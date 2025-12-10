خبر ها
رئیس جمهور اوکرائین می گوید اگر زمینه مطمئن امنیتی برای انتخابات در کشورش فراهم شود او به انتخابات حاضر است
ولودمیر زیلینسکی رئیس جمهور اوکرائئن می گوید اگر ایالات متحده و شرکای دیگر برای انتخابات زمینه امنیتی مطمئن را فراهم سازند ، او حاضر است در کشور جنگ زده خود انتخابات را برگذار نماید.
قصر سفید خواهان برگذاری انتخابات از حکومت اوکرائین شده و رئیس جمهور امریکا دونالد ترمپ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو روز سه شنبه بار دیگر تکرار کرده که «وقت آن رسیده است». نظر به گزارش مرکز خبری رادیو آزادی جنگ روسیه در اوکرائین دوام دارد و تقاضای برگذاری انتخابات در حالی صورت می گیرد که قانون اساسی این کشور به برگذاری انتخابات در جریان جنگ اجازه نمی دهد.
زیلینسکی گفت که او پارلمان را تشویق خواهد کرد که قانونی را ایجاد کند که در حالات فوق العاده به انتخابات اجازه بدهد.
طبق گزارشها اگر برای ختم جنگ چهار ساله روسیه در اوکرائین در این نزدیکی ها آتش بس اعلان شود و برای برگذاری انتخابات اطمینان حاصل شود، در آنصورت امکان دارد که انتخابات در ظرف ۹۰ روز برگذار شود.
تازهترین خبرهای روز را اینجا دنبال کنید
چین خواهان حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره شد.
چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکرات حل کنند.
به اساس گزارس خبرگزاری سینهوا سخنگوی وزارت خارجه چین گوجاکـین Guo Jiakun دیروز سه شنبه نهم ماه دسمبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در پنجم دسمبر بار دیگر بین پاکستان و افغانستان برخورد صورت گرفته و یک تعداد افراد در آن کشته شده اند، گفت که پاکستان و افغانستان مشکلات خودرا باید از طریق مذاکره و مشوره حل کنند، اختلافات را کاهش دهند و برای تامین ثبات در منطقه مشترکا کار کنند. او افزود پاکستان و افغانستان دوستان دراز مدت چین میباشند و این همسایه ها نمی توانند خودرا از یکدیگر دور کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید نمود که چین حاضر است با جامعه جهانی یکجا برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان به نقش برازنده خود ادامه بدهد. هرچند ظاهرا چین برای هموار ساختن اختلافات کنونی بین این دو کشور کدام مذاکراتی را میزبانی نکرده ، اما در این بخش تلاشهای یک تعداد کشورهای دیگر منطقه به شمول قطر تا حال کدام نتیجه نداده است. بعد از برخورد های خونین در اوائل ماه اکتوبر بین پاکستان و افغانستان ، تمام راه ها بین این دو کشور مسدود میباشند.
تقاضای سازمانهای حقوق بشر از حکومت جرمنی برای انتقال پناهجویان افغان به این کشور
بیش از ۲۵۰ سازمان به شمول سازمانهای حقوق بشر دیروز سه شنبه در یک نامه سرکشاده از حکومت جرمنی خواسته اند تا تمام افغانهای را که به خطر مواجه اند و جرمنی قبلا به آنها وعده انتقال را داده بود، به زودترین فرصت به این کشور انتقال بدهد.
به اساس گزارش خبر گزاری دی پی ای جرمنی این سازمان ها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت های داخلی و خارجی جرمنی ارسال کرده اند، نوشته اند که : «از تمام توانائی های خود کار بگیرند تا آن افغانهای که به آنها تعهد شده، قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند.»
حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه های قبولی افغانها را متوقف ساخت. اما در هفته های اخیر جرمنی با چند پرواز افغانهای را که در محکمه برنده شده اند، از پاکستان به این کشور انتقال داد. نظر به گزارش ها تقریبا ۱۹۰۰ افغان هنوز انتظار دارند که از طریق برنامه های مختلف به جرمنی بروند.
در بین این افراد آن کارمندان سابق و خانواده هایشان شامل اند که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان با ادارات جرمنی کار می کردند.
در این نامه همچنان تقاضا شده که حکومت جرمنی باید در گفتگو ها با حکومت پاکستان از تمام امکانات خود کار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حکومت پاکستان آن افغانهای را که به خطر رو به رو هستند قبل از تکمیل دوسیه های شان به افغانستان نمی فرستد.
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث میکند.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه دهم ماه دسمبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر در یک اجلاسی در مورد وضعیت در افغانستان بحث کند.
به گفته یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان این اجلاس به وقت کابل ساعت هفت و نیم شام برگذار می شود.
در این مورد تا حال جزئیات بیشتر داده نشده ، اما شورای امنیت سازمان ملل این اجلاس در رابطه با افغانستان را در یک زمانی راه اندازی می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از برگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب خوانده شده است.
سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفته اند که تخطی های جدی از حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان دوام دارد.
شورای امنیت سازمان ملل فردا دربارهٔ افغانستان نشست خواهد کرد
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه، ۱۹ قوس، نشستی را دربارهٔ اوضاع افغانستان برگزار کند.
بر اساس گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، این نشست ساعت هفت و نیم شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد.
در مورد این نشست جزئیات بیشتری ارائه نشده است، اما شورای امنیت این جلسه را همزمان با روز جهانی حقوق بشر برگزار میکند.
نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان ملل متحد، گفتهاند که نقض جدی حقوق بشر به ویژه علیه زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد.
منبع طالبان وقوع انفجار در ولایت پنجشیر را تأیید کرد
گزارشها از وقوع یک انفجار در ولسوالی دره پنجشیر حکایت دارد.
یک منبع محلی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفت این رویداد شام دوشنبه، ۱۷ قوس، در خانهای که طالبان در آن قرارگاه ساختهاند در قریۀ منجستو در درۀ عبدالله رخ داد. او افزود که پس از رویداد طالبان ساحه را محاصره کردند.
یک منبع طالبان نیز وقوع انفجار را به رادیو آزادی تأیید کرد، اما گفت این حادثه در محلی رخ داده که هنگام انفجار کسی حضور نداشت. به گفتۀ او، انفجار زمانی صورت گرفت که «معدنچیها مواد انفجاری را به معادن انتقال میدادند»، بیآنکه جزئیات بیشتری ارائه کند.
برخی رسانهها از تلفات احتمالی گزارش دادهاند، اما منبع طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
اوچا: تا سال ۲۰۲۶، نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) میگوید که تا سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
اوچا روز دوشنبه، ۱۷ قوس، یک برنامهٔ پاسخگویی به نیازمندیهای بشردوستانه در افغانستان را منتشر کرد.
براساس این برنامه، برای رسیدگی به ۱۷.۵ میلیون نفر نیازمند در افغانستان بیش از ۱.۷ میلیارد دالر نیاز است.
در یک بیانیهٔ جداگانه، اوچا از کمک بیش از چهارنیم میلیون دالر از سوی دنمارک به صندوق بشردوستانه افغانستان استقبال کرد و گفت که این کمک، آنان را قادر ساخته است تا کمکهای اضطراری و نجاتدهنده را به نیازمندان ارائه کنند.
درخواست دهها نهاد حقوق بشری از جرمنی: ۱۸۰۰ افغان تا پایان سال جاری از پاکستان منتقل شوند
بیش از ۲۵۰ نهاد مدافع حقوق بشر و دیگر نهادهای غیردولتی روز سهشنبه، ۱۸ قوس، از حکومت جرمنی خواستند تا در مورد صدها افغان که در حال حاضر در پاکستان هستند و منتظر انتقال به جرمنیاند، تجدید نظر کند.
این نهادها شامل عفو بینالملل، سازمان نجات کودکان، دیدهبان حقوق بشر و گروههای کلیسا میشوند و از حکومت جرمنی خواستهاند که حدود ۱۸۰۰ افغان را قبل از پایان سال جاری میلادی از پاکستان به این کشور انتقال دهد.
این نهادها گفتهاند که این افراد باید در هفتههای آینده انتقال داده شوند تا از بازگشت به افغانستان و تعقیب احتمالی طالبان مصون باشند.
این افغانها تحت یک برنامهٔ پناهجویی از سوی دولت پیشین جرمنی پذیرفته شده بودند، اما پس از آنکه حکومت جدید این کشور در ماه می امسال به قدرت رسید، این برنامه به حالت تعلیق درآمد.
در این مدت، حدود ۳۳۰ تن که در دادگاههای جرمنی در پروندههای خود پیروز شده بودند، توانستهاند به این کشور انتقال بیابند.
فلم «یک تصادف ساده» در چهار بخش نامزد جایزه گولدن گلوب شد
فلم "یک تصادف ساده" ساختهٔ جعفر پناهی در چهار بخش برای جوایز معتبر گولدن گلوب نامزد شده است.
قرار است هشتاد و سومین دورۀ جوایز گولدن گلوب در سال ۲۰۲۶ برگزار شود.
این فلم در بخشهای بهترین فلم درام، بهترین فلم خارجی، بهترین کارگردانی و بهترین فلمنامه نامزد شده است.
"یک تصادف ساده" که تابستان امسال دو جایزۀ دیگر نیز به دست آورده، بدون مجوز رسمی در ایران ساخته شده و در آن وضعیت حقوق بشر و زندانیان سیاسی در آن کشور بهگونهٔ جدی مورد انتقاد قرار گرفته است.
هفتۀ گذشته، محکمۀ انقلاب ایران جعفر پناهی را به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از آن کشور محکوم کرد.
پناهی اکنون برای نمایش فلمش در امریکا و اروپا به سر میبرد، اما به گفتۀ وکیلش، او پس از مراسم اسکار به ایران بازخواهد گشت.
زلنسکی: کییف هیچ مکلفیت اخلاقی برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد
ولادیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میگوید که کییف «هیچ مکلفیت اخلاقی» برای واگذاری قلمرو به روسیه ندارد.
در یک جلسه آنلاین روز دوشنبه، ۱۷ قوس، زمانی که از او پرسیده شد آیا کییف در نظر دارد بخشی از قلمرو خود را به روسیه واگذار کند، زلنسکی پاسخ داد: "ما تحت قانون اوکراین، قانون اساسی یا قوانین بینالمللی، نه حق و نه هم مکلفیت اخلاقی برای انجام چنین کاری داریم."
او افزود: "ما هرگز نمیخواهیم چیزی را از دست بدهیم و به همین دلیل برای آن مبارزه میکنیم."
زلنسکی همچنان با اشاره به طرح صلح پیشنهادی ایالات متحده گفت که این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته و بخشهایی که «ضد اوکراین» پنداشته میشدند، از آن حذف شدهاند.
رئیسجمهور اوکراین این سخنان را پس از دیدار با صدراعظمهای بریتانیا و جرمنی و رئیسجمهور فرانسه در لندن بیان کرد.