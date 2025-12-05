ولادیمیر پوتین در یک سفر دو روزه وارد هند شد

هدف این سفر گسترش روابط دفاعی عنوان شده است، در حالیکه دهلی نو زیر فشار شدید امریکا است تا خرید نفت از روسیه را متوقف کند.
صدراعظم نریندرا مودی برای استقبال از رئیسجمهور روسیه به میدان هوایی دهلی نو رفت.
این نخستین سفر پوتین به هند پس از آغاز جنگ اوکراین است.
اندری بیلوسوف، وزیر دفاع روسیه، نیز او را همراهی میکند و انتظار میرود دربارهٔ فروش جتهای جنگی و سیستمهای دفاع هوایی با مقامهای هندی گفتوگو کنند.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که فروش سیستمهای پیشرفتهٔ دفاع هوایی «S-400» روسیه به هند یکی از موضوعات مهم دستور کار است.
رسانههای هندی گزارش دادهاند که مسکو ممکن است پیشنهاد ساخت مشترک جنگندههای «سو-۵۷» را به هند ارائه کند.
هند یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان است و سالهاست که بخش قابل توجهی از سلاحهای خود را از روسیه میخرد.
به گزارش رویترز، هند خرید سلاح از کشورهای دیگر را نیز افزایش داده و تولید داخلی تجهیزات نظامی خود را گسترش بخشیده است.
بر اساس معلومات انستیتیوت بینالمللی تحقیقات صلح استکهلم، هند بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ حدود ۷۶ درصد سلاحهای خود را از روسیه تهیه کرده بود، اما این رقم بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۳۶ درصد کاهش یافته است.
پوتین در زمانی به هند سفر کرده است که در ماه آگست، دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، بر اکثر واردات هند ۵۰ درصد تعرفه وضع کرد و دلیلش را خرید گسترده و مداوم نفت از روسیه خواند.
اما هند در ماههای اخیر واردات نفت خام روسیه را کاهش داده است. رویترز گزارش داده که حکومت هند نگران است که هر توافق جدید انرژی یا دفاعی با روسیه ممکن است ترمپ را ناراضی و در گفتوگوهای تجارتی با واشنگتن مشکلات ایجاد کند.
میزان تجارت میان هند و روسیه در دو سال گذشته به ۶۸ اعشاریه ۷ میلیارد دالر رسیده، اما سهم صادرات هند تنها ۴ اعشاریه ۸۸ میلیارد دالر بوده است.