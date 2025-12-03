محکمه اول رحمان الله لکنوال یک مظنون به تیر اندازی هفته گذشته به دو سرباز گارد ملی امریکا روز سه شنبه برگزار شد و سارنوالان به رسما اتهام قتل و دیگر جرایم ثبت کردند.

او به اتهام قتل درجه یک در مرگ سارا بکستروم ۲۰ ساله، عضو گارد ملی از ایالت ویرجینیای غربی، و همچنین حمله با قصد قتل و جرایم مرتبط با اسلحه روبه‌رو است.

اندرو وولف، عضو دیگر گارد ملی از ویرجینیای غربی، در حمله ۲۶ نوامبر زخمی شد و در وضعیت وخیم قرار دارد.

لکنوال که از شفاخانه از طریق ویدیو در نخستین محکمه اش حاضر شد اتهامات را نپذیرفته است.

قاضی محکمه دستور داد لکنوال تا جلسه بعدی محکمه در ۱۴ جنوری در بازداشت بماند.

به گزارش فرانس پرس پام بوندی لوی سارنوالی گفته است قصد دارد برای لکنوال درخواست مجازات اعدام کند.

بر اساس شکایت کیفری ثبت‌شده، لکنوال هنگامی که بکستروم و وولف در حال گشت‌زنی معمول در نزدیکی یک ایستگاه مترو در مرکز واشنگتن بودند، به‌طور کمین‌گونه آنان را هدف گلوله قرار داده است.

در شکایت آمده است که یکی از اعضای دیگر گارد ملی حاضر در صحنه گفته که دیده است لکنوال تیراندازی کرده و فریاد «الله اکبر» سر داده است.

این سرباز گارد ملی سلاح خود را کشیده، لکنوال را هدف قرار داده و زخمی کرده و سپس وقتی او تلاش می‌کرد اسلحه‌اش را دوباره پر کند، او را بازداشت کردند.

لکنوال پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در سال ۲۰۲۱، به‌عنوان بخشی از برنامه اسکان دوباره وارد امریکا شده بود.

به گفته مقام‌های امریکایی، او عضوی از یک نیروهای همکار مورد حمایت سی آی ای در جنگ با طالبان بود.

کریستی نوم وزیر امنیت داخلی امریکا گفته است که افغان حمله کننده در امریکا به افراطگرایی رو آورده بود.

گفته می‌شود او در ایالت واشنگتن در غرب امریکا اقامت داشت، با عبور از سراسر امریکا برای انجام این حمله به واشنگتن دی سی آمده است.

به اساس گزارشات بعضی از رسانه های امریکائی رحمان الله که در امریکا به جستجوی کار بود از بسیار زمان به این سو حالت روانی خوب نداشت.

دولت دونالد ترمپ پس از این حمله، صدور ویزا برای تمامی دارندگان پاسپورت افغانستان را متوقف و بررسی تمام پرونده‌های پناهندگی را تعلیق کرد.

گرچه لکنوال در آپریل ۲۰۲۵ و در دوره دولت ترمپ پناهندگی دریافت کرده بود، اما مقام‌ها دولت جو بایدن را به‌دلیل آنچه «بررسی ناکافی پیشینه» در زمان تخلیه هوایی افغانستان خوانده‌اند، مقصر ورود او به امریکا می‌دانند.