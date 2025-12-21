آتش سوزی در مندوی کابل: "حدود ٧٠٠ هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده"

وزارت داخلۀ کمبودیا روز یکشنبه اعلام کرد که بیش از نیم میلیون نفر در این کشور در پی دو هفته درگیری‌های مرزی مرگبار با همسایه‌اش تایلند، از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

به گفتۀ مقام‌ها، درگیری‌های مجدد بین این دو همسایۀ جنوب‌شرقی آسیا در این ماه، از جمله با تانک، طیارۀ بی‌سرنشین و توپخانه، حداقل ۲۲ نفر را در تایلند و ۱۹ نفر را در کمبودیا کشته است.

این درگیری ناشی از اختلاف ارضی بر سر تعیین مرز ۸۰۰ کیلومتری آنها در دوران استعمار است.

وزارت داخلۀ کمبودیا در بیانیه‌ای گفته است که در حال حاضر بیش از نیم میلیون مردم کمبودیا از جمله زنان و کودکان، به دلیل حملات تایلند مجبور به آوارگی شدند.

تایلند هم اعلام کرده است که به دلیل درگیری مرزی دوباره شعله‌ور شده، حدود ۴۰۰ هزار نفر در این کشور آواره شده‌اند.

پس از پنج روز درگیری در ماه جون که منجر به کشته شدن ده‌ها نفر شد، هر طرف دیگری را به تحریک درگیری‌های تازه متهم کرده و اتهاماتی مبنی بر حمله به غیرنظامیان را مطرح کرده است.