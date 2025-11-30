ترمپ حریم هوایی ونزویلا را "به گونۀ کامل بسته" اعلام کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در ادامهٔ فشار واشینگتن بر ونزویلا، حریم هوایی این کشور و اطراف آن را "به‌گونۀ کامل بسته" اعلام کرد.

هفتهٔ گذشته در پی هشدار ادارۀ هوانوردی امریکا دربارهٔ "وخامت وضعیت امنیتی" و افزایش فعالیت نظامی در اطراف ونزویلا، شش شرکت هوایی بین‌المللی پروازهای خود به این کشور را به‌گونۀ موقت لغو کردند.

ادارۀهوانوردی فدرال امریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیت‌های نظامی می‌تواند برای طیاره‌های غیرنظامی در تمام ارتفاع‌ها، از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در میدان‌های هوایی ونزویلا، خطر بالقوه ایجاد کند.

ترمپ روز شنبه، در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشل، نوشت: "به تمام خطوط هوایی، پیلوت‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر، و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزویلا را به‌طور کامل بسته در نظر بگیرید."

رئیس‌جمهوری امریکا توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.

ساعتی بعد دولت ونزویلا روز شنبه در بیانیه‌ای اظهارات رئیس جمهور امریکا را محکوم کرد و آن را "تهدیدی استعماری" علیه تمامیت ارضی ونزویلا و خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کرد.