنظیم و عملی می کنند.

حکومت طالبان این اتهامات را با شدت رد کرده و تاکید میکند که اجازه نمی دهند از خاک افغانستان بر علیه کدام کشور دیگر استفاده شود.

پاکستان بار دیگر بعد از آن حملات بر افغانستان را‌آغاز کرده که مذاکرات مقامات اینکشور با مقامات حکومت طالبان در استانبول در مورد آتش بس به نتیجه نرسید، هرچند آتش بس قبلی نافذ است. قبل از این برخوردها بین قوای سرحدی طالبان و پاکستان صورت گرفته بود.

ملل متحد می گوید که در حملات ماه اکتوبر پاکستان بر افغانستان دست کم ۵۰ فرد ملکی افغان کشته و ۴۵۰ نفر دیگر زخمی شدند.