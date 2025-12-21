خبر ها
آتش سوزی در مندوی کابل: "حدود ٧٠٠ هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده"
صبح امروز در منطقۀ مندوی کابل آتشسوزی رخ داده است.
وزارت داخلۀ حکومت طالبان تائید کرده که به اساس برآورد های اولیه، در این آتشسوزی به ارزش هفتصد هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده است.
علت آتشسوزی در مارکیت بوت فروشی مندوی کابل، شارتی برق عنوان شده.
در اعلامیۀ وزارت داخلۀ طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد، چیزی گفته نشده است.
روسیه میگوید گفتوگوهای فلوریدا "سازنده" بوده و ادامه خواهد یافت
کیریل دیمیتریف، مذاکره کنندۀ ارشد روسیه در مورد جنگ در اوکراین، مذاکرات دیشب در ایالات متحدۀ امریکا را "سازنده" خوانده است.
دیمیتریف که مشاور ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه نیز است، گفته است که مذاکرات دیروز آغاز شد و قرار است فردا نیز ادامه یابد.
این گفتگو ها در شهر میامی ایالت فلوریدای امریکا برگزار شده است.
ستیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه ایالات متحدۀ امریکا و جرد کوشنر، داماد رییس جمهور دونالد ترمپ نیز از اشتراک کننده های این مذاکرات اند.
این گفتوگوها تازهترین گام در تلاشهای دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ تمامعیار روسیه علیه اوکراین است؛ جنگی که جان دهها هزار نفر را گرفته و به چهارمین سال خود نزدیک میشود.
ترامپ در ماه نوامبر فشار بر کییف را آغاز کرد تا یک طرح ۲۸ مادهای را بپذیرد؛ طرحی که منتقدان میگویند بهگونه چشمگیری به نفع روسیه تنظیم شده است.
در همین حال، مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا روز جمعه گفت، تنها در صورتی توافق صلح به دست خواهد آمد، که اوکراین و روسیه، هردو آن را بپذیرند.
در پی درگیریهای مرزی میان تایلند و کمبودیا نزدیک به یک میلیون نفر آواره شدند
وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیریهای مرزی مرگبار با همسایهاش تایلند، از خانههای خود آواره شدهاند.
به گفتۀ مقامها، درگیریهای مجدد بین این دو همسایۀ جنوبشرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بیسرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.
این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.
وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیهای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.
تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعلهور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شدهاند.
پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن دهها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیریهای تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.
دادخواهی برای خبرنگاران افغان گیرمانده در پاکستان و ایران
برخی خبرنگاران افغان روز شنبه، ۲۰ دسمبر در شهر پاریس، پایتخت فرانسه برای دادخواهی برای دیگر خبرنگارانی که در پاکستان و ایران گیرمانده اند، تجمع اعتراضی تشکیل دادند.
سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، از جمله سازماندهندگان این تجمع اعتراضی با نشر خبرنامهای است که در حال حاضر دهها خبرنگار و خانوادههای آنان در پاکستان و ایران پروندههای پناهندگیشان رد شده و یا پس از انجام مصاحبه بدون پاسخ مانده است.
به گفتۀ این سازمان، این انتظار طولانی و مبهم زندگی این خبرنگاران را با خطر مواجه ساخته است.
سازمان حمایت از خبرنگاران افزوده است که خبرنگاران افغان در پاکستان با مشکلات زیادی از جمله بیکاری، فشارهای مالی، بازداشت از سوی پولیس، فشارها روانی و تهدید به اخراج اجباری روبهرو هستند.
این درحالیست که محدودیتهای حکومت طالبان بر خبرنگاران و رسانهها در افغانستان، خبرنگاران را در شرایط دشواری قرار داده و برخی از آنان برای نجات از این وضعیت برای پناهندگی در کشورهای غربی، به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و ایران پناه برده اند.
زلنسکی میگوید که امریکا پیشنهاد مذاکرات مستقیم با روسیه و اوکراین را مطرح کرده است
رئیسجمهور اوکراین میگوید ایالات متحده پیشنهاد داده است مذاکرات مستقیمی با حضور نمایندگان امریکا، روسیه و اوکراین برگزار شود. همزمان، مذاکرهکنندهٔ ارشد کرملین برای گفتوگو با مقامهای امریکایی وارد میامی شد.
ولودیمیر زلنسکی روز شنبه در یک نشست خبری در کییف گفت که واشنگتن پیشنهاد مذاکرات مستقیم را با مقامهای اوکراینی در میان گذاشته است.
تا کنون، مقامهای امریکایی عمدتاً بهطور جداگانه با همتایان روس و اوکراینی خود دیدار کردهاند، نه اینکه هر سه طرف همزمان در یک اتاق حضور داشته باشند.
تا لحظهٔ انتشار این گزارش، امریکا، روسیه و کشورهای اروپایی بهطور رسمی تغییر در شکل مذاکرات را تأیید نکردهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که جنگ اوکراین به پایان چهارمین سال خود نزدیک میشود و در هفتههای اخیر، هم فعالیتهای دیپلوماتیک و هم برخوردهای نظامی شدت گرفته است.
رئیس جمهور ازبیکستان بر تأمین صلح، ثبات و تمرکز بر توسعۀ معنادار در افغانستان تأکید کرد
شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبیکستان این اظهارات را در اجلاس مرکز آسیا و جاپان در توکیو مطرح کرد.
او گفت: " فغانستان همچنان یکی از حوزههای کلیدی تعامل ماست. ما در آرزوی خود برای دیدن این کشور در صلح، ثبات و تمرکز بر توسعه معنادار، متحد هستیم."
رئیس جمهور ازبیکستان افزود که مطمئن است که اقدامات و مشارکت مشترک آنان به بهبود کیفیت زندگی، توسعۀ اجتماعی-اقتصادی و زیرساختی و همچنین مشارکت فعال افغانستان در پروژههای اقتصادی منطقهای کمک خواهد کرد.
اجلاس دو روزۀ آسیای مرکزی و جاپان که دیروز به پایان رسید، با حضور صدر اعظم جاپان که میزبان این اجلاس بود و روسای جمهور ازبیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان برگزار شد.
ایالات متحده میگوید که بر ۷۰ هدف داعش در سوریه حمله کرده است
دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا این حملات را "تلافی بسیار جدی" برای حملۀ ۱۳ دسامبر که منجر به کشته شدن دو سرباز امریکایی و یک غیرنظامی امریکایی شد، عنوان کرده است.
ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی "تروث" خود گفت که ایالات متحده "همانطور که قول داده بودم، انتقام بسیار جدی از تروریستهای قاتل مسئول" حمله پالمیرا میگیرد.
واشنگتن گفته بود که یک فرد مسلح به تنهایی از گروه دولت اسلامی (داعش) این حمله را در پالمیرا، یکی از شهرهای مرکزی سوریه انجام داده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیهای اعلام کرد که ایالات متحده با جتهای جنگنده، هلیکوپترهای تهاجمی و توپخانه به بیش از ۷۰ هدف در چندین مکان در مرکز سوریه حمله کرد.
این اولین حادثه از این دست از زمان سرنگونی بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه، در دسامبر سال گذشته بود و مقامات سوری گفتند که عامل این حمله یک عضو نیروهای امنیتی بود که قرار بود به دلیل "ایدههای افراطی اسلامگرایانه" خود اخراج شود.
رامی عبدالرحمان، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفته که دست کم پنج عضو گروه داعش در استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شدند.
داعش در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد، اما همچنان به ویژه در بیابان وسیع این کشور حضور دارد.
نیروهای امریکایی در حال حاضر در شمال شرقی سوریه که تحت کنترل کردها است و همچنین در التنف در نزدیکی مرز با اردن مستقر هستند.
جاشوا حریفاش پال را در روند ششم ناکاوت کرد
انتونی جاشوا، قهرمان پیشین سنگینوزن جهان، در یک مبارزهای جنجالی جیک پال، یوتیوبرِ تبدیلشده به بوکسر، را با ضربۀ فنی شکست داد.
این مبارزه شب گذشته در مرکز «کاسیا» در میامی امریکا برگزار شد و گزارش شده است که هر دو مبارز مجموعاً مبلغ هنگفت ۱۸۴ میلیون دالر از درامد این مسابقه را میان خود تقسیم کردهاند.
پیش از برگزاری، این دیدار به دلیل تفاوت چشمگیر در قدرت فیزیکی و سطح فنی میان جاشوا، قهرمان دو دورهای پیشین جهان از بریتانیا، و پال ــ که بیشتر بهعنوان یک چهره اینترنتی شناخته میشود و از طریق چند مسابقه نمایشی بوکس به شهرت و درآمد رسیده ــ نگرانیهای زیادی را در دنیای بوکس برانگیخته بود.
با این حال، در جریان مسابقه، جاشوا برای شکست دادن حریف بسیار کمتجربهتر از خود کار آسانی نداشت، اما در نهایت برتری او از نظر قدرت و جثه در مراحل پایانی مبارزه هشتراوندی آشکار شد.
در نهایت جاشوا در روند ششم حریفش را ناکاوت کرد.
عمران خان و همسرش در یک پروندۀ فساد دیگر به ۱۷ سال زندان محکوم شدند
این موضوع را محکمۀ پاکستان و وکلای مدافع عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان روز شنبه اعلام کردند.
آنان اعلام کردند که محکمهای در پاکستان روز شنبه، عمران خان، صدر اعظم سابق و همسرش بشرا بیبی را در یک پروندۀ فساد مربوط به خرید هدایای لوکس دولتی با قیمت پایین، هر کدام را به ۱۷ سال زندان محکوم کرد.
این محکومیت اخیر به مجموعهای از مشکلات حقوقی عمران خان میافزاید.
عمران خان که از آگست ۲۰۲۳ پشت میلههای زندان بوده و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۱۴ سال حبس در یک پروندۀ جداگانه اختلاس زمین است.
او از زمان برکناری از سمت خود در سال ۲۰۲۲ با دهها پرونده قضایی، از فساد گرفته تا اتهامات ضد تروریزم و اسرار دولتی، روبرو است.
خان در تمام این پروندهها که حزبش میگوید انگیزۀ سیاسی دارند، ارتکاب جرم را رد کرده است.
رانا مدثر عمر، وکیل خانوادۀ صدر اعظم سابق پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت: "محکمه بدون شنیدن دفاعیات، حکم را اعلام کرد و عمران خان و بشرا بیبی را به ۱۷ سال حبس با جریمههای سنگین محکوم کرد."
این پرونده جدا از پیگرد قانونی قبلی مربوط به هدایای دولتی است که به دستگیری خان در آگست ۲۰۲۳ مربوط میشود.
تصویر یک دختر افغان که در حال مطالعه است، به عنوان تصویر سال ۲۰۲۵ یونیسف انتخاب شد
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) اخیراً اعلام کرده که این تصویر توسط آلیس بلانچارد، عکاس خبری فرانسوی، در روستایی دورافتاده در ننگرهار در شرق افغانستان گرفته شده است.
الیز بودنبندر، رئیس یونیسف و همسر رئیس جمهور جرمنی روز جمعه، ۱۹ دسمبر گفته که برای بسیاری از دختران در افغانستان، کودکی مبارزهای برای تحصیل است که حق آنهاست.
یونیسف اعلام کرد که تصویر این دختر به نام هاجره، نشان دهندۀ مقاومت خاموش اما تسلیمناپذیر میلیونها دختر افغان است که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از آموزش محروم شدهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، آنها در ابتدا دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم منع کردند و پس از آن بر تحصیل آنان در موسسههای تحصیلی عالی و نیمهعالی هم ممنوعیت وضع کردند.
با وجود فشارهای بینالمللی و داخلی، حکومت طالبان هیچ نشانهای از تغییر در سیاستهای خود نشان نداده است.