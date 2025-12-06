وزارت خارجهٔ پاکستان روز جمعه ۱۴ قوس گزارش‌هایی را که گویا اسلام‌آباد و کابل در عربستان سعودی گفت‌وگو کرده‌اند رد کرد و گفت که از "هیچ‌گونه نشست" در این مورد اطلاع ندارد.

طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجهٔ پاکستان همچنان دربارهٔ وضعیت مرز، برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه، و تلاش‌ها برای نجات ۳۸ پاکستانی بازداشت شده در میانمار نیز صحبت کرد.

او در پاسخ به ادعاهای گستردهٔ رسانه‌ای گفت که اسلام‌آباد "گزارش‌های رسانه‌ای را دربارهٔ گفت‌وگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان" دیده، اما تا اکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد ه چنین نشستی انجام شده باشد.

او دربارهٔ وضعیت جاری در امتداد خط دیورند میان پاکستان و افغانستان و باز شدن گذرگاه ها میان دوکشور گفت گذرگاه‌ها با افغانستان "به قیمت خون مردم پاکستان" باز نمی‌شود.

این در حالیست که یک روز پیش از آن، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود راه‌های تجارتی با پاکستان زمانی دوباره باز خواهد شد که از حکومت پاکستان اطمینان قوی به‌دست آید؛ تا در آینده این راه‌ها برای فشار سیاسی، استفادهٔ غیرقانونی یا تحت فشار قرار دادن مردم، بسته نشوند و حقوق تاجران و مردم هر دو کشور محفوظ بمانند.