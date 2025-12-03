تاجیکستان مذاکره با روسیه برای حفاظت از مرز افغانستان را رد کرد

این گزارش نخستین بار در ۲ دسمبر از سوی خبرگزاری رویترز منتشر شد و به نقل از منابع امنیتی نام‌برده‌نشده در تاجیکستان گفته شده بود که گفت‌وگوها از طریق «پیمان امنیت جمعی» برای استقرار نیروهای روس در گشت‌های مشترک مرزی آغاز شده است.

شاهین صمدی، سخنگوی وزارت خارجهٔ تاجیکستان، در بیانیه‌ای به رادیو اروپای آزاد / رادیو آزادی، این ادعاها را «ساختگی» خواند و گفت رویترز اطلاعات تأییدناشده را منتشر کرده است.

رویترز، چهارشنبه ۳ دسمبر ، پس از تکذیب حکومت تاجیکستان، اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گفت این خبر «پس از بازبینی، به دلیل نبود شواهد کافی پس گرفته شده است.»

همزمان، وضعیت مرزی تاجیکستان و افغانستان پس از حمله ۲۷ نوامبر که در آن پنج کارگر یک شرکت مشترک چینی–تاجیکی کشته و پنج نفر دیگر زخمی شدند، حساس‌تر شده است. مقام‌های تاجیک گفتند مهاجمان از خاک افغانستان حمله کرده و از سلاح گرم و یک پهپاد انفجاری برای هدف قراردادن محل اقامت کارگران استفاده کردند.

پس از این رویداد، چین از شهروندان خود خواست مناطق مرزی تاجیکستان را فوراً ترک کنند. چین از سال ۲۰۱۰ بزرگ‌ترین شریک تجاری و سرمایه‌گذار تاجیکستان است و بیش از نیمی از قرضۀ خارجی دوشنبه را در اختیار دارد.

روابط تاجیکستان و طالبان نیز از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ متشنج بوده است؛ دو طرف یکدیگر را به پناه‌دادن گروه‌های مسلح متهم می‌کنند. طالبان هفته گذشته بدون نام‌بردن از گروهی مشخص، مهاجمان را «عناصر بی‌ثبات‌کننده» توصیف کرد و گفت آماده همکاری با تاجیکستان است.

پس از حمله، مقام‌های وزارت خارجهٔ دو کشور تلفنی گفت‌وگو کردند و امام‌علی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، نیز در اول دسمبر نشست فوق‌العادهٔ امنیتی برگزار کرد.

رویترز در گزارش خود گفته بود که در همین نشست بحثی درباره استقرار احتمالی نیروهای روس برای گشت‌زنی مشترک مطرح شده است، اما تصمیمی نهایی گرفته نشده. روسیه پیش از این نیز در خارج از دوشنبه حضور نظامی داشته و تا سال ۲۰۰۵ مسئول حفاظت از مرز تاجیکستان و افغانستان بود.

تاجیکستان همچنین به چین اجازه داده است برخی پایگاه‌های مرزی نزدیک مرز مشترک دو کشور را به‌طور مشترک اداره کند.

پیمان امنیت جمعی (CSTO) به درخواست رادیوفری‌اروپا/رادیو آزادی برای اظهار نظر، پاسخ نداده است.