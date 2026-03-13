جهان
سقوط یک طیاره بزرگ سوخترسان نظامی امریکا در غرب عراق
یک طیاره بزرگ سوخترسان نظامی امریکا (KC-135) در غرب عراق سقوط کرده است.
فرماندهی مرکزی اردوی امریکا «سنتکام» اعلام کرده که این طیاره در اثر حمله دشمن یا تیراندازی سقوط نکرده، بلکه به دلیل حادثه با یک طیاره سوخترسان دیگر دچار سانحه شده است.
سنتکام افزوده است که طیاره دوم توانسته در اسرائیل بهگونه مصون نشست کند.
براساس گزارشها، در طیاره سقوطکرده دستکم شش نظامی حضور داشتند. پس از این حادثه، عملیات گسترده جستجو و نجات در منطقه آغاز شده است.
پیش از این نیز سه جت نظامی امریکا در کویت سقوط کرده بودند.
در آن زمان اردوی امریکا گفته بود که این طیارهها به اشتباه از سوی نیروهای دفاعی کویت هدف قرار گرفته بودند، اما پیلوت و خدمه آنها زنده ماندهاند.
سلطانعلی کشتمند، یکی از صدراعظم های پیشین افغانستان، در شهر لندن درگذشته است.
کشتمند حدود یک دهه در دوران ببرک کارمل و سپس در دوره دکتر نجیبالله بهعنوان صدراعظم افغانستان خدمت کرد.
او نخستین فرد از قوم هزاره بود که به این مقام رسید.
کشتمند در سال ۱۹۳۵ در ولسوالی چهاردهی کابل به دنیا آمده بود.
او در سخنرانیها و مصاحبههای خود همواره تأکید میکرد که برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار در افغانستان، بهبود اقتصاد و بهتر شدن شرایط زندگی مردم بسیار مهم است.
تیراندازی در کنیسهٔ «تمپل اسرائیل» در شهر ویست بلومفیلد ایالت میشیگان
یک رویداد تیراندازی روز پنجشنبه در کنیسهٔ «تمپل اسرائیل» در شهر ویست بلومفیلد ایالت میشیگان رخ داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، پولیس ایالتی میشیگان گفت که نیروهای امنیتی به سرعت به محل اعزام شدند.
در تصاویر از بالای کنیسه دود در حال بلند شدن از سقف ساختمان است و در نزدیکی اش موترهای پولیس و اطفائیه حضور دارند.
مایکل بوشار، فرمانده پولیس اوکلند، در گفتوگو با شبکهٔ سیانان گفت که در حال حاضر تایید نشده که کسی آسیب دیده باشد، احتمالاً به جز از خود فرد مهاجم.
کش پتل، رئیس ادارهٔ تحقیقات فدرال امریکا، افبیآی در شبکهٔ ایکس نوشت: «کارمندان افبیآی همراه با شرکای خود در میشیگان در محل حضور دارند و در حال رسیدگی به وضعیت برخورد یک موتر و تیراندازی فعال در کنیسهٔ تمپل اسرائیل در شهرک وست بلومفیلد ایالت میشیگان هستند.»
پس از آن که جنگندههای امریکا و اسرائیل در ۲۸ فبروری حملات هوایی گسترده را علیه ایران آغاز کردند و جنگی رو به گسترش در شرقمیانه شکل گرفت، سازمانهای یهودی در سراسر ایالات متحده تحت تدابیر امنیتی شدیدتری فعالیت میکنند.
برنامهریزی نشست فوقالعاده برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرقمیانه، بهویژه در تنگهٔ هرمز
سازمان بینالمللی دریانوردی، آیاماو اعلام کرد که برای بحث در مورد تهدیدها علیه کشتیرانی در شرقمیانه، بهویژه در تنگهٔ هرمز، هفتهٔ آینده «نشست فوقالعاده» برگزار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آیاماو پنجشنبه اعلام کرد که این نشست در ۱۸ و ۱۹ مارچ در مقرش در لندن به درخواست شش عضو اش، بریتانیا، مصر، فرانسه، مراکش، قطر و امارات متحدهٔ عربی برنامهریزی شده است.
برگزاری این نشست در حالی صورت میگیرد که نگرانیها دربارهٔ قطع شدن عرضهٔ جهانی انرژی و افزایش شدید قیمتهای انرژی، بالا گرفته است.
تنگهٔ هرمز که یکپنجم نفت خام جهان از آن عبور میکند، عملاً در پی حملات تلافیجویانهٔ ایران علیه کشتیها و همسایگان خلیجیاش بسته شده است.
مجبتی خامنهای، رهبر جدید ایران روز پنجشنبه دستور داد که تنگهٔ هرمز بسته بماند، در حالی که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، گفت که متوقف کردن «امپراتوری شرور» جمهوری اسلامی از قیمت نفت خام مهمتر است.
نرخ نفت روز پنجشنبه به بیش از ۱۰۰ دالر در هر بشکه افزایش یافت و روند کاهش بازارهای سهام نیز ادامه یافت.
اردوی اسرائیل موجی از حملات را در سراسر بیروت، پایتخت لبنان آغاز کرد
اردوی اسرائیل گفت که روز پنجشنبه موجی از حملات را در سراسر بیروت، پایتخت لبنان آغاز کرد.
این پس از آنست که نظامیان اسرائیل به باشندگان یکی از محلههای مرکزی بیروت هشدار داده بود که ساختمانی را در آنجا هدف قرار خواهد داد.
در بیانیهٔ اردوی اسرائیل آمده است: «نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) موجی از حملات را برای هدف قرار دادن زیرساختهای تروریستی حزبالله در سراسر بیروت آغاز کردهاند.»
حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد.
ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی می شناسد، گروهی که همزمان با حملات امریکا و اسرائیل بر ایران، حملاتش را بر اسرائیل افزایش داده است.
اتحادیۀ اروپا شاخۀ نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کرده است نه حزب سیاسی اش را. شاخۀ سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان، چند کرسی دارد.
چین در مرز تاجکستان با افغانستان تاسیسات مرزی میسازد
قرار است با سرمایه گذاری چین در قلمرو تاجکستان در امتداد مرز با افغانستان تاسیسات و قرارگاه های مرزی ساخته شوند.
به گزارش بخش تاجکستان رادیو آزادی ، پارلمان تاجکستان هفته گذشته با تایید «تفاهمنامه ها» بین این کشور و چین راه را برای اجرای این پروژه هموار کرد.
مرادعلی رجبزاده، معاون اول کمیته دولتی امنیت ملی تاجکستان در حضور وکلای پارلمان گفته است، هدف از این کار تقویت مشارکت استراتژیک بین تاجکستان و چین و محافظت مناسب مرزهای آن کشور است.
به گفتۀ او ، چین در مرزهای تاجکستان به ارزش ۶۱ میلیون دالر تاسیسات مرزی میسازد.
هنوز مشخص نیست که کار این پروژه چه زمانی آغاز خواهد شد.
مرز بین تاجکستان و افغانستان در این اواخر شاهد رویداد های امنیتی بوده است.
سه شهروند چین در ماه قوس امسال در ولایت ختلان تاجکستان، هممرز با افغاستان کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد
سفارت چین در دوشنبه، پایتخت تاجکستان در آن زمان از شهروندان چین خواسته بود که از این منطقۀ مرزی خارج شوند. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
سوئیس، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل میکند
وزارت امور خارجۀ سوئیس روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که به دلیل جنگ در شرقمیانه و افزایش خطرات امنیتی، سفارت خود در تهران را موقتاً تعطیل میکند.
براساس خبرگزاری رویترز، در اعلامیه این وزارت گفته شده که سوئیس با مشورت دو کشور، به حفظ خط ارتباطی باز بین ایالات متحدۀ امریکا و ایران ادامه خواهد داد.حکومت جرمنی به دلیل تهدیدات امنیتی ناشی از درگیریهای نظامی در شرقمیانه، کارکنان تعدادی از نمایندگیهای دیپلوماتیک خود در شرقمیانه، مانند ایران و عراق را موقتاً جابجا کرده است.
یک سخنگوی وزارت امور خارجۀ جرمنی هم روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت «کارکنان این نمایندگیهای جرمنی به دلیل وضعیت تهدیدآمیز فعلی، موقتاً جابجا شدهاند»، اما او نگفته این افراد به کجا و یا کدام کدام کشور دیگر منتقل شده اند.
کمپاین مشترک حملات هوایی ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بر ایران که در نهم حوت آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد و حملات راکتی و طیارات بی پیلوت ایران شماری از کشورها در شرقمیانه را هدف قرار داده است.
کرملین: قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود
کرملین روز چهارشنبه(۲۰ حوت ) اعلام کرد که قطع اینترنت موبایل در روسیه تا زمانی ادامه خواهد داشت که «لازم» دانسته شود تا امنیت شهروندان تضمین گردد.
کرملین همچنین گفته، مشکلاتی را بررسی خواهد کرد که این قطع اینترنت برای کسبوکارها ایجاد میکند.
براساس خبرگزاری فرانسپرس، پس از آنکه مسکو دستور محدودیت بر آپ پیامرسان واتساپ و شبکۀ تلگرام را صادر کرد، این اقدام تازهترین مورد از سلسله محدودیتهایی به شمار می رود که مقامات روسیه بر دسترسی به اینترنت، وضع کردهاند.
روسیه می گوید که این اقدامات به خاطر مبارزه با فعالیتهای جنایی ضروری است و در عوض در حال ترویج رقیب روسیِ مورد حمایت حکومت به نام «مکس» است. ولی منتقدان کرملین میگویند که این حرکت یک تلاش دیگر برای تقویت نظارت آنلاین امحسوب می شود.
ادارت امنیتی روسیه بارها ادعا کردهاند که اوکراین از شبکۀ تلگرام برای جذب افراد و یا اقدامات خرابکارانه در داخل روسیه، استفاده میکند. اوکراین این ادعا را رد کرده است.
قصر سفید: افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است
همزمان با تاثیر تحولات در منطقه بر قیمت نفت و گاز در جهان، سخنگوی قصر سفید روز سهشنبه ۱۹ حوت گفت که وقتی اهداف جنگ مشترک اسرائیل و امریکا علیه ایران بهطور کامل محقق شود، مردم شاهد کاهش سریع قیمت نفت و گاز خواهند بود.
کارولین لویت به خبرنگاران گفت: "به مردم امریکا اطمینان میدهم که افزایش اخیر قیمت نفت و گاز موقتی است ."
قیمت نفت در بازارهای جهانی در روز ۱۸ حوت به بیش از ۱۱۹ دالر در هر بشکه رسید که بالاترین سطح از ماه جوزا سال ۲۰۲۲ به این سو بود.
لویت افزود که رئیس جمهور ترمپ و تیم انرژی او بهدقت بازارها را زیر نظر دارند و با مدیران بخش صنعت در تماس هستند، و همچنین اردوی امریکا در حال تهیهٔ گزینههای بیشتری مطابق با دستور رئیسجمهور برای باز نگه داشتن تنگه هرمز است.
این در حالیست که کاهش عرضه نفت از سوی عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان، نگرانیها دربارهٔ اختلالات بزرگ در بازارهای جهانی را افزایش داد.
ادعای سپاه پاسداران از ادامۀ حملات به کشورهای منطقه
سپاه پاسداران ایران ادعا کرده است که امروز چهارشنبه ۲۰ حوت، شماری از اهداف را در اسرائیل و برخی کشورهای شرق میانه هدف قرار داده است.
رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده است که این حملات در شهر تلابیب، چند تن را زخمی کرده است.
سپاه پاسداران همچنان ادعا کرده که شماری از اهداف را در بحرین، کردستان عراق و عربستان سعودی هدف قرار داده است.
وزارت دفاع عربستان سعودی میگوید که امروز چندین راکت بالستیک و طیارههای بیسرنشین را که از سوی ایران پرتاب شده بود، سرنگون کرده است.
در همین حال، روزنامهٔ واشنگتن پُست گزارش داده که بر مأموریت دیپلوماتیک ایالات متحده در عراق حملات هوایی صورت گرفته است.
تا اکنون از تلفات ناشی از این حملات گزارشی منتشر نشده است.
امروز دوازدهمین روز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل بر ایران است.
اسرائیل ادعا میکند که روز گذشته سهشنبه در مناطق مختلف، از جمله شهرهای بندرعباس، قدس و تبریز، حملات هوایی انجام داده است.