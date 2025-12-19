ایران مقررات جدید را برای استخدام کارگران خارجی به شمول اتباع افغانستان اعلام کرد

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از رویدادهای اخیر تیراندازی در پوهنتون براون و انستیتوت تکنالوژی ماساچوست (MIT)، به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی و مصونیت عمومی، دستور تعلیق برنامه (DV1) یا لاتری گرین‌کارت امریکا را صادر کرده است.

وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که پس از رویدادهای تیراندازی در براون و MIT، برنامه (DV1) را به حالت تعلیق درآورده، زیرا به گفته مقام‌ها، این برنامه می‌تواند از نظر امنیت ملی خطرات بالقوه‌ای برای شهروندان امریکایی ایجاد کند.

وزارت امنیت داخلی گفته است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، برنامه (DV1) یا لاتری گرین‌کارت، به‌گونه رسمی در روز جمعه، ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵، متوقف شده است.

وزیر امنیت داخلی امریکا، کریستی نویم، گفته است که این تصمیم به‌منظور «جلوگیری از آسیب رسیدن به امریکایی‌ها» اتخاذ شده است. وی به خطرات احتمالی این برنامه ویزه اشاره کرده و تأکید نموده است که در این سیستم، ضعف‌های جدی وجود دارد که مصونیت عمومی را تهدید می‌کند.