زنده
خبر تازه
یکشنبه ۹ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۲۵

افغانستان

طالبان یک زن و مرد را در سمنگان به اتهام "فرار از منزل و فساد اخلاقی" دره زدند

ساختمان محکمۀ استیناف حکومت طالبان در سمنگان
ساختمان محکمۀ استیناف حکومت طالبان در سمنگان

ستره محکمۀ حکومت طالبان روز شنبه با بیان این موضوع گفته که این دو تن بر اساس فیصلۀ محکمۀ ابتدایی‌شان در ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان از ۲۰ تا ۳۰ دره زده شدند.

بر اساس اعلامیۀ این محکمه، این دو تن به یک تا دو سال حبس تنفیذی نیز محکوم شده اند.

سترۀ محکمۀ طالبان در یک اعلامیۀ دیگر گفته که یک فرد دیگر در ولسوالی خماب جوزجان به اتهام سرقت به سه ماه حبس تنفیذی محکوم شده و در محضر عام ۳۹ دره زده شده است.

طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان مجازات در محضر عام را آغاز کردند که این موضوع با واکنش‌های گستردۀ بین‌المللی و نهادهای حامی حقوق بشری روبه‌رو شده است.

هر چند حکومت طالبان این اقدام را تطبیق شریعت اسلام می‌داند، اما منتقدان می‌گویند که این اقدام طالبان خلاف ارزش‌های حقوق بشری است و متهمان در محاکم طالبان به وکیل مدافع دسترسی ندارند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

وزارت امنیت داخلی امریکا از بازداشت یک افغان به اتهام تهدید به انفجار یک ساختمان در تکزاس خبر داد

Mohammad Dawood Alokozay, Afghan citizen that has been arrested charge of terrorist threat in US
Mohammad Dawood Alokozay, Afghan citizen that has been arrested charge of terrorist threat in US

تریشیا مک‌لافلین، معاون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه در پستی در صفحۀ ایکس هویت این فرد را محمد داوود الکوزی معرفی کرده و گفته که او در ویدیویی در تیک تاک تهدید کرده بود که با ساختن بمبی یک ساختمان را در منطقۀ فورت ورث تکزاس منفجر می‌سازد.

مک لافلین افزوده که این تبعۀ افغان سه‌شنبۀ هفتۀ گذشته و یک روز پیش از حملۀ یک تبعۀ افغان دیگر به دو عضو گارد ملی امریکا توسط نیروهای امنیت عمومی تکزاس و "اف بی آی" بازداشت شده بود.

او جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما افزوده که محمد داوود الکوزی در جریان عملیات "خوش‌آمدگویی به متحدان" به امریکا منتقل شده بود و حالا متهم به "تهدید تروریستی" است.

این درحالیست که چهارشنبۀ هفتۀ گذشته یک مهاجر افغان دیگر به نام رحمان‌الله لکنوال به اتهام شلیک به دو عضو گارد ملی امریکا در واشنگتن بازداشت شد.

رویدادی که سبب شد تا روند درخواست مهاجرتی افغان‌ها به امریکا و صدور ویزه به دارندگان پاسپورت افغانستان متوقف شود.

فنلند سفارت خود را در سه کشور به شمول افغانستان به گونه دایمی می‌بندد

فنلند اعلام کرده که سفارت‌های خود در افغانستان، پاکستان و میانمار را می‌بندد.

وزارت خارجهٔ فنلاند در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، توضیح داده است که این اقدام به دلایل دیپلماتیک انجام می‌شود و در طول سال ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سفارت‌ها به دلایل عملیاتی و راهبردی تعطیل خواهند بود، که این دلایل با تغییرات در وضعیت سیاسی این کشورها و روابط محدود تجاری و اقتصادی آن‌ها با فنلاند مرتبط است.»

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سفارت‌ها و قنسولگری‌های خود را در افغانستان به گونه موقف و دایمی مسدود کردند.

وزارت خارجۀ امریکا برای دارندگان پاسپورت افغانستان، صدور ویزه را فوراً متوقف کرده است

آرشیف، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده
آرشیف، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده

وزارت خارجۀ ایالات متحده اعلام کرده است که برای دارندگان پاسپورت افغانستان، صدور ویزه را فوراً متوقف کرده است. این وزارت امروز شنبه "۸ قوس" در صفحۀ ایکس خود نوشته که آنان برای امنیت و حفاظت ملی امریکا همهٔ اقدامات لازم را اتخاذ می‌کنند.

این تصمیم پس از آن گرفته می‌شود که روز چهار شنبه یک افغان در واشنگتن دی سی بر دو عضو گارد ملی تیراندازی کرد.

این رویداد خشم رئیس‌جمهور امریکا و سایر مقام‌های آن کشور را برانگیخت و حکومت محدودیت‌های سخت بر پناهجویان وضع کرده است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرده که پذیرش پناهجویان به گفته او از همهٔ "کشورهای جهان سوم" به آمریکا را به گونهٔ «دایمی» متوقف می‌سازد.

همچنان حکومت امریکا اعلام کرده که گرین‌کارت‌های شهروندان "کشورهای مورد نگرانی" را به گونه "کامل و سخت‌گیرانه" بازنگری می‌کند.

پاکستان: آتش‌بس با افغانستان "پایدار نیست"

آرشیف
آرشیف

پاکستان می گوید که آتش‌بس با افغانستان "پایدار نیست"، زیرا حملات گروه‌های تروریستی در داخل پاکستان همچنان ادامه دارد.

طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری در اسلام‌آباد گفت که آتش‌بس میان پاکستان و طالبان افغانستان، به معنای آتش‌بس سنتی نظامی نبود، بلکه هدف آن جلوگیری از حملات تروریستی در داخل پاکستان بود.

او افزود:

"پس از این آتش‌بس نیز حملات بزرگ تروریستی رخ داده است. این نشان می‌دهد که آتش‌بس برقرار نمانده، زیرا هدف از آتش‌بس این بود که حملات تحریک طالبان پاکستان "TTP" و آن دسته از اتباع افغان که از خاک افغانستان داخل پاکستان حمله می‌کنند، متوقف شود."

این اظهارات اندرابی پس از آن بیان شد که در نتیجه بمباران در سه ولایت افغانستان؛ خوست، کنر و پکتیکا، بیش از ده نفر به شمول ۹ کودک کشته شدند.

حکومت طالبان این بمباران را کار پاکستان دانست و گفت که در "زمان مناسب " پاسخ خواهد داد، اما پاکستان گفت که این حمله را انجام نداده است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، همچنان گفت که اسلام‌آباد با توجه به رویدادهای اخیر تروریستی، به‌ویژه در پایتخت و برخی مناطق دیگر، "چندان امیدی به این آتش‌بس ندارد."

حکومت طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات وزارت خارجه پاکستان واکنشی نشان نداده است.

حکومت طالبان کشته شدن سه شهروند چینی در تاجیکستان را به شدت نکوهش کرد

حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان(آرشیف)
حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان(آرشیف)

حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجۀ طالبان در یک پیام ویدیویی که امروز(28 نوامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) منتشر کرده، گفته که براساس تحقیقات ابتدایی در این رویداد حلقاتی دست دارند که به گفتۀ او، می خواهند باعت بی ثباتی و بی اعتمادی در منطقه شوند.

حافظ ضیا احمد از تعهد حکومت طالبان در زمینۀ هرگونه همکاری تخنیکی و تبادل اطلاعاتی در پروسۀ تحقیقات این حادثه، اطمینان داده است.

سه شهروند چینی، روز چهارشنبه در ولسوالی شمس‌الدین شاهینِ ولایت ختلان تاجیکستان، کشته شدند.

وزارت خارجهٔ تاجیکستان روز پنجشنبه گفت که این کارگران توسط جنایتکارانی کشته شده اند، که از افغانستان آمده بودند. اما بعداً مقامات تاجیکستان گفتند که این افراد در نتیجهٔ حملهٔ یک طیارهٔ بی‌ پیلوت کشته شده‌اند.

درخواست رئیس‌جمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد

الشرع
الشرع

درخواست رئیس‌جمهور موقت سوریه برای برگزاری جشن سقوط رژیم بشار اسد

رئیس‌جمهور موقت سوریه احمد الشرع از مردم خواسته است که امروز به خیابان‌ها بیایند و سالروز سقوط رژیم بشار اسد را گرامی بدارند.

الشرع حدود یک هفته پیش از سقوط حکومت بشار اسد، در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود مردم باید در میدان‌ها گردهم آیند و وحدت ملی را نشان دهند.

گروه‌های مسلح به رهبری هیئت تحریرالشام سال گذشته در هشتم دسامبر پایتخت، دمشق، را تصرف کردند و بشار اسد به روسیه گریخت.

اکنون ادارهٔ امور حکومتی در سوریه را حکومت موقت به رهبری الشرع پیش می‌برد.

سه افسر پولیس در هنگو خیبرپختونخوا کشته شدند

افراد مسلح سه افسر پلیس را در هنگو کشتند، عکس آرشیف
افراد مسلح سه افسر پلیس را در هنگو کشتند، عکس آرشیف

پولیس در هنگو به رسانه‌ها گفته است که روز پنجشنبه افراد مسلح بر یک پوستهٔ امنیتی کنار جاده تیراندازی کردند، سه افسر را کشتند و مهاجمان فرار کردند.

مسؤولیت این حمله را کسی نپذیرفته، اما معمولاً در خیبرپختونخوا حملات را تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) انجام می‌دهد. اسلام‌آباد طالبان افغان را متهم به حمایت از تی تی پی می‌کند، اما طالبان افغان این اتهام را رد می‌کنند.

وزیر داخلهٔ پاکستان محسن نقوی پس از این رویداد گفت که پولیس در مبارزه با هراس‌افگنان در خیبرپختونخوا نقش مهمی دارد.

متقی: امید داریم اسلام‌آباد به‌جای زور گفتگو را ترجیح دهد

امیرخان متقی
امیرخان متقی

طالبان می‌گویند امیدوارند اسلام‌آباد به‌جای زور گفتگو را ترجیح دهد

امیرخان متقی وزیر خارجهٔ طالبان این موضوع را روز پنجشنبه در کابل هنگام دیدار با پیر البرت الساس شارژدافیر ناروی در وزارت خارجه مطرح کرد.

در اعلامیهٔ وزارت خارجهٔ طالبان آمده است که دو طرف دربارهٔ موضوعات سیاسی، اقتصادی و بشردوستانهٔ افغانستان و همچنین وضعیت افغانستان–پاکستان و منطقه گفتگو کردند.

به‌گفتهٔ این اعلامیه شارژدافیر ناروی نسبت به کشته‌شدن غیرنظامیان در جریان بمباران‌های اخیر در شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

طالبان می‌گویند دوشنبه‌شب هواپیماهای پاکستانی در ولایت‌های خوست، پکتیکا و کنر بمباران انجام دادند که دستکم ده غیرنظامی کشته شدند؛ اما پاکستان این حملات را رد کرده است.

وزارت خارجۀ تاجیکستان: سه شهروند چین در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند

مرز افغانستان و تاجیکستان
مرز افغانستان و تاجیکستان

وزارت خارجۀ تاجیکستان گفته است که در نتیجۀ یک حمله در مرز تاجیکستان و افغانستان ناوقت چهارشنبه سه شهروند چین کشته شدند.

این وزارت در بیانیه‌ای ادعا شده که این حمله از خاک افغانستان بر مرکز یک شرکت استخراج معادن طلا در ولایت ختلان در تاجیکستان صورت گرفته است.

حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است.

در بیانیه آمده است که این حمله با استفاده از «واسطۀ هوایی بی‌سرنشین» انجام شده است.

در ادامه گفته شده است که با وجود تلاش‌های پیوستهٔ تاجیکستان برای تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح و ثبات در مناطق مرزی میان تاجیکستان و افغانستان، اقدامات اخلال‌گرانهٔ گروه‌های جنایی مستقر در خاک افغانستان همچنان ادامه دارد.

در اعلامیه از مقامات طالبان خواسته شده است که تدابیر موثر برای تامین ثبات و امنیت در مرز میان این دو کشور روی دست بگیرند.

این در حالی است که یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان رفته و با شمارى از مقام‌های مرزی آن کشور دربارهٔ وضعیت امنیتی مرز میان افغانستان و تاجیکستان گفت‌وگو کرده.

این را وزارت داخلهٔ حکومت طالبان امروز در یک اعلامیه گفت و افزود که این هیئت به رهبری محمد اسماعیل غزنوی، والی بدخشان، با والی «کوهستان بدخشان» تاجیکستان نیز دیدار کرده.

تاجیکستان بارها دربارهٔ امنیت مرز خود با افغانستان ابراز نگرانی کرده، اما در ماه‌های اخیر تماس‌هایش با مقام‌های طالبان افزایش یافته است.

در ۱۵ نومبر امسال، هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفت‌وگو با مقامات طالبان وارد کابل شد.

