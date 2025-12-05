تاجران افغان خواهان بازگشایی مسیرهای تجارتی با پاکستان استند

داکتر مخلص احمد، عضو هیئت‌مدیرهٔ این اتاق در ولایت ننگرهار، می‌گوید اگر اجازهٔ انتقال کمک‌های بشردوستانه از دید انسانیت و نیازهای عاجل ضروری دانسته می‌شود، پس برای عبور به گفته‌ی او ۱۲ هزار کانتینر تاجران افغان نیز باید صدا بلند شود.

او روز پنجشنبه، ۴ دسامبر، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "کمک‌های بشردوستانه بدون شک ارزشمند است، اما تجارت نیز بخشی از انسانیت به‌شمار می‌رود؛ زیرا هنگامی که اقتصاد از حرکت بازبماند، خانواده‌ها با گرسنگی روبه‌رو می‌شوند، صنعت سقوط می‌کند و مردم بیکار می‌گردند. هزاران کانتینر تاجران افغان تنها کالا نیستند، بلکه صدها هزار امید، سرمایه، قرضه‌ها، عواید و تداوم زندگی مردم با آن‌ها پیوند خورده است."

او افزود که نهادهای بین‌المللی باید در تعریف انسانیت، جایگاه تاجران افغان را نیز مدنظر بگیرند و پاکستان نیز نباید مسیرهای تجاری را در زمان تنش‌ها به ابزار فشار سیاسی تبدیل کند.

شماری دیگر از تاجران افغان نیز خواست مشابهی دارند.

احمد شاه نصیرزی، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت: "مشکلاتی که در امتداد خط دیورند به‌وجود آمده و بر اساس آن گذرگاه‌ها بسته شده‌اند، نیازمند یک حل بنیادی است. باز کردن موقت این گذرگاه‌ها و دوباره بستن آن‌ها، آن‌هم به‌گونهٔ گزینشی، به سود هیچ طرف تمام نمی‌شود."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پاکستان اعلام کرده گذرگاه‌های مرزی با افغانستان را به‌گونهٔ محدود برای عبور کمک‌های سازمان ملل باز کرده است.

در گزارش جیو نیوز که روز پنجشنبه، ۴ دسامبر، منتشر شد، به نقل از طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان آمده است که گذرگاه‌های میان دو کشور تنها بر مبنای «دلایل بشردوستانه» برای کمک‌های سازمان ملل باز شده و تجارت همچنان متوقف است.

همچنان پیش از این، وزارت تجارت پاکستان اعلام کرده بود که گذرگاه‌ها برای تجارت، اموال ترانزیتی و مسافران همچنان بسته خواهند ماند.

این وزارت در اعلامیه ی گفته است که پس از هماهنگی با وزارت خارجه، تصفیهٔ مرحله‌ای کانتینرهای یونیسف، برنامهٔ جهانی غذا و صندوق جمعیت سازمان ملل را تأیید کرده و در سه مرحله اجازهٔ عبور مواد غذایی، دوا و تجهیزات طبی و سپس سایر اقلام ضروری را خواهد داد.

با این حال، پس از این اعلام، حکومت طالبان بار دیگر تأکید کرد که بازگشایی دوبارهٔ مسیرهای تجاری با پاکستان تنها در صورتی ممکن است که اسلام‌آباد اطمینان بدهد این مسیرها برای اهداف سیاسی به کار نخواهد رفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، چهارم دسامبر در شبکهٔ ایکس نوشت که راه‌های تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که اطمینان قوی به‌دست آید که این گذرگاه‌ها در آینده برای فشار سیاسی، استفادهٔ غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم بسته نخواهند شد و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ می‌ماند.

او افزوده است که این تصمیم به‌منظور گسترش تجارت و ترانزیت، و نیز برای تأمین رفاه و تجارت با عزت میان دو طرف اتخاذ شده است.

پس از درگیری میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در تاریخ ۱۱ اکتوبر، تمام گذرگاه‌ها از سوی پاکستان به‌روی هرگونه رفت‌وآمد و تجارت مسدود شد؛ اقدامی که به گفتهٔ تاجران، زیان‌های سنگینی را بر تجارت دو طرف وارد کرده است.

نزدیک به سه هفته پیش، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، نیز پاکستان را متهم کرده بود که از موضوعات تجارتی استفادهٔ سیاسی می‌کند و تأکید داشت که گذرگاه‌های تجارتی زمانی باز خواهند شد که اسلام‌آباد تضمین بدهد این مسیرها در هیچ حالت بسته نخواهند شد.