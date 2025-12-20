احضار دپلومات حکومت طالبان افغانستان در اسلام آباد از سوی وزارت خارجه پاکستان

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده که معاون سفارت طالبان افغانستان در اسلام‌آباد را احضار کرده و در رابطه با حمله به نیروهای پاکستانی در وزیرستان، اعتراض شدید خود را به او تسلیم کرده است.

این وزارت شب گذشته در یک خبرنامه گفته است که در شمال وزیرستان بر یک کمپ نظامی حمله صورت گرفته که در نتیجه آن چهار سرباز پاکستانی کشته شده‌اند.

وزارت امور خارجه پاکستان به دنبال این حمله، معاون سفارت افغانستان را احضار کرده و اعتراض شدید خود را ابراز داشته است. پاکستان طالبان را متهم کرده که به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (TTP) اجازه می‌دهند از خاک افغانستان به‌گونه آزادانه فعالیت کنند و حملات خونین را در داخل پاکستان انجام دهند.

مقام‌های پاکستانی این حمله را به‌شدت محکوم کرده و گفته‌اند که این حمله از سوی جنگجویان گروه گل بهادر وابسته به تحریک طالبان پاکستان انجام شده است. به گفته پاکستان، این رویداد بار دیگر نشان می‌دهد که افغانستان در جلوگیری از ایجاد پناهگاه‌های امن برای تروریستان ناکام مانده است.

پیش از این، روز گذشته رسانه‌های پاکستانی به نقل از منابع امنیتی گزارش داده بودند که در منطقه بویای ولسوالی وزیرستان شمالی ایالت خیبرپختونخوا، در حمله جنگجویان بر یک پایگاه نظامی امنیتی، چهار مهاجم کشته شده‌اند.

به گفته مقام‌های پولیس، مهاجمان پس از ورود به محوطه پایگاه، بر نیروهای امنیتی تیراندازی کردند که در پی آن درگیری رخ داد و در جریان آن هر چهار مهاجم کشته شدند. در این رویداد همچنان چهار سرباز امنیتی زخمی شده‌اند.