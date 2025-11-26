تایید مرگ غیرنظامیان در افغانستان؛ واکنش دو همسایه افغانستان به وضعیت این کشور

محمد صادق خان روز سه شنبه ۴ قوس با نشر یک تصویر از این دیدار در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که با یوسف شریف‌زاده در مورد راه‌های تقویت همکاری برای برقراری ثبات و مبارزه با تروریزم در منطقه نیز بحث شده است.

این در حالیست که پس از وقوع حملات هوایی که ناوقت دوشنبه ۳ قوس بر ولایت‌های خوست، کنر و پکتیکا انجام شد، حکومت طالبان اعلام کرد که این بمباران از جانب پاکستان صورت گرفته و هشدار داد که در زمان مناسب به آن پاسخ لازم خواهد داد.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با محکوم کردن این حملات آن را نقض حریم هوایی افغانستان و در تضاد با معیارهای پذیرفته شده بین‌المللی خوانده است.

او سه شنبه ۴ قوس در با نشر بیانیه ای در صفحه خود افزوده که در نتیجه حمله هوایی به خانه یک غیر نظامی در ولایت خوست، ده غیرنظامی، نهُ کودک و یک زن، کشته شده اند.

همچنان برخی خبرنگاران محلی در خوست به رادیو آزادی گفته اند که در نتیجه حمله هوایی در این ولایت سه کودک زخمی شده اند و به گفه شماری از مقام های محلی طالبان در ولایت کنر در آنجا نیز یک خانه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن پنج تن زخمی شده اند.

اردوی پاکستان، اما اعلام کرده که هیچ حمله‌ای بر افغانستان انجام نداده و ادعای حکومت طالبان در این خصوص را «بی اساس » خوانده است.

رادیو پاکستان، رادیوی دولتی این کشور، در وب‌سایت خود سه شنبه ۲۵ نوامبر گزارش داده که جنرال احمد شریف چودری، رییس ادارهٔ روابط عامهٔ اردوی پاکستان، در گفتگو با خبرنگاران ارشد گفته است که پاکستان هیچ حمله‌ای در خاک افغانستان انجام نداده و تأکید کرده که این کشور نه غیرنظامیان را هدف می‌گیرد و نه در عملیات پنهانی دخیل است.

او افزوده است که هرگونه اقدام نظامی از سوی پاکستان تنها پس از اعلام علنی انجام می‌شود.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در واکنش به حملات انجام شده هوایی در افغانستان گفته که حداقل ۱۰ غیرنظامی در این حملات در ولایت‌ های خوست و کنر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان کودکان بودند.

(یوناما) با نشر اعلامیه ای ناوقت سه شنبه ۴ قوس خواستار رعایت قوانین بین‌المللی برای محافظت از غیرنظامیان و جلوگیری از آسیب رسیدن به آنان شده است.

شماری از آگاهان امور سیاسی و امنیتی می‌گویند باید تلاش شود تا مشکلات پیش‌آمده میان حکومت طالبان و پاکستان از طریق گفت‌وگو حل شود .

سمیع یوسفزی آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی گفت که افزایش درگیری ها بر مشکلات میان دو طرف و مردم دو کشور می افزاید:

«مردم افغانستان که از این حملات پاکستان هم نگران و هم قهر هستند و به این باور اند که طالبان باید جواب بالمثل بدهند،طالبان هم مجبور می شوند تا ابرای از بین بردن یا کاهش فشار مردمی اقداماتی را انجام دهند،اما به هرحال به هر اندازه که درگیری ها بیشتر شود مشکلات دو کشور و مردم بیشتر می شود و تجارت که همچنان از قبل بسیار صدمه دیده است.»

همچنان اسحاق اتمرآگاه امور امنیتی و سیاسی می گوید که اگر این مشکلات از طریق مذاکره حل نشود، پیامدهای آن برای هر دو کشور و منطقه ناگوار و خطرناک خواهد بود.

«هرچه زودتر اگر جلو این مسایل گرفته نشود و راه مذاکره پیش گرفته نشود و مشکلات بین دو کشور از طریق مذاکره حل نشود پیامد های آن برای هر دو کشور خیلی ناگوار و حتی گفته می توانیم که برای منطقه هم خطرناک خواهد بود.»

مقامات پاکستانی ادعا می‌کنند که گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) در خاک افغانستان پناهگاه امن دارد و همراه با دیگر گروه‌های مسلح، حملات خود را از آنجا بر پاکستان سازماندهی می‌کند.

حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و تأکید می کند که اجازه نخواهد داد خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

این در حالی است که در ۱۹ اکتوبر میان هیئت‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول توافق آتش‌بس حاصل شده بود، اما حکومت طالبان می‌گوید که حملات هوایی اخیر از سوی پاکستان این توافق را نقض کرده است.

در بیش از یک ماه گذشته، سه نشست میان دو طرف در دوحه و استانبول برگزار شده است، اما تاکنون نتیجه ملموسی به دست نیامده است.

این مذاکرات پس از آن آغاز شد که پاکستان در ۹ اکتوبر حملات هوایی بر کابل و پکتیکا انجام داد و سپس در ۱۱ اکتوبر در امتداد خط دیورند درگیری‌های شدیدی میان نیروهای طالبان و پاکستان رخ داد که هر دو طرف مدعی وارد کردن تلفات سنگین به یکدیگر شدند.

بر اساس گزارش‌های که در آن زمان منتشر شد، غیرنظامیان در جریان این درگیری‌ها در امتداد خط دیورند نیز تلفات و خسارات را متحمل شدند.