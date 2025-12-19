خبر ها
ایران مقررات جدید را برای استخدام کارگران خارجی به شمول اتباع افغانستان اعلام کرد
وزارت داخله ایران مقررات جدیدی را برای استخدام کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستان، اعلام کرده است.
بر اساس این مقررات جدید، کارگران افغان در صورت داشتن ویزای رسمی کار میتوانند به مدت نه ماه در ایران کار کنند و پس از آن باید برای سه ماه به افغانستان بازگردند.
طبق این مقررات، ویزای کار تنها به سرپرستان خانوادههای افغان صادر میشود و به آنان اجازه داده نمیشود که خانوادههای خود را همراهشان به ایران بیاورند.
نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجرین ایران، گفته است که این پالیسی با هدف ایجاد توازن میان نیازهای بازار کار و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی روی دست گرفته شده است.
او افزوده است که فرصتهای کاری ابتدا از طریق یک سیستم آنلاین به کارگران ایرانی پیشنهاد میشود و اگر طی ۱۵ روز هیچ کارگر ایرانی پیدا نشود، آنگاه استخدام کارگران خارجی در نظر گرفته میشود.
رئیس جمهور امریکا دستور تعلیق لاتری گرین کارت امریکا را صادر کرد
دونالد ترمپ رئیسجمهور ایالات متحده، پس از رویدادهای اخیر تیراندازی در پوهنتون براون و انستیتوت تکنالوژی ماساچوست (MIT)، بهدلیل نگرانیهای مربوط به امنیت ملی و مصونیت عمومی، دستور تعلیق برنامه (DV1) یا لاتری گرینکارت امریکا را صادر کرده است.
وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که پس از رویدادهای تیراندازی در براون و MIT، برنامه (DV1) را به حالت تعلیق درآورده، زیرا به گفته مقامها، این برنامه میتواند از نظر امنیت ملی خطرات بالقوهای برای شهروندان امریکایی ایجاد کند.
وزارت امنیت داخلی گفته است که بر اساس دستور رئیسجمهور دونالد ترامپ، برنامه (DV1) یا لاتری گرینکارت، بهگونه رسمی در روز جمعه، ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵، متوقف شده است.
وزیر امنیت داخلی امریکا، کریستی نویم، گفته است که این تصمیم بهمنظور «جلوگیری از آسیب رسیدن به امریکاییها» اتخاذ شده است. وی به خطرات احتمالی این برنامه ویزه اشاره کرده و تأکید نموده است که در این سیستم، ضعفهای جدی وجود دارد که مصونیت عمومی را تهدید میکند.
گارد ساحلی یونان صدها پناهجو را از یک کشتی نجات داد
مقامهای یونانی روز جمعه ۵۴۵ مهاجر را از یک کشتی در نزدیکی جزیره گاودوس نجات دادند. این عملیات یکی از بزرگترین عملیاتهای نجات در ماههای اخیر بهشمار میرود.
گارد ساحلی یونان اعلام کرد که حوالی ساعت ۳ بامداد روز جمعه پیام اضطراری درخواست کمک دریافت کرده است. پس از آن، سه کشتی گارد ساحلی به محل رویداد که در حدود ۱۶ مایل دریایی در جنوبشرق جزیره گاودوس موقعیت دارد، اعزام شدند.
تیمهای نجات دریافتند که صدها مهاجر در یک قایق ماهیگیری در فضای بسیار محدود سوار هستند. پس از چند ساعت عملیات، روند نجات بهگونه امن پایان یافت و تمامی ۵۴۵ نفر به بندر آگیا گالینی در جزیره نزدیک کرت منتقل شدند.
به گفته مقامها، وضعیت صحی تمامی نجاتیافتگان رضایتبخش گزارش شده است.
در رویدادی جداگانه، گارد ساحلی یونان امروز ۳۲ مهاجر دیگر را در یک کشتی دیگر شناسایی کرده و آنان را نیز به جزیره کرت انتقال داده است.
در هفتههای اخیر، حرکت مهاجران از لیبیا به سوی جزایر جنوبی یونان بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
جاپان بیش از ۱۹ میلیون دالر دیگر کمکهای بشری به افغانستان می رساند.
دولت جاپان روز جمعه اعلام کرد که ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی دیگر را برای کمکهای بشردوستانه به افغانستان تصویب کرده است.
سفارت جاپان در کابل در پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) گفته است که این پول برای کمکهای بشردوستانه و تأمین نیازهای اولیه مردم مصرف خواهد شد و از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی و نهادهای غیردولتی جاپانی به افغانستان خواهد رسید.
بر اساس این اعلامیه، با این کمک تازه، مجموع کمکهای جاپان به افغانستان از ماه آگست سال ۲۰۲۱، یعنی از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، به ۵۴۹ میلیون دالر میرسد.
افغانستان در سال جاری بهویژه به دلیل بازگشت میلیونها مهاجر، خشکسالی و رویدادهای طبیعی، با وضعیت دشوارتری روبهرو است.
در حمله بر یک قرارگاه نظامی پاکستان در خیبرپختونخواه ۴ مهاجم کشته شدند.
رسانه های پاکستانی از قول مقامات پولیس این کشور خبر داده که در یک حمله بر یک قرار گاه نظامی در منطقه بویای ولسوالی وزیرستان شمالی ایالت خیبرپختونخواه ۴ حمله کننده کشته شده اند.
نظر به گزارشها مهاجمین با داخل شدن به صحن قرارگاه فیر را بر قوای امنیتی آغاز کردند که بعد از آن برخورد صورت گرفته و در جریان آن تمام چهار مهاجم کشته شدند. در این حادثه ۴ عسکر پاکستانی هم زخمی شده اند.
مقامات پولیس می گویند طبق معلومات اولیه مهاجمین شاید از موتر بم و یا واسکت های انتحاری استفاده کرده باشند.
به گزارش رسانه های محلی صدای یک انفجار شدید از ۲۵ کیلومتری محل هجوم تا منطقه میرانشاه شنیده شده.
زلزله شدید صبح امروز جمعه شمال شرق افغانستان را تکان داد
زلزله به قدرت ۵،۶ درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال شرقی افغانستان را تکان داد.
ویبسایت زلزله سنجی ولکینو دیسکوری گفته که مرکز این زلزله در ۲۴ کیلومتری شمال شرق ولسوالی نهرین ولایت بغلان قرار داشت . به گفته این ویبسایت زلزله ساعت ۱۱ و چهار دقیقه قبل از ظهر به وقت محلی رخداد.
اداره زلزله سنجی جرمنی شدت این زلزله را ۵،۸ درجه ریشتر خواند و گفته که این زلزله در عمق ده کیلومتری رخداده .
ماه گذشته در ولایات شمالی افغانستان مانند بلخ، سمنگان، کندز و بغلان زلزله شدیدرخداد که ۲۷ نفر را کشته و ۹۵۶ نفر دیگر را زخمی ساخت.
هیئت اوکراین امروز با مقامهای امریکا درباره تهاجم روسیه بر اوکراین گفتوگو میکند
قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقامهای امریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفتوگو کند.
برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، طرحی صلح را آماده کرده است؛ طرحی که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح، اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یکشنبه با طرف امریکایی گفتوگو خواهد کرد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که مسکو میخواهد بداند که هیئت امریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیسجمهور ترمپ با شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایجی رسیده است.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.
هند وعدۀ کمکهای صحی با افغانستان داد
هند وعدۀ کمک در زمینه ادویۀ ضد سرطان، واکسینها و شماری از تجهیزات صحی با افغانستان داد.
جگت پراکاش، وزیر صحت هند، در صفحه اکس خود نوشته است که یک محموله بزرگ دوا همراه ۱۲۸ دستگاه سیتیاسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است.
آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان دیدار و بر تعهد درازمدت هند برای کمکهای صحی به افغانستان تاکید کرد.
جلالی در راس یک هیئت در ۲۵ قوس به دعوت هند به آن کشور رفت.
سفارت افغانستان به رهبری طالبان در ناروی توزیع پاسپورت را آغاز کرد
سفارت افغانستان در ناروی که در بهار امسال اختیار آن به نماینده طالبان سپرده شد، توزیع پاسپورت را برای افغانهای مقیم ناروی، دنمارک و آیسلند آغاز کرد.
این سفارت پنجشنبه در شبکه ایکس نوشت، افغانهای مقیم این سه کشور میتوانند از سفارت افغانستان در اسلو پاسپورت دریافت کنند.
در ادامه آمده است که نخستین دستۀ پاسپورت برای افغانها از سوی نجیبالله شاهین، سرپرست سفارت توزیع شد.
وزارت خارجه ناروی در ماه حمل موافقت کرد که نجیبالله شاهین، دیپلمات طالبان، را به رسمیت بشناسد.
پس از سقوط نظام جمهوری در ماه آگست سال ۲۰۲۱، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان در اسلو متوقف شده بود.
در شماری دیگر از نمایندگیهای دیپلماتیک افغانستان تحت ادارۀ طالبان در اروپا، به شمول آلمان، هالند، اسپانیا و بلغاریا روند عرضۀ خدمات قنسلی به افغانها آغاز شده، اما تا اکنون بهجز روسیه، هیچ کشور دیگری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
۹ ولایت افغانستان امروز شاهد بارندگی خواهند بود
در ۹ ولایت افغانستان بارندگی پیشبینی شده است.
ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود.
در برخی از این ولایتها از ده تا بیست سانتیمتر برف و در شماری از ولایات هم از ده تا بیستوپنج میلیمتر باران پیشبینی شده است.
بر بنیاد پیشبینیها، روزهای شنبه و یکشنبه تقریباً در همه ولایتهای افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایتهای جنوبغربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید.