در گزارش سه ماهه انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل آمده که از اول اگست تا ۳۱ اکتوبر سال جاری، ۲،۷۳۷ رویداد در سراسر افغانستان ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۴.۷ درصد افزایش را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، بیشترین تلفات این رویدادها مربوط به غیر نظامیان میشود.
در گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «وضعیت افغانستان و تأثیرات آن برای صلح و امنیت بینالمللی» که روز پنجشنبه «یازدهم دسمبر» در وبسایت این سازمان منتشر شده، آمده است که این رویدادها شامل حملات گروههای مخالف حکومت طالبان و درگیریهای مرزی با کشورهای همسایه است.
این گزارش میافزاید، هرچند گروههای مسلح ضد طالبان از اول آگست تا ۳۱ اکتوبر سال جاری تلفات قابل توجهی به طالبان وارد نکرده، اما مسئولیت ۴۱ رویداد را به عهده گرفته اند که شامل حملات پرتاب بم دستی و شلیک بر پوستهها و کاروانهای طالبان میشود و ۱۹ مورد از این رویدادها تأیید شدهاست.
در این گزارش فهرستی از چند گروه مسلح ضد طالبان مانند جبهه آزادی، جبهه مقاومت ملی، جبهه جنگ ملی، جبهه تحریک ملی، جبهه آزادی اسلامی مردم افغانستان و جنبش آزادی افغانستان شامل است که بر اساس گزارش مسئولیت حملات در ولایات بغلان، هلمند، هرات، کابل، کندهار، کندز، نیمروز، پنجشیر و تخار را به عهده گرفته اند.
گزارش افزوده که در این مدت، تعداد حملات شاخه خراسان گروه دولت اسلامی «داعش» کاهش یافته، اما نیروهای امنیتی طالبان به عملیات علیه این گروه ادامه میدهند.
در گزارش ۱۵ صفحهیی سرمنشی سازمان ملل متحد آمده که گروه داعش در ۱۲ اگست ادعا کرد که دو تن از جنگجویان آن که به اتهام سرقت دستگیر شده بودند، از یک زندان ولایت کندز ربوده شده و در زمان توقیف کشته شدهاند.
در ۱۳ اگست، نیروهای طالبان یک قوماندان داعش را کشتند و در ۱۵ اگست گروه داعش ادعا کرد که یک شخص را در ولایت ننگرهار به اتهام اینکه گویا جاسوس طالبان است "اعدام" کردهاست.
هرچند برخی از مناطق آرام به نظر میرسند، اما در زیر سطح این آرامش موجی از بیاعتمادی و ترس وجود دارد.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند، با آنکه اکنون گروههای ضد طالبان پنهانی فعالیت دارند، اما میگویند که هر از گاهی به خصوص وقوع حملات ناگهانی اخیر آنان را نسبت به امنیتشان نگران کرده و در مورد امنیت خود و خانوادههای شان مطمئن نیستند.
سحر باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت: "متأسفانه افزایش حوادث امنیتی در ماههای اخیر به خصوص حوادثی که از غیرنظامیان و مردمان بیدفاع قربانی میگیرد، واقعا نگرانکننده است. هرچند برخی از مناطق آرام به نظر میرسند، اما در زیر سطح این آرامش موجی از بیاعتمادی و ترس وجود دارد، ما همیشه در ترس و اضطراب هستیم، به خصوص زمانیکه افراد ملکی، کودکان و زنان هدف قرار میگیرند."
در گزارش سه ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد همچنان آمده که از اول اگست تا ۱۷ اکتوبر، رویدادهای متعدد مرزی در امتداد مرزهای افغانستان با ایران، پاکستان و تاجیکستان رخ داده که بر اساس این گزارش، بیشتر این رویدادها سبب تلفات غیر نظامیان و نظامیان هر دو طرف شدهاست.
در این گزارش ارقام و تاریخ حوادث متعددی نوشته شده که در مناطق مرزی کنر، ننگرهار، خوست، بدخشان، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، غزنی، هلمند، کابل، کندهار، کندز و نورستان در اثر برخورد هاوان و درگیری زمینی به غیر نظامیان در دو طرف تلفات وارد کردهاست.
باشندهگان برخی از ولایتها به ویژه ولایتهایی که بارها مورد حملات هوایی پاکستان قرار گرفته اند، میگویند که علاوه بر خطر تلفات، مردم اغلب مجبور میشوند مناطق خود را ترک کنند و روزها در مناطق مختلف بدون سرپناه در پریشانی منتظر پایان جنگ باشند.
لطیفه یک باشنده ولایت کنر در مورد به رادیو آزادی گفت: «مردم در جریان حملات و درگیریهای مرزی از سوی پاکستان همیشه در حالت بلا تکلیفی قرار میگیرند، بیچارهها در جریان درگیریها همیشه از مناطقشان به ولسوالیهای دیگر یا مرکز فرار میکنند، نهتنها این مشکلات و سختیها است، بلکه بعضی اوقات اغلب اعضای خانوادهها به شمول زنان و کودکانشان کشته میشوند.»
گزارش همچنان میافزاید که از اول اگست تا ۳۱ اکتوبر، سازمان ملل متحد ۶۳ رویداد امنیتی را ثبت کرده که مستقیماً بر کارمندان آن تأثیر گذاشته، درحالیکه در سال ۲۰۲۴ در زمان مشابهی ۷۸ رویداد رخ دادهاست.
تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیحالله مجاهد، سخنگو حکومت طالبان و عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ ندادند.
اما پیش از این به شمول اینها برخی از مقامهای دیگر طالبان همواره ادعا کردهاند که امنیت کامل را در افغانستان تأمین کرده و گروه داعش را در این کشور سرکوب کردهاند.
آنان همچنان هشدار دادهاند که حلقات و گروههایی را نیز سرکوب خواهند کرد که بخواهند امنیت را مختل کنند.
در این گزارش سازمان ملل متحد موضوعات مختلف چون وضعیت حقوق بشر در افغانستان، تحولات سیاسی و پیشرفتها، همکاریها و روابط منطقهیی با این کشور، وضعیت اقتصادی و کمک کنندهگان و همچنان تأثیر کمکهای بشری نیز تذکر داده شدهاست.
این درحالیست که پاکستان اخیراً حملات مختلف را به هدف نشانه گرفتن لانههای تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان انجام داده، اما طالبان همواره این حملات را محکوم کرده و گفته اند که هیچ عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان وجود ندارد.
هرچند دو طرف برای پایان دادن به این وضعیت، چندین بار در دوحه، استانبول و ریاض گفتوگو کردهاند، اما هنوز نتیجهی در پی نداشته است.