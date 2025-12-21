لینک‌های قابل دسترسی

یکشنبه ۳۰ قوس ۱۴۰۴ کابل ۰۸:۵۱

افغانستان

رئیس جمهور ازبیکستان بر تأمین صلح، ثبات و تمرکز بر توسعۀ معنادار در افغانستان تأکید کرد

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان

شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان این اظهارات را در اجلاس مرکز آسیا و جاپان در توکیو مطرح کرد.

او گفت: " فغانستان همچنان یکی از حوزه‌های کلیدی تعامل ماست. ما در آرزوی خود برای دیدن این کشور در صلح، ثبات و تمرکز بر توسعه معنادار، متحد هستیم."

رئیس جمهور ازبیکستان افزود که مطمئن است که اقدامات و مشارکت مشترک آنان به بهبود کیفیت زندگی، توسعۀ اجتماعی-اقتصادی و زیرساختی و همچنین مشارکت فعال افغانستان در پروژه‌های اقتصادی منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

اجلاس دو روزۀ آسیای مرکزی و جاپان که دیروز به پایان رسید، با حضور صدر اعظم جاپان که میزبان این اجلاس بود و روسای جمهور ازبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

دادخواهی برای خبرنگاران افغان گیرمانده در پاکستان و ایران

تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران افغان در پاریس
تجمع اعتراضی شماری از خبرنگاران افغان در پاریس

برخی خبرنگاران افغان روز شنبه، ۲۰ دسمبر در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیرمانده اند، تجمع اعتراضی تشکیل دادند.

سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از جمله سازمان‌دهندگان این تجمع اعتراضی با نشر خبرنامه‌ای است که در حال حاضر ده‌ها خبرنگار و خانواده‌های آنان در پاکستان و ایران پرونده‌های پناهندگی‌شان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است.

به گفتۀ این سازمان، این انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.

سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پولیس، فشارها روانی و تهدید به اخراج اجباری روبه‌رو هستند.

این درحالیست که محدودیت‌های حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان، خبرنگاران را در شرایط دشواری قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه برده اند.

تصویر یک دختر افغان که در حال مطالعه است، به عنوان تصویر سال ۲۰۲۵ یونیسف انتخاب شد

تصویر سال ۲۰۲۵ یونیسف. عکاس: آلیس بلانشارد، عکاس خبری فرانسوی
تصویر سال ۲۰۲۵ یونیسف. عکاس: آلیس بلانشارد، عکاس خبری فرانسوی

صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اخیراً اعلام کرده که این تصویر توسط آلیس بلانچارد، عکاس خبری فرانسوی، در روستایی دورافتاده در ننگرهار در شرق افغانستان گرفته شده است.

الیز بودنبندر، رئیس یونیسف و همسر رئیس جمهور جرمنی روز جمعه، ۱۹ دسمبر گفته که برای بسیاری از دختران در افغانستان، کودکی مبارزه‌ای برای تحصیل است که حق آنهاست.

یونیسف اعلام کرد که تصویر این دختر به نام هاجره، نشان دهندۀ مقاومت خاموش اما تسلیم‌ناپذیر میلیون‌ها دختر افغان است که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از آموزش محروم شده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، آنها در ابتدا دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن بر تحصیل آنان در موسسه‌های تحصیلی عالی و نیمه‌عالی هم ممنوعیت وضع کردند.

با وجود فشارهای بین‌المللی و داخلی، حکومت طالبان هیچ نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های خود نشان نداده است.

هند وعدۀ کمک‌های صحی با افغانستان داد

تجهیزات صحی
تجهیزات صحی

هند وعدۀ کمک در زمینه ادویۀ ضد سرطان، واکسین‌ها و شماری از تجهیزات صحی با افغانستان داد.

جگت پراکاش، وزیر صحت هند، در صفحه اکس خود نوشته است که یک محموله بزرگ دوا ‌همراه ۱۲۸ دستگاه سی‌تی‌اسکن در حال ارسال شدن به افغانستان است.

آقای پراکاش دیروز در دهلی نو با مولوی نورجلال جلالی، وزیر صحت عامه حکومت طالبان دیدار و بر تعهد درازمدت هند برای کمک‌های صحی به افغانستان تاکید کرد.

جلالی در راس یک هیئت در ۲۵ قوس به دعوت هند به آن کشور رفت.

سفارت افغانستان به رهبری طالبان در ناروی توزیع پاسپورت را آغاز کرد

ناروی - آغاز توزیع پاسپورت از سوی سفارت افغانستان به رهبری طالبان
ناروی - آغاز توزیع پاسپورت از سوی سفارت افغانستان به رهبری طالبان

سفارت افغانستان در ناروی که در بهار امسال اختیار آن به نماینده طالبان سپرده شد، توزیع پاسپورت را برای افغان‌های مقیم ناروی، دنمارک و آیسلند آغاز کرد.

این سفارت پنج‌شنبه در شبکه ایکس نوشت، افغان‌های مقیم این سه کشور می‌توانند از سفارت افغانستان در اسلو پاسپورت دریافت کنند.

در ادامه آمده است که نخستین دستۀ پاسپورت برای افغان‌ها از سوی نجیب‌الله شاهین، سرپرست سفارت توزیع شد.

وزارت خارجه ناروی در ماه حمل موافقت کرد که نجیب‌الله شاهین، دیپلمات طالبان، را به رسمیت بشناسد.

پس از سقوط نظام جمهوری در ماه آگست سال ۲۰۲۱، روند توزیع پاسپورت در سفارت افغانستان در اسلو متوقف شده بود.

در شماری دیگر از نمایندگی‌های دیپلماتیک افغانستان تحت ادارۀ طالبان در اروپا، به شمول آلمان، هالند، اسپانیا و بلغاریا روند عرضۀ خدمات قنسلی به افغان‌ها آغاز شده، اما تا اکنون به‌جز روسیه، هیچ کشور دیگری در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.

 ۹ ولایت افغانستان امروز شاهد بارندگی خواهند بود

افغانستان
افغانستان

در ۹ ولایت افغانستان بارندگی پیش‌بینی شده است.

ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که ولایات هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل و بامیان امروز شاهد بارندگی خواهند بود.

در برخی از این ولایت‌ها از ده تا بیست سانتی‌متر برف و در شماری از ولایات هم از ده تا بیست‌وپنج میلی‌متر باران پیش‌بینی شده است.

بر بنیاد پیش‌بینی‌ها، روزهای شنبه و یک‌شنبه تقریباً در همه ولایت‌های افغانستان امکان بارندگی وجود دارد و در مناطق مرکزی، شمالی و غربی بیشتر برف و در ولایت‌های جنوب‌غربی و شرقی بیشتر باران خواهد بارید.

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل: بازگشت مهاجران فشار بر خدمات را افزایش داده است

بندر اسلام قلعه - افغان‌های بازگشته از ایران
بندر اسلام قلعه - افغان‌های بازگشته از ایران

برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد، یو‌ان‌دی‌پی می‌گوید شمار زیادی از مهاجران افغان از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند و این، سبب افزایش فشار بر تمام بخش‌های خدماتی شده است.

این نهاد به مناسبت روز جهانی مهاجرت، روز پنج‌شنبه ۱۸ دسمبر، در یک اعلامیه گفت که تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از دو میلیون و سه‌صد هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

در اعلامیه آمده است که بخش بزرگ این مهاجران در زمینه خدمات صحی، انرژی و یافتن کار با مشکلات روبه‌رو هستند و همچنان با بازگشت مهاجران، مشکلات در بخش سرپناه نیز در افغانستان افزایش یافته است.

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو خواستار توقف اخراج افغان‌‌ها از پاکستان و ایران شد

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنیو
محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنیو

نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع اداره می شود، از ایران و پاکستان خواست که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند.

محب الله طیب، مسوول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو روز چهارشنبه ۲۶ قوس در پنجمین نشست موسوم به "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" گفت که ایران و پاکستان باید به قوانین بین المللی مهاجرت پایبند باشند.

سفارت افغانستان در شهر ژنو سویس، توسط دیپلومات‌های جمهوری مخلوع رهبری می‌شود.

نشست "ارزیابی پیشرفتهای جهانی در قبال مهاجرین" از ۱۵ تا ١٧ دسمبر در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شده بود.

به اساس آمار ارائه شده از سوی این سفارت، تنها در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو ملیون افغان برخلاف میل خود شان از ایران و پاکستان اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده اند.

پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (یو ان اچ سی آر) گفته بود که هزاران مهاجر افغان تحت فشارهای فزاینده، باوجود وضعیت وخیم حقوق بشری و انسانی در افغانستان، از ایران و پاکستان اخراج میشوند.

عملیات طالبان بر «مخفیگاه داعش» در بدخشان

یک منبع حکومت طالبان درگیری شب گذشته در ولایت بدخشان را تائید کرده گفته است که نیروهای آنان، بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند.

این منبع که نخواست نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در حملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشته‌اند.
منبع بدون ارائه جزیات بیشتر ادعا کرد که، جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند.

پیش از این، رسانه‌های نزدیک به طالبان از جمله المرصاد گزارش داده بودند که نیروهای طالبان شب سه‌شنبه، عملیاتی را علیه یک مخفیگاه داعش در شهر فیض‌آباد بدخشان انجام دادند.در حملات ۲۶ و ۳۰ نومبر بر ولسوالی‌های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجیکستان، پنج کارگر چینی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند.

حکومت تاجیکستان گفته بود که این حملات از خاک افغانستان سازمان‌دهی شده است.

پس از این رویدادها، نمایندهٔ چین در سازمان ملل متحد نیز از حکومت طالبان خواست تا گروه‌های هراس‌افگن فعال در افغانستان، از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند.

طالبان: پاکستان بر ولسوالی های دانگام و مروره حملات توپخانه‌ای کرد

افغانستان - اسعدآباد کنر که در نتیجۀ حمله پاکستان در نومبر زیان دیده.
افغانستان - اسعدآباد کنر که در نتیجۀ حمله پاکستان در نومبر زیان دیده.

مقام‌های محلی حکومت طالبان در ولایت کنر ادعا می‌کنند که نیروهای پاکستان ناوقت روز گذشته مناطقی را در ولسوالی های دانگام و مروره این ولایت هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

نجیب‌الله حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت پس از آن که طالبان مانع ساخت و ساز یک سرک برای یک پوستۀ نیروهای پاکستان شدند، آنان حمله کردند.

یکی از مسئولان استخبارات طالبان که به دلیل حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود به رادیو آزادی گفت که در نتیجۀ تبادل آتش به دو تن از نیروهای پاکستان صدمه رسیده.

حکومت پاکستان تا کنون در این باره واکنشی نشان نداده.

پاکستان و طالبان افغان حدود دو ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجی‌گری قطر و ترکیه به آتش‌بس دست یافتند.

