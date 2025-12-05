قیمت‌ها نظر به کیفیت شیشه و فریم (چوکات) فرق می‌کند

عمر، باشندۀ کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"همان‌طور که می‌بینید، در چشمانم عینک‌های سیاه است. من این عینک‌ها را برای فیشن می‌زنم، خوشم می‌آید. در خانه شش نوع دیگر عینک دارم که با این یکی مجموعاً هفت نوع می‌شود. عینک خوب است که انسان استفاده کند. همان‌گونه که حالا می‌بینیم، هوای شهر کابل بسیار خراب است، برای این هم خوب است. برای آفتاب هم خوب است، اما من خودم بیشتر برای فیشن استفاده می‌کنم."

اما برخی دیگر می‌گویند که این عینک‌ها را برای محافظت چشم از نور و اشعۀ مضر استفاده می‌کنند.

سعیده، باشندۀ ولایت ننگرهار، می‌گوید:

"عینک‌های من اتومات است. وقتی در کمپیوتر کار می‌کنم یا بیرون می‌روم، آفتاب بالایم بسیار تأثیر می‌گذارد، از چشمانم اشک می‌آید. وقتی این عینک‌ها را می‌پوشم، زیاد به تکلیف نمی‌شوم."

عینک‌های بدون نمره، آن‌های اند که شیشۀ آن‌ها هیچ نوع نمره ندارد و در کنار رنگ سفید، در رنگ‌های دیگر هم پیدا می‌شود.

این عینک‌ها در کشورهای دیگر جهان زیاد استفاده می‌شود، اما در افغانستان چندان رایج نیست.

قیمت این عینک‌ها به کیفیت شیشه و فریم (چوکات) بسته‌گی دارد.

حمیدالله، مالک یک دکان عینک‌فروشی در کابل، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت:

برخی مردم از عینک‌های استفاده می‌کنند که ستندرد نیستند

"قیمت‌ها بسته به کیفیت شیشه و فریم (چوکات) فرق می‌کند. شیشهٔ سفید است، شیشهٔ اتومات است، پلاستیک اتومات است و پلاستیک سفید است. یک جوره شیشۀ سفید ۲۰۰ افغانی است، شیشۀ اتومات یک جوره ۳۵۰ افغانی است. همین‌طور پلاستیک سفید ۳۰۰ افغانی و پلاستیک اتومات که ضد نور کمپیوتر و موبایل است، یک جوره ۴۰۰ افغانی و عینک‌های ضد آفتاب ۵۰۰ افغانی. فریم‌ها هم فرق می‌کنند، از ۱۵۰ افغانی شروع می‌شود تا سه ـ چهار هزار افغانی."

داکتران می‌گویند استفاده از عینک‌های بدون نمره چندین فایده دارد، از جمله محافظت از چشم در برابر اجسام، ضربه‌ها، نور آفتاب و نور مضر موبایل و کمپیوتر. اما تأکید می‌کنند که این عینک‌ها باید معیاری باشند.

داکتر خوشحال امان، متخصص چشم، در صحبت با رادیو آزادی گفت:

"یک مقدار عوارض جانبی هم دارد. برخی مردم از عینک‌های استفاده می‌کنند که ستندرد نیستند، نه شیشۀ آن ستندرد است و نه رنگ آن. بنابراین ستندرد بودن آن باید از متخصص عینک یا داکتر متخصص چشم پرسیده شود که کدام نوع عینک برای چه هدف لازم است."

داکتران همچنان توصیه می‌کنند که چه عینک نمره‌دار باشد و چه بدون نمره، قبل از به چشم کردن باید با یک دستمال مخصوص یا دستمال کاغذی پاک شود، چون به گفتۀ آنان، استفاده از عینک‌های شیشۀ کثیف باعث مشکل در دید، خسته‌شدن چشم و حتی ابتلا به بیماری‌های چشم می‌شود و در مجموع سبب کاهش دید می‌شود.