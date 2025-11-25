طالبان: ۹ کودک در حملات هوایی پاکستان کشته شدند

ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سهشنبه ۲۵ نوامبر با محکوم کردن این حملات در بیانیهای درصفحه ایکس «توییتر سابق »خود نوشته که این اقدام نقض حریم هوایی افغانستان بوده و در تضاد با معیار های قبول شده بینالمللی است.
او افزوده که این اقدام نه تنها دستآورد نیست بلکه براساس اطلاعات نادرست انجام شده و وضعیت را بیشتر متشنج میکند.
جنرال احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان گفته است که پاکستان این حمله را انجام نداده است. او در بیانیه که از سوی تلویزیون دولتی پاکستان پی تی وی نشر شده گفته است که هر زمانی که آنها حملات را انجام دهند آشکارا و به گونه مناسب آنرا اعلام می کنند.
به گفته او پاکستان هیچ وقت غیر نظامیان را هدف قرار نمی دهد و ادعای طالبان در افغانستان بی اساس است.
اما حکومت طالبان گفته است که جت های جنگی پاکستان ناوقت دوشنبه ۲۴ نوامبر حوالی ساعت ۱۲ شب، حملات هوایی را در این سه ولایت افغانستان انجام دادهاند.
مقامهای محلی در ولایت خوست گفتهاند در این حمله، ۱۰ عضو یک خانواده کشته شدهاند که ۹ کودک و یک زن شامل آن است.
مستغفر گربز، سخنگوی والی طالبان در خوست، در یک پیام صوتی به رسانه ها گفته است که این حمله در منطقهٔ مغلگیِ ولسوالی گربز رخ داده است:
۱۰ نفر شهید شدند؛ که شامل ۴ کودک پسر، ۵ دختر و یک زن است
«شب گذشته حدود ۱۲ بجه، اردوی «متجاوز» پاکستان در منطقهٔ مغلگی ولسوالی گربز بر خانهٔ یکی از باشندگان محل به نام ولایت خان حمله کرد که در نتیجه، ۱۰ نفر شهید شدند؛ که شامل ۴ کودک پسر، ۵ دختر و یک زن است»
مجید خان، از شاهدان عینی این حادثه در خوست ،به رادیو آزادی گفته است:
«ساعت ۱۲ شب بود که حمله صورت گرفت. وقتی رسیدیم، در یک اتاق سه–چهار نفر شهید شده بودند و در اتاق دیگر چهار نفر. دو نفر در یک گوشهٔ دیگر افتاده بودند. همه را بیرون کشیدیم. یکی از اعضای این خانواده در دوبی است و بقیهٔ همه شهید شدند.»
چند خبرنگار محلی در خوست به رادیو آزادی گفتهاند که در این رویداد سه کودک نیز زخمی شدهاند و درشفاخانه بستریاند.
مقامهای محلی در کنر هم گفتهاند که حوالی ساعت ۱:۳۰ شب، جت های پاکستانی در منطقهٔ ساگی، در مرکز اسعدآباد، یک خانهٔ مسکونی را هدف قرار دادند که درنتیجه آن پنج نفر زخمی شدهاند.
عباس، یکی از زخمیشدگان، به رادیو آزادی گفت:
«حدود دو بجه شب بود که ناگهان صدای انفجار را شنیدیم. از اتاقها بیرون شدیم. در حملهٔ اول تانکر آب آسیب دید و در حملهٔ دوم ما زخمی شدیم. برادران و پسران کاکایم زخمی شدهاند و خانه ویران شده است.»
در پکتیکا از تلفات جانی گزارش نشده، اما براساس گزارشها، خسارات مالی به مردم وارد شده است.
واکنشهای گسترده
این حملات واکنشهای گستردهای را نیز برانگیخته است.
حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در بیانیهای در صفحه ایکس «توییترسابق » خود این حملات را برخلاف اصول بینالمللی خوانده و گفته است که پاکستان باید پیامدهای آن را بسنجد.
چند مقام دیگر حکومت پیشین نیز این حملات را محکوم کرده و گفتهاند پاکستان با چنین اقداماتی میخواهد ناکامیهای امنیت داخلیاش را پنهان کند.
زلمی خلیلزاد، نمایندهٔ پیشین آمریکا برای افغانستان، نیز درصفحه ایکس «تویترسابق » خود نوشته است که کشتار غیرنظامیان زمینه یک جنگ بزرگ را فراهم میکند و تأکید کرده که مشکلات باید از راههای دیپلوماتیک حل شود.
هرچند پاکستان بهطور رسمی تا هنوز چیزی نگفته، اما برخی منابع معتبر در اسلامآباد به رادیو آزادی تأیید کردهاند که این حملات توسط جت و طیاره های بی سرنشین پاکستانی انجام شده است.
جاناڅکزی، وزیر پیشین اطلاعات بلوچستان، که معمولاً در حمایت از سیاستهای حکومت پاکستان در موضوعات افغانستان موضعگیری تند دارد، نیز در صفحه ایکس یا «توییترسابق» خود نوشته است که این حملات انتقام حملهٔ روز قبل بر نیروهای «افسی» در پشاور است
روز دوشنبه بر قرارگاه مرکزی نیروهای افسی در پشاور حمله انتحاری صورت گرفت که در آن دستکم سه سرباز پاکستانی کشته و چندین تن زخمی شدند.
پیش از این، در ۱۱ نوامبر، در برابر ساختمان یک محکمه در اسلامآباد حملهٔ انتحاری صورت گرفت که در آن دستکم ۱۲ نفر کشته و ۲۷ نفر زخمی شدند.
مقامهای پاکستانی ادعا کرده بودند که مهاجمان شهروندان افغان بودهاند و هنگام حمله از افغانستان هدایت میشدند.
مقامات پاکستانی اتهام می بندند که گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان پناهگاه امن دارد و همراه با دیگر گروههای مسلح ، حملاتش را از همان جا بر پاکستان سازماندهی میکند.
حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته اجازه نمیدهد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده شود.
این در حالی است که در ۱۹ اکتوبر میان هیئتهای طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتشبس صورت گرفته بود، اما طالبان میگویند این توافق با حملات هوایی شب قبل که از سوی پاکستان انجام شده، نقض شده است.
در سه ماه گذشته، سه نشست میان دو طرف در دوحه و استانبول انجام شده، اما نتیجه ملموس نداشته است.
این نشست ها پس از آن آغاز شد که ، پاکستان در ۹ اکتوبر بر کابل و پکتیکا حملات هوایی را انجام داد و بعدا به تاریخ ۱۱ اکتوبر میان نیروهای طالبان و پاکستان درگیریهای شدید در امتداد خط دیورند رخ داد و هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین به دیگری شدند.