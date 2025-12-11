لینک‌های قابل دسترسی

پنجشنبه ۲۰ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۲:۲۳

فیض حمید به ۱۴ سال زندان محکوم شد

فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان
فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان

فیض حمید، رئیس پیشین ادارۀ استخبارات پاکستان، آی‌اس‌آی امروز به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

محاکمۀ او در ۱۲ آگست سال ۲۰۲۴ در پیوند به چهار اتهام جدی از سوی محکمه نظامی آغاز شد.

بخش روابط عمومی اردوی پاکستان گفته است که این اتهامات شامل مداخله در فعالیت‌های سیاسی و نقض قانون اسرار رسمی بوده است.

این موارد نشان‌دهندهٔ سرپیچی از اصول رفتاری نظامی و پروتکل‌های امنیتی است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، فیض حمید وارد کابل شد و عکسش با پیالۀ چای در هتل کابل سرینا خبر ساز شده بود.

سازمان ملل متحد بخشی از کارهایش را در سرحد افغانستان با ایران، از سر گرفت

بندر اسلام قلعه در هرات(آرشیف)
سازمان ملل متحد می‌گوید که بخشی از کارهای متوقف شده‌اش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک به مهاجران عودت‌کننده از سر گرفته است.

این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریباً همۀ کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند.

تام فلیچر، مسول امور بشری سازمان ملل شب گذشته(۱۰ دسمبر) به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانسته اند که یک تیم کوچک از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند.

اسلام قلعه مسیر عمدۀ پناهجویانی است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱.۲ میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شده اند که ۶۰ درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

طالبان از اوایل ماه سپتمبر از داخل شدن کارمندان زن افغان سازمان ملل به دفاتر شان، مانع شده اند.

بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدویت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد.

جرمنی قصد دارد، درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌ها را رسماً رد کند

شماری از افغان های مهاجر در یک پارک شهر اسلام آباد، پایتخت پاکستان(آرشیف)
وزارت داخله جرمنی می‌گوید که حکومت این کشور قصد دارد، درخواست‌های پناهندگی شماری از افغان‌هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند، رسماً رد کند.

خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته(۱۰ دسمبر) از این قول وزارت گزارش داد که به شماری از افغان‌ها که تعداد دقیق‌آنها اعلام نشده، گفته خواهد شد که"هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد."

هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغان‌ها را نمی‌پذیرد، اما مقام‌های این کشور پیش از این گفته بودند که سابقۀ امنیتی افغان‌های مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند، بررسی می‌کنند و در صورت موجودیت تردید، درخواست‌های آنها رد خواهد کرد.

وزارت امور داخله جرمنی افزوده که روند پذیرش ۹۰ افغان باقی‌مانده در پاکستان که با موسسات جرمنی کار کرده‌اند و حدود ۵۸۰ تن دیگر که زندگی‌شان در خطر است، ادامه دارد و به این سلسله، شماری از افغان‌ها نیز در هفتۀ آینده با یک پرواز چارتر از اسلام‌آباد، به جرمنی منتقل خواهند شد.

وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران رد کرد

یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان با عباس عراقچی همتای ایرانی اش(آرشیف)
یوسف رجی، وزیر امور خارجۀ لبنان، دعوت عباس عراقچی همتای ایرانی خودرا برای سفر به تهران در شرایط کنونی رد کرده، گفته، اما این به معنی رد گفت‌وگو ها نیست.

براساس اعلامیهٔ وزارت امور خارجۀ لبنان که روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) منتشر شد، آقای رجی در پاسخ به نامۀ همتای ایرانی خود گفته که فعلاً دعوت سفر به تهران را نپذیرفته، در عوض پیشنهاد کرده که گفت‌وگوها با ایران در کشور ثالث و بی‌طرف، بر اساس پرهیز از هرگونه مداخله در امور داخلی، صورت بگیرد.

در هفتهٔ گذشته، عباس عراقچی وزیر امور خارجۀ ایران با ارسال نامه‌ای رسمی از یوسف رجی دعوت کرده بود تا در آیندهٔ نزدیک برای گفت‌وگو در مورد روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کند.

در ماه‌های اخیر روابط بین تهران و بیروت روی موقعیت حزب‌الله لبنان و خلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی پرتنش بوده است.

حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که امریکا، آن را به حیث یک سازمان تروریستی می شناسد، اما اتحادیۀ اروپا تنها شاخۀ نظامی آن را در لیست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را.

حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخۀ سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند.

رئیس جمهور اوکراین می گوید، روی برنامۀ بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است

ولودیمیر زلنسکی  رئیس جمهور اوکراین(آرشیف)
ولودیمیر زلنسکی  رئیس جمهور اوکراین می گوید که در مذاکرات با جارد کوشنر داماد دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر مقامات ارشد امریکایی روی نکات کلیدی برنامۀ بازسازی پس از جنگ اوکراین توافق شده است.

براساس خبر گزاری رویترز، زلنسکی روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) گفت که او با کوشنر، اسکات بیسنت وزیر خزانه داری و لاری فینک مدیر عامل بلک راک(BlackRock) با تمرکز روی یک "سند اقتصادی" گفتگو کرده است.

ادامۀ بازسازی اوکراین بعد از تخریب ناشی از حملات هوایی روسیه و جنگ در خط مقدم به یک عنصر مهم در بحث ها در مورد یک توافق، با تضمین های امنیتی و نگرانی ها در مورد قلمرو اوکراین، تبدیل شده است.

جنگ جاری در اوکراین که به حیث خونین‌ترین درگیری پس از جنگ جهانی دوم در اروپا تلقی می‌شود و با تهاجم غیر موجۀ روسیه بر اوکراین که در ۲۴ فبروری ۲۰۲۲ میلادی آغاز شد، هنوز هم ادامه دارد.

رئیس جمهور سابق بولیویا به اتهام فساد دستگیر شد

لویس آرسی(Luis Arce) رئیس جمهور سابق بولیویا(آرشیف)
لویس آرسی(Luis Arce) رئیس جمهور سابق بولیویا روز چهارشنبه(۱۰ دسمبر) توسط حکومت آن کشور به اتهام فساد دستگیر شد.

براساس خبرگزاری فرانسپرس، آرسی، 62 ساله، پس از انتخابات در ماه اگست پس دو دهه حکومت چپ گرا در بولیویا از قدرت کنار رفت، او خودرا در انتخاب نامزد نکرده نبود.

ریاست جمهوری لویس آرسی با کمبود شدید مواد سوخت و اسعار خارجی که باعث اعتراضات متعدد شد، همراه بود.

تحقیقات فساد در مورد لویس آرسی از زمانی سرچشمه میگیرد که او در زمان ریاست جمهوری ایوو مورالس، وزیر اقتصاد بود. آرسی متهم به اجازۀ انتقال پول از خزانه عامه به حساب های شخصی رهبران سیاسی است.

لویس آرسی تا هنوز در مورد اتهامات وارده بر او---- چیزی نگفته است.

منابع محلی در وزریرستان شمالی می‌گویند که دو کودک بر اثر یک انفجار کشته شده اند

وزیرستان شمالی
منابع محلی در وزریرستان شمالی می‌گویند که دو کودک بر اثر یک انفجار کشته شده اند

گزارش‌ها از نوعیت رویداد متفاوت است.

یک مقام‌ محلی که نخواست نامش گرفته شود به رادیوی مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته که مرمی یک طیارهٔ بی‌پیلوت که از سه روز پیش در محل مانده و انفجار نکرده بود، در داخل یک مدرسه در منطقهٔ ایسوری وزیرستان شمالی امروز منفجر شد.

به گفتۀ این مقام در نتیجهٔ این انفجار دو کودک جان باختند و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.

باشندگان مدعی اند که پیش از حادثه، مقام‌های نظامی را از وجود این مرمی خبر کرده بودند، اما اقدامی صورت نگرفت.

منابع استخباراتی می‌گویند که رویداد ناشی از شلیک راکت توسط «طیاره بی پیلوت» بر یک مسجد بوده است.

پولیس می‌گوید زخمی‌ها به شفاخانه های در میرام‌شاه و بنّو منتقل شده‌اند.

وضعیت برخی از زخمیان وخیم خوانده شده.

به دلیل محدودیت بر اطلاع رسانی در منطقه، رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل ادعای منابع محلی را تایید کند.

هنوز فرد و یاکسی مسوول این رویداد دانسته نشده.

در چهار سال گذشته در خیبرپختونخوا ناامنی، حملات مسلحانه و درگیری میان جنگجویان با نیروهای امنیتی و پولیس به‌شدت افزایش یافته است.

هم‌زمان اردو و پولیس پاکستان می‌گویند که عملیات هدفمند علیه جنگجویان ادامه دارد.

مجاهد اظهارات یوناما درباره محرومیت بسیاری از شهروندان افغانستان از حقوق بشر را رد کرد

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه ۱۹ قوس در واکنش به اظهارات اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که حقوق همه مردم در افغانستان، به گفتهٔ او، در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است.

مجاهد افزود که "افغان‌ها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامع را که تعریف متفاوتی دارد، به عنوان حقوق خود بپذیرند".

یوناما امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که حقوق بشر اختیاری نیست، بلکه ضروری است و بسیاری از افغان‌ها، به ویژه زنان و دختران، هنوز از این حقوق محروم‌اند.

این نهاد از طالبان خواسته است که مطابق تعهدات بین‌المللی برای حفاظت از حقوق افغان‌ها، گام‌های جدی بردارند.

ولکر ترک: منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است

ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد(آرشیف)
ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش عمده بودیجه از سوی تمویل کنندگان جهانی در حال حاضر دفتر او برای "بقا" تلاش می کند، در حالیکه نقض حقوق و نیازها در مناطق متاثر از درگیری افزایش میابد.

براساس خبرگزاری رویترز، آقای ترک امروز (چهارشنبه ۱۰ دسمبر) به خبرنگاران گفت که منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است.

او گفت، "کارهای اساسی در کولمبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، تونس و شماری از کشورهای دیگر در زمانیکه نیازها در حال افزایش است، باید قطع می شد.

ولکر ترک همچنین گفته که"بازدیدهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین ماموریت های تحقیقی نهادهای حقیقت یاب از کشور ها کاهش یافته و همۀ اینها تاثیرات گسترده روی تلاش های بین المللی و ملی برای حفاظت از حقوق بشر دارد."

این اظهارات کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته که امروز چهارشنبه دهم دسمبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است.

خبرگزاری ایلنا: وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در ایران مورد انتقاد قرار گرفت

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان(آرشیف)
ندا محمد ندیم در جریان سفر به ایران با حسین سیمایی صراف وزیر علوم ایران دیدار کرد، سیمایی صراف از او پرسید که آیا امکان حذف نیم نفوس یک کشور وجود دارد؟

"خبرگزاری ایلنا" ایران از قول سیمایی صراف گزارش داده که به ندا محمد ندیم گفته، دختران و پسران در پوهنتون های ایران با هم درس می‌خوانند و در دین و سنت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.

اما حافظ ضیاالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به بی‌بی‌سی گفته که همچو گفت‌وگویی بین دو طرف صورت نگرفته است.

ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در اوایل هفته جاری به ایران رفته است.

