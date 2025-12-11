افغانستان
جرمنی قصد دارد، درخواستهای پناهندگی شماری از افغانها را رسماً رد کند
وزارت داخله جرمنی میگوید که حکومت این کشور قصد دارد، درخواستهای پناهندگی شماری از افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند، رسماً رد کند.
خبرگزاری دی پی ای جرمنی شب گذشته(۱۰ دسمبر) از این قول وزارت گزارش داد که به شماری از افغانها که تعداد دقیقآنها اعلام نشده، گفته خواهد شد که"هیچ اراده سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد."
هرچند مشخص نیست که چرا جرمنی این افغانها را نمیپذیرد، اما مقامهای این کشور پیش از این گفته بودند که سابقۀ امنیتی افغانهای مقیم پاکستان را که منتظر رفتن به جرمنی هستند، بررسی میکنند و در صورت موجودیت تردید، درخواستهای آنها رد خواهد کرد.
وزارت امور داخله جرمنی افزوده که روند پذیرش ۹۰ افغان باقیمانده در پاکستان که با موسسات جرمنی کار کردهاند و حدود ۵۸۰ تن دیگر که زندگیشان در خطر است، ادامه دارد و به این سلسله، شماری از افغانها نیز در هفتۀ آینده با یک پرواز چارتر از اسلامآباد، به جرمنی منتقل خواهند شد.
سازمان ملل متحد بخشی از کارهایش را در سرحد افغانستان با ایران، از سر گرفت
سازمان ملل متحد میگوید که بخشی از کارهای متوقف شدهاش را در سرحد افغانستان با ایران برای کمک به مهاجران عودتکننده از سر گرفته است.
این کار پس از آن متوقف شده بود که طالبان کار تقریباً همۀ کارمندان زن سازمان ملل متحد در یک مرکز پذیرش عودت کنندگان در بندر اسلام قلعه را مانع شدند.
تام فلیچر، مسول امور بشری سازمان ملل شب گذشته(۱۰ دسمبر) به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که آنها توانسته اند که یک تیم کوچک از کارمندان صحی زن را برای ارائه خدمات نجات بخش زندگی به اسلام قلعه بفرستند.
اسلام قلعه مسیر عمدۀ پناهجویانی است که از ایران اخراج می شوند و بر اساس خبرگزاری فرانسپرس، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون حدود ۱.۲ میلیون پناهجو از این مسیر عبور کرده وارد افغانستان شده اند که ۶۰ درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.
طالبان از اوایل ماه سپتمبر از داخل شدن کارمندان زن افغان سازمان ملل به دفاتر شان، مانع شده اند.
بخش زنان سازمان ملل متحد اخیراً گفته که این محدویت خدمات نجات بخش زندگی را متاثر ساخته و به طور فزاینده این خدمات را در معرض خطر قرار می دهد.
منابع محلی در وزریرستان شمالی میگویند که دو کودک بر اثر یک انفجار کشته شده اند
گزارشها از نوعیت رویداد متفاوت است.
یک مقام محلی که نخواست نامش گرفته شود به رادیوی مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، گفته که مرمی یک طیارهٔ بیپیلوت که از سه روز پیش در محل مانده و انفجار نکرده بود، در داخل یک مدرسه در منطقهٔ ایسوری وزیرستان شمالی امروز منفجر شد.
به گفتۀ این مقام در نتیجهٔ این انفجار دو کودک جان باختند و ۱۴ تن دیگر زخمی شدند.
باشندگان مدعی اند که پیش از حادثه، مقامهای نظامی را از وجود این مرمی خبر کرده بودند، اما اقدامی صورت نگرفت.
منابع استخباراتی میگویند که رویداد ناشی از شلیک راکت توسط «طیاره بی پیلوت» بر یک مسجد بوده است.
پولیس میگوید زخمیها به شفاخانه های در میرامشاه و بنّو منتقل شدهاند.
وضعیت برخی از زخمیان وخیم خوانده شده.
به دلیل محدودیت بر اطلاع رسانی در منطقه، رادیو آزادی نمی تواند به گونه مستقل ادعای منابع محلی را تایید کند.
هنوز فرد و یاکسی مسوول این رویداد دانسته نشده.
در چهار سال گذشته در خیبرپختونخوا ناامنی، حملات مسلحانه و درگیری میان جنگجویان با نیروهای امنیتی و پولیس بهشدت افزایش یافته است.
همزمان اردو و پولیس پاکستان میگویند که عملیات هدفمند علیه جنگجویان ادامه دارد.
مجاهد اظهارات یوناما درباره محرومیت بسیاری از شهروندان افغانستان از حقوق بشر را رد کرد
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز چهارشنبه ۱۹ قوس در واکنش به اظهارات اخیر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که حقوق همه مردم در افغانستان، به گفتهٔ او، در چارچوب قوانین اسلامی تضمین شده است.
مجاهد افزود که "افغانها مکلف نیستند حقوق بشری دیگر جوامع را که تعریف متفاوتی دارد، به عنوان حقوق خود بپذیرند".
یوناما امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که حقوق بشر اختیاری نیست، بلکه ضروری است و بسیاری از افغانها، به ویژه زنان و دختران، هنوز از این حقوق محروماند.
این نهاد از طالبان خواسته است که مطابق تعهدات بینالمللی برای حفاظت از حقوق افغانها، گامهای جدی بردارند.
ولکر ترک: منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است
ولکر ترک کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که به دلیل کاهش عمده بودیجه از سوی تمویل کنندگان جهانی در حال حاضر دفتر او برای "بقا" تلاش می کند، در حالیکه نقض حقوق و نیازها در مناطق متاثر از درگیری افزایش میابد.
براساس خبرگزاری رویترز، آقای ترک امروز (چهارشنبه ۱۰ دسمبر) به خبرنگاران گفت که منابع و بودجه برای سازمان های حقوق بشر در سراسر جهان کاهش یافته است.
او گفت، "کارهای اساسی در کولمبیا، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، تونس و شماری از کشورهای دیگر در زمانیکه نیازها در حال افزایش است، باید قطع می شد.
ولکر ترک همچنین گفته که"بازدیدهای گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد و همچنین ماموریت های تحقیقی نهادهای حقیقت یاب از کشور ها کاهش یافته و همۀ اینها تاثیرات گسترده روی تلاش های بین المللی و ملی برای حفاظت از حقوق بشر دارد."
این اظهارات کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حالی صورت گرفته که امروز چهارشنبه دهم دسمبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است.
خبرگزاری ایلنا: وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در ایران مورد انتقاد قرار گرفت
ندا محمد ندیم در جریان سفر به ایران با حسین سیمایی صراف وزیر علوم ایران دیدار کرد، سیمایی صراف از او پرسید که آیا امکان حذف نیم نفوس یک کشور وجود دارد؟
"خبرگزاری ایلنا" ایران از قول سیمایی صراف گزارش داده که به ندا محمد ندیم گفته، دختران و پسران در پوهنتون های ایران با هم درس میخوانند و در دین و سنت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.
اما حافظ ضیاالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان به بیبیسی گفته که همچو گفتوگویی بین دو طرف صورت نگرفته است.
ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان، در اوایل هفته جاری به ایران رفته است.
چین خواهان حل اختلافات بین پاکستان و افغانستان از طریق مذاکره شد.
چین از افغانستان و پاکستان خواست که اختلافات خود را از طریق مذاکرات حل کنند.
به اساس گزارس خبرگزاری سینهوا سخنگوی وزارت خارجه چین گوجاکـین Guo Jiakun دیروز سه شنبه نهم ماه دسمبر در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی در مورد اینکه در پنجم دسمبر بار دیگر بین پاکستان و افغانستان برخورد صورت گرفته و یک تعداد افراد در آن کشته شده اند، گفت که پاکستان و افغانستان مشکلات خودرا باید از طریق مذاکره و مشوره حل کنند، اختلافات را کاهش دهند و برای تامین ثبات در منطقه مشترکا کار کنند. او افزود پاکستان و افغانستان دوستان دراز مدت چین میباشند و این همسایه ها نمی توانند خودرا از یکدیگر دور کنند.
سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید نمود که چین حاضر است با جامعه جهانی یکجا برای بهبود روابط بین پاکستان و افغانستان به نقش برازنده خود ادامه بدهد. هرچند ظاهرا چین برای هموار ساختن اختلافات کنونی بین این دو کشور کدام مذاکراتی را میزبانی نکرده ، اما در این بخش تلاشهای یک تعداد کشورهای دیگر منطقه به شمول قطر تا حال کدام نتیجه نداده است. بعد از برخورد های خونین در اوائل ماه اکتوبر بین پاکستان و افغانستان ، تمام راه ها بین این دو کشور مسدود میباشند.
تقاضای سازمانهای حقوق بشر از حکومت جرمنی برای انتقال پناهجویان افغان به این کشور
بیش از ۲۵۰ سازمان به شمول سازمانهای حقوق بشر دیروز سه شنبه در یک نامه سرکشاده از حکومت جرمنی خواسته اند تا تمام افغانهای را که به خطر مواجه اند و جرمنی قبلا به آنها وعده انتقال را داده بود، به زودترین فرصت به این کشور انتقال بدهد.
به اساس گزارش خبر گزاری دی پی ای جرمنی این سازمان ها در نامه خود که یک روز قبل از روز جهانی حقوق بشر به وزارت های داخلی و خارجی جرمنی ارسال کرده اند، نوشته اند که : «از تمام توانائی های خود کار بگیرند تا آن افغانهای که به آنها تعهد شده، قبل از پایان سال جاری به جرمنی انتقال داده شوند.»
حکومت ائتلافی جرمنی در آغاز ماه می برنامه های قبولی افغانها را متوقف ساخت. اما در هفته های اخیر جرمنی با چند پرواز افغانهای را که در محکمه برنده شده اند، از پاکستان به این کشور انتقال داد. نظر به گزارش ها تقریبا ۱۹۰۰ افغان هنوز انتظار دارند که از طریق برنامه های مختلف به جرمنی بروند.
در بین این افراد آن کارمندان سابق و خانواده هایشان شامل اند که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان با ادارات جرمنی کار می کردند.
در این نامه همچنان تقاضا شده که حکومت جرمنی باید در گفتگو ها با حکومت پاکستان از تمام امکانات خود کار بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حکومت پاکستان آن افغانهای را که به خطر رو به رو هستند قبل از تکمیل دوسیه های شان به افغانستان نمی فرستد.
شورای امنیت ملل متحد امروز در مورد افغانستان بحث میکند.
قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه دهم ماه دسمبر که مصادف است با روز جهانی حقوق بشر در یک اجلاسی در مورد وضعیت در افغانستان بحث کند.
به گفته یوناما دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان این اجلاس به وقت کابل ساعت هفت و نیم شام برگذار می شود.
در این مورد تا حال جزئیات بیشتر داده نشده ، اما شورای امنیت سازمان ملل این اجلاس در رابطه با افغانستان را در یک زمانی راه اندازی می کند که از روز جهانی حقوق بشر تجلیل می شود و بعد از برگشت طالبان به قدرت وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار خراب خوانده شده است.
سازمان های حقوق بشر و سازمان ملل متحد گفته اند که تخطی های جدی از حقوق بشر مخصوصا حقوق زنان و دختران در افغانستان دوام دارد.
