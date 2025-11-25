سخنگوی طالبان می گوید که به حملات هوایی پاکستان در زمان مناسب پاسخ خواهند داد ؛ اسلام آباد این حملات را هنوز تایید نکرده

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه ای در ایکس امروز سه شنبه (۴ قوس ) گفت که حملات هوایی پاکستان نقض حریم هوایی افغانستان بوده و در تضاد با تمام معیارهای قبول‌ شدۀ بین‌المللی است.

پیش از این ، آقای مجاهد در پیامی در ایکس گفته بود که در حملۀ هوایی پاکستان دوشنبه شب در ولسوالی گربز ولایت خوست یک خانۀ غیرنظامی هدف قرار گرفته و نُه کودک و یک زن کشته شده ‌اند.

به گفتۀ او ، در ولایت های کنر و پکتیکا چهار غیرنظامی زخمی شده ‌اند.

اردوی پاکستان اجرای این حملات را هنوزتایید نکرده است.

برخی منابع در اسلام آباد به رادیو آزادی گفتند که این حملات با استفاده از جت و طیاره های بی سرنشین انجام شده است.

پس از پایان بی نتیجۀ سومین دَور مذاکرات بین هیئت های طالبان و پاکستان در اوائل ماه نوامبر در استانبول ، این حملات تازۀ پاکستان به قلمرو افغانستان است که از آن حکومت طالبان خبر میدهد.

اسلام آباد مدعی است که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان ، تی تی پی ، در قلمرو افغانستان پنهان شده و از آنجا حملات را علیه حکومت پاکستان طرح ریزی و اجرا می کنند. اردوی پاکستان در گذشته گفته بود که در حملات هوایی به قلمرو افغانستان ، اعضای ، تی تی پی ، را هدف قرار داده است.

حکومت طالبان ادعای اسلام آباد را رد کرده و گفته است که ، تی تی پی ، موضوع داخلی پاکستان است و این گروه در قبال آن مسئولیت ندارد.

از حملات هوایی تازۀ پاکستان به قلمرو افغانستان یک روز پس از آن خبر داده می شود که مقام های پاکستانی اعلام کردند که در حملۀ به یک قرارگاه مرکزی نیروی موسوم به «اف‌سی» در شهر پشاور ایالت خیبرپختونخوا روز دوشنبه ( سوم قوس ) ، ۳ تن از نیروهای شبه‌نظامی کشته شدند.