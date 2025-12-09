ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید که کی‌یف «هیچ مکلفیت اخلاقی» برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد.

در یک جلسه آنلاین روز دوشنبه، ۱۷ قوس، زمانی که از او پرسیده شد آیا کی‌یف در نظر دارد بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند، زلنسکی پاسخ داد: "ما تحت قانون اوکراین، قانون اساسی یا قوانین بین‌المللی، نه حق و نه هم مکلفیت اخلاقی برای انجام چنین کاری داریم."

او افزود: "ما هرگز نمی‌خواهیم چیزی را از دست بدهیم و به همین دلیل برای آن مبارزه می‌کنیم."

زلنسکی همچنان با اشاره به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت که این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته و بخش‌هایی که «ضد اوکراین» پنداشته می‌شدند، از آن حذف شده‌اند.

رئیس‌جمهور اوکراین این سخنان را پس از دیدار با صدراعظم‌های بریتانیا و جرمنی و رئیس‌جمهور فرانسه در لندن بیان کرد.