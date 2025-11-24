خبر ها
مردان مسلح به یک مرکز نظامی در پشاور حمله کرده اند
مردان مسلح به یک مرکز شبه نظامیان مرزی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا صبح امروز دوشنبه (۳ قوس) حمله کردند.
یک مقام به شرط فاش نشدن نامش به رویترز گفته که یک بمبگذاری انتحاری در دروازه ورودی این مرکز دست به حمله زده و یکی دیگر وارد محوطۀ آن شده است.
رویترز به نقل از منابع گزارش داده که سه نفر کشته شده اند.
نیروهای امنیتی محل رویداد را محاصره کرده اند.
مسئولیت حمله را کسی یا گروهی تاحال نپذیرفته است.
دیپلومات ارشد طالبان در تهران: ۲۹۲ زندانی افغان از ایران به افغانستان انتقال داده شدند
دیپلومات ارشد طالبان در تهران از انتقال صد ها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می دهد. فضل محمد حقانی شارژدافیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران به رادیو آزادی یکشنبه شب (۲ قوس) گفت که ۲۹۲ زندانی روز های شنبه و یکشنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند.
او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد.
برخی رسانه های ایرانی گزارش داده اند که این افغان ها دورۀ محکومیت خود را در ایران سپری کرده و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند.
شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست.
محمود امیری مقدم ، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در ناروی هفتۀ گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتوبر دستکم ۷۲ افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شده اند.
به گفتۀ او ، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل مدافع ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند.
جسد فرهاد عادل بازیکن تیم فوتبال سرسبزیاشلر در هرات پیدا شد
جسد حلق آویز شدۀ فرهاد عادل، بازیکن تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در ولایت هرات پیدا شده است.
این تیم روز یکشنبه (۲ قوس) اعلام کرد که عادل در یک سوءقصد کشته شده و سپس جسدش حلق آویز شده است.
مقام های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.
فدراسیون فوتبال افغانستان در پیامی در فیسبوک ، از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یاشلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است.
جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده است.
قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یاشلر را در رقابت های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند.
فصل پنجم این رقابت ها روز شنبه اول قوس در کابل آغاز شد.
مرد«شماره دو حزب الله» در حملۀ اسرائیل کشته شد
اردوی اسرائیل می گوید که در یک حملۀ هوایی در حومۀ بیروت پایتخت لبنان ، هیثم علی طباطبایی، مرد شمارۀ دو حزبالله را کشته است.
حزبالله یک گروه شبهنظامی و همچنان یک حزب سیاسی است.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
ساعاتی پس از حملۀ اسرائیل که بعدازظهر یکشنبه (دوم قوس) انجام شد ، گروه حزبالله در بیانیه ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی را که به عنوان لوی درستیز این گروه نیز شناخته می شد تأیید کرد.
ایالات متحده قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت طباطبایی شود، پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
وزارت صحت لبنان گفته است که در حملۀ اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دستکم پنج نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.
کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان: یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد
کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان می گوید که برای اولین بار یک گروه قاچاقچی مواد مخدر با استفاده از طیاره های بی سرنشین در مرز با افغانستان از بین برده شد.
تلویزیون دولتی تاجیکستان در گزارشی روز شنبه (۱ قوس ، ۲۲ نوامبر ) گفت که ۷ قاچاقبر پس از عبور از مرز مورد حمله قرار گرفتند.
در گزارش آمده است که این حمله در (۲۰ نوامبر) در محلۀ همدانی در نزدیک مرز افغانستان صورت گرفته و اجساد دو تن از افراد یافت شده است.
در گزارش ، این افراد باشندگان ولسوالی درقد ولایت تخار معرفی شده اند.
مقام های کمیتۀ دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته اند که ۱۱۶ بستۀ مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است.
تاجیکستان با افغانستان بیش از یکهزار کیلومتر مرز مشترک دارد.
به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی ، مخالفان حکومت این کشور ادعا می کنند که برخی منصبداران تاجیک در انتقال مواد مخدر از افغانستان دست دارند ؛ اما مقام ها این ادعا را رد کرده اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان: نشرات تلویزیون ملی در پکتیا متوقف شده است
مرکز خبرنگاران افغانستان از توقف نشرات تلویزیون ملی در کنترل طالبان در پکتیا خبر می دهد.
این مرکز در خبرنامه ای امروز یکشنبه ( ۲ قوس) گفت که به دنبال دستور مسئولان محلی طالبان در پکتیا مبنی بر ممنوعیت نشر تصاویر زنده جان ، نشرات تلویزیون ملی در این ولایت متوقف شده و این رسانه به رادیو تبدیل شده است
در ادامه آمده که پکتیا ، بیست و سومین ولایتی است که این ممنوعیت در آن به صورت رسمی اعلام و اجرا شده است.
طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفته اند.
مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که در پکتیا «از مسئولان محلی طالبان خواسته شده است که از مصاحبۀ تصویری خودداری کنند و بهجای آن، گزارشهای خود را بهگونۀ صوتی یا نوشتاری ارائه کنند.»
رهبران کانادا و جرمنی در مورد اوکراین و غزه بحث کردند
مارک کارنی صدراعظم کانادا و فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی در مورد جنگ در اوکراین و وضعیت در غزه بحث کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، کانادا و جرمنی در اعلامیه ای مشترک امروز یکشنبه (۲ قوس ، ۲۳ نوامبر) گفتند که این دو صدراعظم در حاشیۀ اجلاس گروه بیست در افریقای جنوبی دیدار و گفتگو کردند.
هر دو رهبر برحمایت از اوکراین تاکید کرده و گفته اند که در هرگونه توافق باید کییف مستقیماً دخیل باشد ، منافع اساسی اش را محافظت کند و شامل تضمین های امنیتی ملموس باشد.
کارنی و مرتس در مورد غزه بر حمایت از پلان جامع صلح برای پایان جنگ و ورود کمک های بشردوستانه در مقیاس بزرگ به غزه تاکید کرده اند.
در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ؛ تیم های عینو مینه و صرافان هرات برنده شدند
در دومین روز فصل پنجم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان ، تیم عینومینه با نتیجۀ ۲ بر ۱ تیم اتفاق خانزاده را شکست داد و تیم صرافان هرات ۲ بر صفر در مقابل تیم آرمان ایف سی برنده شد.
این بازی ها ، امروز یکشنبه (۲ قوس) در ورزشگاه فدراسیون فوتبال افغانستان در کابل برگزار شد.
در بازی های روز شنبه ، تیم ابومسلم فراه با نتیجۀ ۵ بر صفر در برابر تیم استقلال کابل پیروز شد و تیم خراسان فاریاب با نتیجه ۲ بر ۱ جوانان پیروزی کابل را شکست داد.
در این لیگ ده تیم حضور دارند.
سال گذشته تیم ابو مسلم فراه قهرمان این بازی ها شده بود.
آغاز صادرات ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت افغانستان به ازبکستان
طالبان می گویند که نخستین محمولۀ ۵۰۰ تُن انار، سیب و توت به ارزش ۲۵۰ هزار دالر از ولایت بلخ به ازبکستان صادر شد.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در ایکس نوشته است که این محموله روز شنبه اول قوس صادر شد و این روند ادامه می یابد.
از سوی دیگر ، دفتر والی طالبان در بلخ گفته است که این محموله نخست به بازار های ازبکستان منتقل می شود و از آنجا به سایر کشورهای آسیای میانه خواهد رسید.
به دنبال تنش بین طالبان و اسلام آباد و مسدود شدن گذرگاه ها بین افغانستان و پاکستان ، طالبان از تاجران خواستند که راه های بدیل را جستجو کنند.
بیش از یک ماه است که این گذرگاه ها مسدود اند.
رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار دستکم ۱۰ کشته و ۱۲ زخمی برجای گذاشته
مقام های طالبان در هرات می گویند که دستکم ۱۰ نفر در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-قندهار جان باختند و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند.
برخی از رسانه های داخلی گزارش داده اند که این رویداد صبح امروز یکشنبه (۲ قوس) در مربوطات ولسوالی زاول ولایت هرات رخ داده است.
یارمحمد صادق، معاون قوماندانی امنیۀ طالبان در ولسوالی زاول گفته است که این حادثه زمانی رخداد که یک موتر مسافربری نوع ۳۰۲ با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد.
به گفتۀ او ، موتر مسافربری از ولایت هرات به سوی قندهار در حرکت بود و فلانکوچ از دایکندی به طرف هرات می رفت.
علت این رویداد هنوز مشخص نشده است.
در ماه اسد امسال بر اثر تصادم یک بس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران، در مسیر اسلام قلعه- هرات با یک لاری بیش از ۷۰ نفر به شمول زنان و کودکان جان باخته بودند.