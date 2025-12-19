لینک‌های قابل دسترسی

جمعه ۲۸ قوس ۱۴۰۴ کابل ۱۰:۵۰

خبر ها

 ۹ ولایت افغانستان امروز شاهد بارندگی خواهند بود

افغانستان
افغانستان

در ۹ ولایت افغانستان بارندگی پیش‌بینی شده است.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود.

در برخی از این ولایت‌ها از ده تا بیست سانتی‌متر برف و در شماری از ولایات هم از ده تا بیست‌وپنج میلی‌متر باران پیش‌بینی شده است.

بر بنیاد پیش‌بینی‌ها، روزهای شنبه و یک‌شنبه تقریباً در همه ولایت‌های افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایت‌های جنوب‌غربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید.

هیئت اوکراین امروز با مقام‌های امریکا درباره تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو می‌کند

هیئت اوکراین در سی نومبر با مقامات امریکایی دیدار کرد. (عکس آرشیف)
قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های امریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو کند.

برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، طرحی صلح را آماده کرده است؛ طرحی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح، اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک‌شنبه با طرف امریکایی گفت‌وگو خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می‌خواهد بداند که هیئت امریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس‌جمهور ترمپ با شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایجی رسیده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.

هند وعدۀ کمک‌های صحی با افغانستان داد

تجهیزات صحی
هند وعدۀ کمک در زمینه ادویۀ ضد سرطان، واکسین‌ها و شماری از تجهیزات صحی با افغانستان داد.

جگت پراکاش، وزیر صحت هند، در صفحه اکس خود نوشته است که یک محموله بزرگ دوا ‌همراه ۱۲۸ دستگاه سی‌تی‌اسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است.

آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان دیدار و بر تعهد درازمدت هند برای کمک‌های صحی به افغانستان تاکید کرد.

جلالی در راس یک هیئت در ۲۵ قوس به دعوت هند به آن کشور رفت.

سفارت افغانستان به رهبری طالبان در ناروی توزیع پاسپورت را آغاز کرد

ناروی - آغاز توزیع پاسپورت از سوی سفارت افغانستان به رهبری طالبان
سفارت افغانستان در ناروی که در بهار امسال اختیار آن به نماینده طالبان سپرده شد، توزیع پاسپورت را برای افغان‌های مقیم ناروی، دنمارک و آیسلند آغاز کرد.

این سفارت پنج‌شنبه در شبکه ایکس نوشت، افغان‌های مقیم این سه کشور می‌توانند از سفارت افغانستان در اسلو پاسپورت دریافت کنند.

در ادامه آمده است که نخستین دستۀ پاسپورت برای افغان‌ها از سوی نجیب‌الله شاهین، سرپرست سفارت توزیع شد.

وزارت خارجه ناروی در ماه حمل موافقت کرد که نجیب‌الله شاهین، دیپلمات طالبان، را به رسمیت بشناسد.

پس از سقوط نظام جمهوری در ماه آگست سال ۲۰۲۱، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان در اسلو متوقف شده بود.

در شماری دیگر از نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تحت ادارۀ طالبان در اروپا، به شمول آلمان، هالند، اسپانیا و بلغاریا روند عرضۀ خدمات قنسلی به افغان‌ها آغاز شده، اما تا اکنون به‌جز روسیه، هیچ کشور دیگری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل: بازگشت مهاجران فشار بر خدمات را افزایش داده است

بندر اسلام قلعه - افغان‌های بازگشته از ایران
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، یو‌ان‌دی‌پی می‌گوید شمار زیادی از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند و این، سبب افزایش فشار بر تمام بخش‌های خدماتی شده است.

این نهاد به مناسبت روز جهانی مهاجرت، روز پنج‌شنبه ۱۸ دسمبر، در یک اعلامیه گفت که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از دو میلیون و سه‌صد هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

در اعلامیه آمده است که بخش بزرگ این مهاجران در زمینه خدمات صحی، انرژی و یافتن کار با مشکلات روبه‌رو هستند و همچنان با بازگشت مهاجران، مشکلات در بخش سرپناه نیز در افغانستان افزایش یافته است.

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو خواستار توقف اخراج افغان‌‌ها از پاکستان و ایران شد

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنیو
نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می شود، از ایران و پاکستان خواست که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند.

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه ۲۶ قوس در پنجمین نشست موسوم به "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" گفت که ایران و پاکستان باید به قوانین بین المللی مهاجرت پایبند باشند.

سفارت افغانستان در شهر ژنو سویس، توسط دیپلومات‌های جمهوری مخلوع رهبری می‌شود.

نشست "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" از ۱۵ تا ١٧ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود.

به اساس آمار ارائه شده از سوی این سفارت، تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو ملیون افغان برخلاف میل خود شان از ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده اند.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته بود که هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، از ایران و پاکستان اخراج میشوند.

ولودومیر زلنسکی: هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد

ولودومیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین
هیئت مذاکره کنندۀ صلح اوکراین راهی ایالات متحده شد.

ولودومیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، امروز گفت که این هیئت فردا و پس‌فردا با تیم مذاکره‌کننده ایالات متحده گفت‌وگو خواهد کرد.

زلنسکی امروز به خبرنگاران گفت که تا کنون هیچ طرح نهایی و پذیرفته‌شده‌ای برای صلح وجود ندارد.

رئیس‌جمهور اوکراین بار دیگر خواست قبلی خود را از متحدانش مطرح کرد و تاکید ورزید که اگر روسیه جنگ را متوقف نمی‌کند، کمک‌ها به اوکراین باید افزایش یابد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده طرحی را برای صلح در اوکراین پیشنهاد کرده است که در آن آمده که کیف از برخی بخش‌های خاک اوکراین بگذرد.

رئیس‌جمهور اوکراین با این طرح مخالفت کرده است.

عملیات طالبان بر «مخفیگاه داعش» در بدخشان

یک منبع حکومت طالبان درگیری شب گذشته در ولایت بدخشان را تائید کرده گفته است که نیروهای آنان، بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند.

این منبع که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشته‌اند.
منبع بدون ارائه جزیات بیشتر ادعا کرد که، جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند.

پیش از این، رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله المرصاد گزارش داده بودند که نیروهای طالبان شب سه‌شنبه، عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیض‌آباد بدخشان انجام دادند.در حملات ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارگر چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

حکومت تاجیکستان گفته بود که این حملات از خاک افغانستان سازمان‌دهی شده است.

پس از این رویدادها، نمایندهٔ چین در سازمان ملل متحد نیز از حکومت طالبان خواست تا گروه‌های هراس‌افگن فعال در افغانستان، از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.

طالبان: پاکستان بر ولسوالی های دانگام و مروره حملات توپخانه‌ای کرد

افغانستان - اسعدآباد کنر که در نتیجۀ حمله پاکستان در نومبر زیان دیده.
مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا می‌کنند که نیروهای پاکستان ناوقت روز گذشته مناطقی را در ولسوالی های دانگام و مروره این ولایت هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

نجیب‌الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که طالبان مانع ساخت و ساز یک سرک برای یک پوستۀ نیروهای پاکستان شدند، آنان حمله کردند.

یکی از مسئولان استخبارات طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که در نتیجۀ تبادل آتش به دو تن از نیروهای پاکستان صدمه رسیده.

حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده.

پاکستان و طالبان افغان حدود دو ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجی‌گری قطر و ترکیه به آتش‌بس دست یافتند.

در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان حال‌وهوای ویژه‌ای به خود گرفته‌اند

کرویشیا
در آستانۀ کریسمس، شهرهای مختلف جهان با درختان بزرگ کریسمس، چراغ‌های رنگارنگ و تزیینات جشنواره‌ای، حال‌وهوای ویژه‌ای به خود گرفته‌اند.

جاده‌ها، میدان‌ها و مراکز مهم شهری با نورپردازی‌های چشم‌نواز آراسته شده و فضای شاد و گرم زمستانی را برای باشندگان و بازدیدکنندگان فراهم شده.

از نیویارک گرفته تا تورنتو، لندن و پراگ، درختان باشکوه کریسمس در مکان‌های نمادین این شهرها به نمایش گذاشته شده است.

این درختان که اغلب با هزاران چراغ و ستاره‌ها تزیین می‌شوند، به نماد اصلی جشن‌های پایان سال معروف اند و توجه مردم را به خود جلب می‌کنند.

هم‌زمان با این تزیینات، هزاران تن از باشندگان محل و جهانگردان برای دیدن این درختان، گشت‌وگذار در بازارهای کریسمس و خرید تحفه‌های ویژهٔ این فصل به این شهرها می‌روند.

بسیاری از بازدیدکنندگان در کنار درختان کریسمس و غرفه‌های رنگارنگ بازارها عکس‌های یادگاری می‌گیرند و لحظه‌های خاطره‌انگیزی از فصل جشن و شادی ثبت می‌کنند.

