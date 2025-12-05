ملا اسلام جار والی حکومت طالبان در هرات نامهٔ اعتراضی را به علی‌رضا مرحمتی، جنرال قنسول ایران در این ولایت سپرد.

مفتی محمد یوسف سعیدی، سخنگوی والی هرات، روز پنجشنبه گفت که ملا اسلام در دیدار با مرحمتی نامه‌ای را در پیوند به کشته‌شدن ده شهروند افغان توسط مرزبانان ایرانی به او سپرده و از وی خواسته است که عاملان این رویداد محاکمه شوند.

شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان روز چهارشنبه، در برابر ساختمان ولایت هرات دست به اعتراض زده و از طالبان خواستند که این رویداد را به‌گونهٔ جدی پیگیری کنند.

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر این‌که ده افغان هنگام عبور به ایران، از سوی نیروهای سرحدی ایران کشته شده‌اند.

ایران تاکنون در مورد این رویداد به‌گونهٔ رسمی چیزی نگفته است.