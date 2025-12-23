دو شهروند افغانستان به جرم سرقت اموال همجنس گریان در لندن به حبس محکوم شدند

یک محکمه در لندن دو شهروند افغان را به اتهام سرقت از خانه‌های همجنس‌گرایان، به زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی، محاکمهٔ این دو افغان روز گذشته برگزار شد. محکمه نام‌های این دو تن را رحمت‌خان محمدی و محمد بلال هوتک اعلام کرده است.

طبق گزارش‌ها، این دو نفر از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به این‌سو، از طریق یک اپلیکیشن آشنایی همجنس‌گرایان، افراد زیادی را فریب داده و از خانه‌های آنان موبایل‌ها و پول نقد را به سرقت برده‌اند.

رحمت‌خان به پنج سال زندان و محمد بلال به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.