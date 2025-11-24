جهان
درمندر ستاره مشهور سینمای هند درگذشت
خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه های هندی گزارش داده است که او در سن ۸۹ سالگی روز دوشنبه در ممبئی درگذشت. بر بنیاد گزارشها، او در یک ماه گذشته بیمار بود و در خانهاش درگذشته است.
خانوادۀ این بازیگر بیانیۀ رسمی منتشر نکرده، اما شماری از همنسلان او مانند آمیتاب بچن، در مراسم خاکسپاریاش در یک محل سوزاندن جسد در منطقۀ جوهو در حومۀ ممبئی حضور یافتند.
نرندر مودی صدراعظم هند در صفحه اکس نوشته است که درگذشت او پایان یک دورۀ مهم در سینمای هند است.
مودی از او به عنوان یک شخصیت نمادین سینما و بازیگر فوقالعاده یاد کرده و گفته که شیوۀ بازی او در نقشهای گوناگون احساسات میلیونها نفر را برمیانگیخت.
وی که یکی بازیگران پر طرفدار سینمای هند بود در بیش از شش دهه کار هنری اش در بیشتر از ۳۰۰ فلم نقشآفرینی کرد.
درمندر در سال ۱۹۳۵ میلادی در ایالت پنجاب زاده شد و از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ عضو پارلمان هند بود.
او دوبار ازدواج کرد و فرزندانش سنی دیول و بوبی دیول نیز با حضور در فلم های سینمایی از شهرت برخوردار اند.
مردان مسلح به یک مرکز نظامی در پشاور حمله کرده اند
مردان مسلح به یک مرکز شبه نظامیان مرزی در شهر پشاور مرکز ایالت خیبرپختونخوا صبح امروز دوشنبه (۳ قوس) حمله کردند.
یک مقام به شرط فاش نشدن نامش به رویترز گفته که یک بمبگذاری انتحاری در دروازه ورودی این مرکز دست به حمله زده و یکی دیگر وارد محوطۀ آن شده است.
رویترز به نقل از منابع گزارش داده که سه نفر کشته شده اند.
نیروهای امنیتی محل رویداد را محاصره کرده اند.
مسئولیت حمله را کسی یا گروهی تاحال نپذیرفته است.
مرد«شماره دو حزب الله» در حملۀ اسرائیل کشته شد
اردوی اسرائیل می گوید که در یک حملۀ هوایی در حومۀ بیروت پایتخت لبنان ، هیثم علی طباطبایی، مرد شمارۀ دو حزبالله را کشته است.
حزبالله یک گروه شبهنظامی و همچنان یک حزب سیاسی است.
ایالات متحده ، حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و اتحادیۀ اروپا فقط شاخۀ نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است.
ساعاتی پس از حملۀ اسرائیل که بعدازظهر یکشنبه (دوم قوس) انجام شد ، گروه حزبالله در بیانیه ای کشته شدن هیثم علی طباطبایی را که به عنوان لوی درستیز این گروه نیز شناخته می شد تأیید کرد.
ایالات متحده قبلاً برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت طباطبایی شود، پنج میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
وزارت صحت لبنان گفته است که در حملۀ اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دستکم پنج نفر کشته و ۲۸ تن دیگر زخمی شدند.
رهبران کانادا و جرمنی در مورد اوکراین و غزه بحث کردند
مارک کارنی صدراعظم کانادا و فریدریش مرتس صدراعظم جرمنی در مورد جنگ در اوکراین و وضعیت در غزه بحث کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز ، کانادا و جرمنی در اعلامیه ای مشترک امروز یکشنبه (۲ قوس ، ۲۳ نوامبر) گفتند که این دو صدراعظم در حاشیۀ اجلاس گروه بیست در افریقای جنوبی دیدار و گفتگو کردند.
هر دو رهبر برحمایت از اوکراین تاکید کرده و گفته اند که در هرگونه توافق باید کییف مستقیماً دخیل باشد ، منافع اساسی اش را محافظت کند و شامل تضمین های امنیتی ملموس باشد.
کارنی و مرتس در مورد غزه بر حمایت از پلان جامع صلح برای پایان جنگ و ورود کمک های بشردوستانه در مقیاس بزرگ به غزه تاکید کرده اند.
ترکیه برای مهار آتشسوزی جنگلات شمال ایران، دو طیارۀ آتشنشانی فرستاد
در حالی که دو طیارۀ ایلوشین، هفت هلیکوپتر و حدود ۴۰۰ نفر از نیروهای مسلح ایران در حال مبارزه با آتشسوزی جنگلی در شمال این کشور هستند و درخواست کمک خارجی کردهاند، ترکیه، همسایۀ ایران، دو طیارۀ آتشنشانی و یک هلیکوپتر اعزام کرده است.
این جنگلها که در امتداد ساحل ۱۰۰۰ کیلومتری دریای خزر تا آذربایجان امتداد دارند، به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدهاند.
گفته میشود این جنگلها ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال قدمت دارند و بیش از ۳۲۰۰ گونه گیاهی مختلف را در خود جای دادهاند.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که آتشسوزی که در اوایل نوامبر در جنگلها رخ داد و خاموش شد، دوباره در ۱۵ نوامبر شعلهور شد.
محمد جعفر قائمپناه، معاون رئیس جمهور ایران، روز جمعه در صفحۀ ایکس خود نوشت که ایران از کشورهای دوست برای خاموش کردن آتش درخواست کمک فوری کرده است.
اجلاس سران گروه ۲۰ امروز بدون حضور رهبران امریکا، روسیه و چین در افریقای جنوبی آغاز شد
این اجلاس که متشکل از رهبران ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان است، روز جمعه در ژوهانسبورگ افریقای جنوبی و زیر سایۀ طرح ایالات متحده برای صلح اوکراین آغاز شده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، و همچنین ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ، روسای جمهور روسیه و چین، در این نشست شرکت نکرد اند.
با این حال روسای جمهور ترکیه، برزیل و فرانسه، و همچنین صدر اعظمهای هند و چین در این نشست حضور دارند.
انتونیو گوترش، دبیرکل ملل متحد، روز جمعه از کشورهای عضو گروه ۲۰ خواست تا از نفوذ و صدای خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین که سبب تلفات و ویرانی گسترده شده و جهان را بیثبات کرده، استفاده کنند.
زلنسکی: اوکراین با "انتخاب بسیار دشواری" در مورد طرح صلح امریکا روبهرو است
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین میگوید، این کشور با «یکی از سختترین لحظات» در تاریخ خود روبرو است، زیرا ایالات متحده کییف را تحت فشار قرار داده که برای پایان دادن به جنگی که توسط روسیه آغاز شده، یک طرح جنجالی را بپذیرد.
زلنسکی هشدار داد که کشورش با خطر "از دست دادن یک متحد مهم" روبهرو است، اما به منافع خود "خیانت" نخواهد کرد.
رئیس جمهور اوکراین روز جمعه در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم این کشور گفت که دولت او "با آرامش با ایالات متحده و همه شرکا همکاری خواهد کرد" و متعهد شد که "به گونۀ سازنده به دنبال راه حلی" با واشنگتن باشد.
ایالات متحده روز پنجشنبه پیشنویس یک طرح ۲۸ مادهای برای پایان دادن به جنگ را به زلنسکی ارائه کرد.
زلنسکی گفت که کییف تغییرات قابل توجهی در این طرح پیشنهاد خواهد کرد.
پاکستان، حکومت طالبان در افغانستان را مسئول بسته شدن سرحدات دانست
وزارت خارجه پاکستان می گوید که حکومت طالبان در افغانستان، مسئول بسته شدن سرحد و اختلال در تجارت دوجانبه است.
طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه در کنفرانس خبری هفتگی گفت که به دلیل حمایت دوامدار کابل از گروههای شبهنظامی از جمله تحریک طالبان پاکستان(تی تی پی)، اسلامآباد سرحدات را با افغانستان بسته است.
اندرابی طالبان افغان را مسئول تاخیر در باز شدن سرحدات دانسته گفت که پروژه هایی مانند تاپی و کاسا یک هزار نیز از این حمایت، متاثر شده اند.
پس از حمله طالبان بر چندین پوسته نظامی پاکستان در ۱۲ اکتبر در واکنش به حملات پاکستان بر کابل و پکتیکا، پاکستان تمام گذرگاههای سرحدی با افغانستان، از جمله تورخم و چمن را بسته است.
در روزهای اخیر حکومت پاکستان به دلیل بسته شدن این مسیرها تحت فشار فزاینده تجار قرار گرفته است.
روز گذشته روزنامه اکسپرس تریبون از قول تجار پاکستانی گزارش داد که به دلیل بسته شدن گذرگاه سرح دی تورخم، عمده فروشان در راولپندی و اسلامآباد با بحران عمیق مالی مواجه شدهاند.
بر اساس اکسپرس تریبون، دهها تاجر بزرگ و متوسط عمدهفروش در هر دو شهر، دهها میلیون کلدار سرمایهی خود را از دست دادهاند. شماری از تجار با تجربه و ثروتمند که پیش از این تجار موفق در این شهرها به شمار میرفتند، نیز ادعا کرده اند که به از دست دادن تمام داراییهایشان نزدیک شده اند.
یک افغان به قاچاق انسان در بریتانیا متهم شد
اداره ملی جرایم بریتانیا یک افغان را به قاچاق انسان متهم کرده است.
رسانههای بریتانیایی روز جمعه گزارش دادند که عبادالله علیمی، جوان ۲۵ ساله افغان مقیم دوبلین به تاریخ ۱۹ نوامبر پس از سوار شدن به ریل از دوبلین به بلفاست در ایستگاه گرند سنترال بلفاست، دستگیر شد. او با پنج افغان دیگر سفر می کرد.
به گفته اداره ملی جرایم بریتانیا، او مظنون است که در قاچاق انسان دست داشته است.
گویا علیمی با یک خانواده و یک مرد دیگر سفر میکرد که آنها از فرانسه به دوبلین در آیرلند و از دوبلین به بلفاست سفر کرده بودند. گفته می شود که آنها قصد داشتند به انگلستان بروند.
یک سخنگوی اداره ملی جرایم بریتانیا گفته که علیمی دستگیر شده و تحقیقات از او ادامه دارد.
یک افغان به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله در بریتانیا اعتراف کرد
یک افغان روز جمعه در محکمه بریتانیا به آزار و اذیت جنسی یک دختر ۱۲ ساله اعتراف کرد.
احمد ملاخیل اعتراف کرد که او این جنایت را در ماه جولای در شهر مرکزی بریتانیا ننیتن مرتکب شده است.
براساس خبرگزاری رویترز، ملاخیل قبلاً این اتهامات را رد کرده بود، اما دیروز آن را پس گرفت.
ملاخیل با شخص دیگری بنام محمد کبیر که او را در ارتکاب جرم کمک کرده بود، در محکمه حاضر شد.
پیش از این محمد کبیر نیز دست داشتن در این قضیه را رد کرده بود.
محاکمه بعدی آنها برای 12 جنوری برنامه ریزی شده است.
جنایات مکرر پناهجویان افغان در بریتانیا و سایر کشورهای اروپایی باعث آن شده تا بسیاری از کشورها شرایط پناهندگی به ویژه برای افغانها را سختگیرانه کنند.