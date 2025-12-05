وزارت امنیت داخلی ایالات متحده: شماری از «جنایتکاران» افغان بازداشت شدند

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفته که شماری از «جنایتکاران» افغان را بازداشت کرده است.

این وزارت ناوقت دیشب در بیانیه‌ای گفته که این افراد در زمان ادارۀ جوبایدن، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بدون آن‌که بررسی شوند، به ایالات متحده منتقل شده‌اند.

بر اساس اعلامیه، این افراد مشمول منصور ولی‌زاده، محمد تابش رسولی، قسمت الدین، جاوید غمگین، اسیرالله خالد خان و محمد تنی می‌شوند.

به گفتۀ وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، سابقهٔ جرمی این افراد شامل محکومیت به دلیل انجام اعمال شهوانی با یک فرد زیر ۱۶ سال، تجاوز جنسی، نگهداری‌ مت‌آمفتامین، دزدی و حمله بر یک مامور دولتی، آدم‌ربایی و تلاش برای سوء استفاده جنسی می‌شود.

بر اساس بیانیه، این افغان‌ها در سال ۲۰۲۱ به ایالات متحده رفته‌اند و در ماه‌های می، جون، جولای، آگست و آکتوبر امسال بازداشت شده‌اند.

پیش از این مقامات امریکا از بازداشت سه افغان دیگر رحمان الله لکنوال، محمد داوود الکوزی و جهان شاه صافی نیز خبر داد‌ه‌اند.