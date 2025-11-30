لینک‌های قابل دسترسی

جهان

ترمپ حریم هوایی ونزویلا را "به گونۀ کامل بسته" اعلام کرد

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده
دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در ادامهٔ فشار واشینگتن بر ونزویلا، حریم هوایی این کشور و اطراف آن را "به‌گونۀ کامل بسته" اعلام کرد.

هفتهٔ گذشته در پی هشدار ادارۀ هوانوردی امریکا دربارهٔ "وخامت وضعیت امنیتی" و افزایش فعالیت نظامی در اطراف ونزویلا، شش شرکت هوایی بین‌المللی پروازهای خود به این کشور را به‌گونۀ موقت لغو کردند.

ادارۀهوانوردی فدرال امریکا هشدار داده بود که تشدید فعالیت‌های نظامی می‌تواند برای طیاره‌های غیرنظامی در تمام ارتفاع‌ها، از عبور هوایی گرفته تا نشست و برخاست در میدان‌های هوایی ونزویلا، خطر بالقوه ایجاد کند.

ترمپ روز شنبه، در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشل، نوشت: "به تمام خطوط هوایی، پیلوت‌ها، قاچاقچیان مواد مخدر، و قاچاقچیان انسان، لطفاً حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزویلا را به‌طور کامل بسته در نظر بگیرید."

رئیس‌جمهوری امریکا توضیح بیشتری در این زمینه نداده است.

ساعتی بعد دولت ونزویلا روز شنبه در بیانیه‌ای اظهارات رئیس جمهور امریکا را محکوم کرد و آن را "تهدیدی استعماری" علیه تمامیت ارضی ونزویلا و خلاف قوانین بین‌المللی عنوان کرد.

در جزیرهٔ سوماترای اندونزیا شمار قربانیان سیلاب و رانش زمین از ۳۰۰ تن گذشته است

اندونیزیا
اندونیزیا

شمار قربانیان سیلاب و رانش زمین در جزیرهٔ سوماترای اندونزیا به بیش از ۳۰۰ تن رسیده استږ

کارکنان رسیدگی به وضعیت‌های اضطراری تلاش دارند به مناطقی برسند که راه‌ها و پل‌های آن تخریب شده و در میان بارندگی شدید گیر مانده‌اند.

ادارهٔ مدیریت بحران امروز شنبه ۸ قوس اعلام کرده است که مرگ ۳۰۳ نفر تأیید شده، اما افزوده که با رسیدن تیم‌های نجات به مناطق آسیب‌دیده، احتمال افزایش این آمار وجود دارد.

سیلاب و رانش زمین سه ولایت جزیرهٔ سوماترا را دربر گرفته، اما بیشترین خسارت در ولایت سوماترای شمالی گزارش شده است.

دولت اعلام کرده که برای آسیب‌دیدگان کمک ارسال کرده است، اما گفته وضعیت خراب جوی و بسته بودن راه‌ها روند کمک‌رسانی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

فنلند سفارت خود را در سه کشور به شمول افغانستان به گونه دایمی می‌بندد

فنلند اعلام کرده که سفارت‌های خود در افغانستان، پاکستان و میانمار را می‌بندد.

وزارت خارجهٔ فنلاند در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، توضیح داده است که این اقدام به دلایل دیپلماتیک انجام می‌شود و در طول سال ۲۰۲۶ میلادی اجرایی خواهد شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «سفارت‌ها به دلایل عملیاتی و راهبردی تعطیل خواهند بود، که این دلایل با تغییرات در وضعیت سیاسی این کشورها و روابط محدود تجاری و اقتصادی آن‌ها با فنلاند مرتبط است.»

این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، بسیاری از کشورهای اروپایی نیز سفارت‌ها و قنسولگری‌های خود را در افغانستان به گونه موقف و دایمی مسدود کردند.

معترضان در جرمنی تجمع جوانان حزب «اِی.اِف.دی» را مختل کردند

تجمع اعتراضی
تجمع اعتراضی

در شهر گیسن جرمنی ده‌ها هزار معترض گردهمایی‌ای را که با هدف ایجاد یک سازمان جوانان برگزار شده بود، بر هم زدند.
این نشست امروز شنبه ۸ قوس از سوی حزب راست‌گرای افراطی «اِی.اِف.دی» یا «آلترناتیو جرمنی» برنامه‌ریزی شده بود.

به گزارش خبرگزاری جرمنی تنها یک‌چهارم شرکت‌کنندگان توانستند وارد تالار مشخص‌شده شوند، اما ژان پاسکال هوم، چهره وابسته به سازمان جوانان، همراه با شمار زیادی از حاضران نتوانست وارد محل شود.

حزب«اِی.اِف.دی» قصد دارد به‌جای سازمان منحل‌شده سازمان تازه‌ای زیر نام «نسل نو جرمنی» ایجاد کند.

سازمان قبلی در ماه مارچ سال جاری پس از آن منحل شد که اداره فدرال اطلاعات آن را یک گروه افراطی تشخیص داد.

معترضان در تجمع امروز شعار می‌دادند: «همه با هم، علیه فاشیسم و آتش‌افروزان.»

پاپ لئو برای نخستین‌بار به عبادتگاه مسلمانان رفت

نخستین حضور پاپ لئو در مسجدی در استانبول
نخستین حضور پاپ لئو در مسجدی در استانبول

پاپ لئو چهاردهم رهبر مسیحیان کاتولیک امروز شنبه ۸ قوس در جریان سفر چهارروزه‌اش به ترکیه، به مسجد مشهور استانبول رفت.

خبرگزاری رویترز نوشته است که لئو هنگام ورود به مسجد، برای احترام کفش‌هایش را از پا درآورد، اما نماز نخواند.

این نخستین سفر پاپ لئو به‌عنوان رهبر مسیحیان کاتولیک به عبادتگاه مسلمانان به شمار می‌رود.

لئو حدود بیست دقیقه از این مسجد استانبول گنجایش حدود ده هزار نمازگزار را دارد، دیدار کرد.

در حملۀ روسیه به پایتخت اوکراین یک تن کشته و هفت تن زحمی شدند

آرشیف
آرشیف

مقام های اوکراین می گویند که در حمله طیاره های بی سرنشین روسیه به کییف پایتخت یک تن کشته و هفت تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس این حمله صبح زود روز شنبه 29 نومبر صورت گرفته است.

به گفتۀ خبرنگاران فرانس پرس، حوالی نیمه‌شب انفجارهای بلندی در شهر شنیده شد و مقام‌ها گفتند که نیروهای دافع هوا در حال پاسخ‌گویی بودند.

ویتالی کلیچکو شاروال شهر هشدار داد که مردم در جریان حمله در پناهگاه‌ها بمانند.

او گفت ساختمان‌های رهایشی در چندین ناحیه و همچنین وسایط نقلیه آسیب دیده‌اند.اوایل همین هفته، طیارات و راکت‌های روسیه در جریان شب بر کییف حمله کردند که در نتیجه آن هفت نفر کشته شدند.

این حملات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلوماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ادامه دارد.

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا روز سه‌شنبه"۲۵ نومبر" در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در طرح ۲۸ ماده‌ای صلح که توسط ایالات متحدۀ امریکا تهیه شده از سوی ایالات متحده و اوکراین تجدید نظر شده، فقط چند نکته اختلاف نظر، باقی مانده است.

کرملین روز جمعه تأیید کرد که روسیه این طرح را دریافت کرده و هفته آینده درباره آن گفت‌وگو خواهد کرد.

جنگ جاری در اوکراین به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد.

اتهامات تازه بر متهم تیر اندازی بر دو گارد ملی قصر سفید

آرشیف
آرشیف

جینین پیرو، سارنوال ایالات متحده برای واشنگتن دی‌سی، روز جمعه اعلام کرد که بر ضد فردی که مقام‌ها می‌گویند دو سرباز گارد ملی را به ضرب گلوله زخمی کرده بود، اتهامات تازه وارد شده است.

به گفتۀ پیرو، اکنون بر این فرد اتهام قتل درجه اول وارد شده است.

این اعلام پس از آن صورت گرفت که یکی از سربازان زخمی پس از تحمل جراحات شدید، جان باخت.

سارا بکستروم‌، متخصص ۲۰ ساله، و اندرو وولف ۲۴ ساله پس از تیراندازی روز چهارشنبه بعدازظهر در وضعیت بحرانی به شفاخانه منتقل شده بودند.

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور امریکا، شام پنجشنبه تایید کرد که بکستروم جان داده است.

شخص متهم در این حمله یک مهاجر افغان به نام رحمان‌الله لکڼوال، ۲۹ ساله، معرفی شده که گفته شده است در سال ۲۰۲۱ از طریق برنامهٔ ویژهٔ اسکان دوباره به امریکا رسیده بود.

سارنوال پیرو گفت که اکنون شش اتهام بر ضد تیرانداز وارد شده است: یک مورد قتل درجه اول، سه مورد حمل سلاح حین ارتکاب جرم، و دو مورد دیگر حملۀ عمدی منجر به قتل.


در حملۀ تازه اردوی اسرائیل در جنوب سوریه، ۱۳ تن کشته شدند

آرشیف
آرشیف

اردوی اسرائیل روز جمعه "۷ قوس" گفت که هدف عملیات در جنوب سوریه، در قریۀ "بیت جَن"، «بازداشت اعضای یک گروه ملیشه» بوده است.

پس از آنکه حکومت بشار اسد سقوط کرد و او به روسیه پناه برد، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ نظامی را در خاک سوریه انجام داده است.

رسانه‌ها و مقامات سوری حملۀ روز جمعه را مرگبارترین حملات خوانده‌اند.

وزارت صحت سوریه اعلام کرده است در این حمله ۱۳ نفر کشته و ۲۴ تن دیگر زخمی شدند.

همچنان در تبادلۀ آتش، شش سرباز اسرائیلی نیز به‌شدت زخمی شده‌اند.

هند ۷۳ تُن ادویۀ و تجهیزات طبی را به کابل فرستاده است

هند یک مقدار دوا و تجهیزات لازم برای ارائۀ خدمات صحی عاجل را به افغانستان فرستاد.

رندهیر جیس وال(Randhir Jaiswal) سخنگوی وزارت امور خارجۀ هند امروز(28 نوامبر) در شبکۀ اکس(تویتر سابق) نوشته که حکومت این کشور ۷۳ تُن ادویۀ نجات‌بخش، واکسین و تجهیزات مورد ضرورت برای تأمین نیازهای عاجل طبی را به کابل، تحویل داده است.

به گفتۀ جیس وال، حمایت بی‌دریغ هند از مردم افغانستان ادامه دارد.

بعد از تنش های اخیر بین حکومت طالبان و پاکستان، ظاهراً روابط هند با کابل نزدیکتر شده است.

پارلمان اروپا نام امارات را از قطعنامه خود در مورد پایان دادن به جنگ داخلی سودان، حذف کرد

آرشیف، پارلمان اروپا
آرشیف، پارلمان اروپا

پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که برای پایان دادن به جنگ داخلی سودان تصویب کرده، هیچ اشاره‌ای به نقش احتمالی امارات متحده عربی نکرده است.

به گفتهٔ منابع در پارلمان اروپا، حزب مردم اروپا (EPP) پس از تلاش‌های دولت امارات، هر گونه اشاره به این کشور را از متن حذف کرده است.

گفته می‌شود لانا نسیبه، مشاور وزیر خارجهٔ امارات، در جریان نشست‌های این هفتهٔ استراسبورگ فعالانه تلاش کرده تا نام امارات از قطعنامه حذف شود.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که در گزارش افشا شدهٔ کارشناسان سازمان ملل، که در ماه اپریل امسال منتشر شده بود، ادعا شده بود که سلاح‌های پیشرفته به دارفور از طریق امارات و چاد قاچاق شده است، اقدامی که نقض آشکار ممنوعیت تسلیحاتی سازمان ملل خوانده شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارش جداگانه‌ای که در ماه می منتشر کرد، ادعا کرده بود که سلاح‌های چینی که امارات دوباره صادر کرده و در خرطوم ضبط شده‌اند، در دارفور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

امارات متحده عربی این اتهامات را رد کرده است.

