احضار دپلومات حکومت طالبان افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان

بنای وزارت خارجه پاکستان - آرشیف
بنای وزارت خارجه پاکستان - آرشیف

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که معاون سفارت طالبان افغانستان در اسلام‌آباد را احضار کرده و در رابطه با حمله به نیروهای پاکستانی در وزیرستان، اعتراض شدید خود را به او تسلیم کرده است.

این وزارت شب گذشته در یک خبرنامه گفته است که در شمال وزیرستان بر یک کمپ نظامی حمله صورت گرفته که در نتیجه آن چهار سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

وزارت امور خارجه پاکستان به دنبال این حمله، معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و اعتراض شدید خود را ابراز داشته است. پاکستان طالبان را متهم کرده که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) اجازه می‌دهند از خاک افغانستان به‌گونه آزادانه فعالیت کنند و حملات خونین را در داخل پاکستان انجام دهند.

مقام‌های پاکستانی این حمله را به‌شدت محکوم کرده و گفته‌اند که این حمله از سوی جنگجویان گروه گل بهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. به گفته پاکستان، این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که افغانستان در جلوگیری از ایجاد پناهگاه‌های امن برای تروریستان ناکام مانده است.

پیش از این، روز گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بودند که در منطقه بویای ولسوالی وزیرستان شمالی ایالت خیبرپختونخوا، در حمله جنگجویان بر یک پایگاه نظامی امنیتی، چهار مهاجم کشته شده‌اند.

به گفته مقام‌های پولیس، مهاجمان پس از ورود به محوطه پایگاه، بر نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در پی آن درگیری رخ داد و در جریان آن هر چهار مهاجم کشته شدند. در این رویداد همچنان چهار سرباز امنیتی زخمی شده‌اند.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

در سال ۲۰۲۵، بیشترین سفرهای تجارتی به ازبکستان توسط افغانها انجام شده

تاشکند پایتخت ازبکستان
تاشکند پایتخت ازبکستان

ازبکستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۵، بیشترین سفرهای تجارتی به این کشور توسط شهروندان افغانستان انجام شده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی اداره ملی احصائیه ازبکستان، شهروندان افغان در ده ماه نخست سال روان، در مقایسه با اتباع هر کشور خارجی دیگر، بیشترین سفرهای تجارتی را به ازبکستان انجام داده‌اند. این موضوع، با وجود مشکلات اقتصادی جاری، نشان‌دهنده نقش رو‌به‌گسترش افغانستان در تجارت منطقه‌ای است.

طبق این معلومات، از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۲۵، حدود ۳۳۹ هزار و ۵۸۵ شهروند افغانستان عمدتاً به‌منظور تجارت، تبادلات تجارتی و سایر فعالیت‌های اقتصادی وارد ازبکستان شده‌اند.

با این آمار، افغانستان در صدر فهرست کشورهایی قرار گرفته است که بیشترین مسافران تجارتی را به ازبکستان می‌فرستند. این رقم در مقایسه با تاجکستان، که تنها کمی بیش از ۱۶ هزار سفر تجارتی آن ثبت شده، بسیار بلند است؛ در حالی‌ که شمار مسافران تجارتی از ترکمنستان، روسیه و قزاقستان به ازبکستان همچنان بسیار اندک می‌باشد.

به اساس معلومات اداره ملی احصائیه ازبکستان، این کشور در سال‌های اخیر قوانین ویزه را آسان‌تر ساخته و مسیرهای ترانزیتی خود را گسترش داده است تا روابط اقتصادی‌اش را با کشورهای همسایه تقویت کند. بیشترین بهره را از این پالیسی‌ها تاجران افغان برده‌اند.

سازمان عفو بین الملل در مورد خطر جدی به مهاجران برگشته به افغانستان سخن می گوید

مهاجران در حال برگشت به افغانستان - آرشیف
مهاجران در حال برگشت به افغانستان - آرشیف

سازمان عفو بین‌الملل هشدار داده است که بحران عمیق بشری در افغانستان، زندگی مهاجرانی را که به‌گونه اجباری به این کشور بازگردانده می‌شوند، با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

این نهاد حقوق بشری روز گذشته (جمعه) در بیانیه‌ای گفته است که در کنار افزایش نقض حقوق بشر از سوی طالبان، در سال ۲۰۲۵ میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه و شماری از کشورهای اروپایی به افغانستان اخراج شده‌اند.

بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد، تنها ایران و پاکستان در سال روان بیش از ۲.۶ میلیون مهاجر افغان را از کشورهای‌شان اخراج کرده‌اند که نزدیک به ۶۰ درصد آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

علاوه بر این، هزاران افغان دیگر نیز از ترکیه و تاجکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده است که تشدید بحران بشری، کمبود شدید خدمات اولیه، بیکاری گسترده و پیامدهای ناگوار رویدادهای طبیعی، سطح خطر و آسیب‌پذیری بازگشت‌کنندگان را به‌طور چشمگیری افزایش داده است.

رئیس جمهور امریکا دستور تعلیق لاتری گرین کارت امریکا را صادر کرد

دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا - آرشیف
دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا - آرشیف

دونالد ترمپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از رویدادهای اخیر تیراندازی در پوهنتون براون و انستیتوت تکنالوژی ماساچوست (MIT)، به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به امنیت ملی و مصونیت عمومی، دستور تعلیق برنامه (DV1) یا لاتری گرین‌کارت امریکا را صادر کرده است.

وزارت امنیت داخلی امریکا اعلام کرده است که پس از رویدادهای تیراندازی در براون و MIT، برنامه (DV1) را به حالت تعلیق درآورده، زیرا به گفته مقام‌ها، این برنامه می‌تواند از نظر امنیت ملی خطرات بالقوه‌ای برای شهروندان امریکایی ایجاد کند.

وزارت امنیت داخلی گفته است که بر اساس دستور رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، برنامه (DV1) یا لاتری گرین‌کارت، به‌گونه رسمی در روز جمعه، ۱۹ دسمبر سال ۲۰۲۵، متوقف شده است.

وزیر امنیت داخلی امریکا، کریستی نویم، گفته است که این تصمیم به‌منظور «جلوگیری از آسیب رسیدن به امریکایی‌ها» اتخاذ شده است. وی به خطرات احتمالی این برنامه ویزه اشاره کرده و تأکید نموده است که در این سیستم، ضعف‌های جدی وجود دارد که مصونیت عمومی را تهدید می‌کند.

گارد ساحلی یونان صدها پناهجو را از یک کشتی نجات داد

پناهجویانی که با قایق خودرا به سواحل یونان میرسانند - آرشیف
پناهجویانی که با قایق خودرا به سواحل یونان میرسانند - آرشیف

مقام‌های یونانی روز جمعه ۵۴۵ مهاجر را از یک کشتی در نزدیکی جزیره گاودوس نجات دادند. این عملیات یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نجات در ماه‌های اخیر به‌شمار می‌رود.

گارد ساحلی یونان اعلام کرد که حوالی ساعت ۳ بامداد روز جمعه پیام اضطراری درخواست کمک دریافت کرده است. پس از آن، سه کشتی گارد ساحلی به محل رویداد که در حدود ۱۶ مایل دریایی در جنوب‌شرق جزیره گاودوس موقعیت دارد، اعزام شدند.

تیم‌های نجات دریافتند که صدها مهاجر در یک قایق ماهیگیری در فضای بسیار محدود سوار هستند. پس از چند ساعت عملیات، روند نجات به‌گونه امن پایان یافت و تمامی ۵۴۵ نفر به بندر آگیا گالینی در جزیره نزدیک کرت منتقل شدند.

به گفته مقام‌ها، وضعیت صحی تمامی نجات‌یافتگان رضایت‌بخش گزارش شده است.

در رویدادی جداگانه، گارد ساحلی یونان امروز ۳۲ مهاجر دیگر را در یک کشتی دیگر شناسایی کرده و آنان را نیز به جزیره کرت انتقال داده است.

در هفته‌های اخیر، حرکت مهاجران از لیبیا به سوی جزایر جنوبی یونان به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است.

ایران مقررات جدید را برای استخدام کارگران خارجی به شمول اتباع افغانستان اعلام کرد

کارگران افغان در یک روز برفباری در ایران - آرشیف
کارگران افغان در یک روز برفباری در ایران - آرشیف

وزارت داخله ایران مقررات جدیدی را برای استخدام کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستان، اعلام کرده است.

بر اساس این مقررات جدید، کارگران افغان در صورت داشتن ویزای رسمی کار می‌توانند به مدت نه ماه در ایران کار کنند و پس از آن باید برای سه ماه به افغانستان بازگردند.

طبق این مقررات، ویزای کار تنها به سرپرستان خانواده‌های افغان صادر می‌شود و به آنان اجازه داده نمی‌شود که خانواده‌های خود را همراهشان به ایران بیاورند.

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع خارجی و مهاجرین ایران، گفته است که این پالیسی با هدف ایجاد توازن میان نیازهای بازار کار و ملاحظات اجتماعی و اقتصادی روی دست گرفته شده است.

او افزوده است که فرصت‌های کاری ابتدا از طریق یک سیستم آنلاین به کارگران ایرانی پیشنهاد می‌شود و اگر طی ۱۵ روز هیچ کارگر ایرانی پیدا نشود، آنگاه استخدام کارگران خارجی در نظر گرفته می‌شود.

جاپان بیش از ۱۹ میلیون دالر دیگر کمکهای بشری به افغانستان می رساند.

بیرق جاپان
بیرق جاپان

دولت جاپان روز جمعه اعلام کرد که ۱۹.۵ میلیون دالر امریکایی دیگر را برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تصویب کرده است.

سفارت جاپان در کابل در پیامی در شبکه ایکس (توییتر سابق) گفته است که این پول برای کمک‌های بشردوستانه و تأمین نیازهای اولیه مردم مصرف خواهد شد و از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی جاپانی به افغانستان خواهد رسید.

بر اساس این اعلامیه، با این کمک تازه، مجموع کمک‌های جاپان به افغانستان از ماه آگست سال ۲۰۲۱، یعنی از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، به ۵۴۹ میلیون دالر می‌رسد.

افغانستان در سال جاری به‌ویژه به دلیل بازگشت میلیون‌ها مهاجر، خشکسالی و رویدادهای طبیعی، با وضعیت دشوارتری روبه‌رو است.

در حمله بر یک قرارگاه نظامی پاکستان در خیبرپختونخواه ۴ مهاجم کشته شدند.

پوسته امنیتی پاکستان آرشیف
پوسته امنیتی پاکستان آرشیف

رسانه های پاکستانی از قول مقامات پولیس این کشور خبر داده که در یک حمله بر یک قرار گاه نظامی در منطقه بویای ولسوالی وزیرستان شمالی ایالت خیبرپختونخواه ۴ حمله کننده کشته شده اند.

نظر به گزارشها مهاجمین با داخل شدن به صحن قرارگاه فیر را بر قوای امنیتی آغاز کردند که بعد از آن برخورد صورت گرفته و در جریان آن تمام چهار مهاجم کشته شدند. در این حادثه ۴ عسکر پاکستانی هم زخمی شده اند.

مقامات پولیس می گویند طبق معلومات اولیه مهاجمین شاید از موتر بم و یا واسکت های انتحاری استفاده کرده باشند.

به گزارش رسانه های محلی صدای یک انفجار شدید از ۲۵ کیلومتری محل هجوم تا منطقه میرانشاه شنیده شده.

زلزله شدید صبح امروز جمعه شمال شرق افغانستان را تکان داد

آرشیف
آرشیف

زلزله به قدرت ۵،۶ درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال شرقی افغانستان را تکان داد.

ویبسایت زلزله سنجی ولکینو دیسکوری گفته که مرکز این زلزله در ۲۴ کیلومتری شمال شرق ولسوالی نهرین ولایت بغلان قرار داشت . به گفته این ویبسایت زلزله ساعت ۱۱ و چهار دقیقه قبل از ظهر به وقت محلی رخداد.

اداره زلزله سنجی جرمنی شدت این زلزله را ۵،۸ درجه ریشتر خواند و گفته که این زلزله در عمق ده کیلومتری رخداده .

ماه گذشته در ولایات شمالی افغانستان مانند بلخ، سمنگان، کندز و بغلان زلزله شدیدرخداد که ۲۷ نفر را کشته و ۹۵۶ نفر دیگر را زخمی ساخت.

هیئت اوکراین امروز با مقام‌های امریکا درباره تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو می‌کند

هیئت اوکراین در سی نومبر با مقامات امریکایی دیدار کرد. (عکس آرشیف)
هیئت اوکراین در سی نومبر با مقامات امریکایی دیدار کرد. (عکس آرشیف)

قرار است امروز یک هیئت اوکراین در شهر میامی ایالات متحده با مقام‌های امریکایی درباره چگونگی پایان دادن به تهاجم روسیه بر اوکراین گفت‌وگو کند.

برای پایان جنگ اوکراین و تجاوز روسیه بر این کشور، دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، طرحی صلح را آماده کرده است؛ طرحی که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، با آن چندان موافق نیست، زیرا بر اساس این طرح، اوکراین باید از برخی مناطق خود بگذرد.

از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک هیئت روسیه نیز به میامی خواهد رفت و روزهای شنبه یا یک‌شنبه با طرف امریکایی گفت‌وگو خواهد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز پنج‌شنبه به خبرنگاران گفت که مسکو می‌خواهد بداند که هیئت امریکایی در ارتباط با طرح صلح رئیس‌جمهور ترمپ با شرکای اروپایی خود و کیف به چه نتایجی رسیده است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه گفت که اگر کیف و رهبران اروپایی با طرح صلح واشنگتن به توافق نرسند، نیروهای روسیه با زور مناطق بیشتری را از نیروهای اوکراینی تصرف خواهند کرد.

