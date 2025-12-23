لینک‌های قابل دسترسی

سه شنبه ۲ جدی ۱۴۰۴ کابل ۰۹:۵۶

یک گروه دیگر پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند.

پناهجویان افغان در جرمنی - آرشیف
پناهجویان افغان در جرمنی - آرشیف

یک پرواز چارتر که از سوی دولت آلمان سازمان‌دهی شده بود، روز دوشنبه ۱۴۱ شهروند افغان را به آلمان منتقل کرد.

نظر به گزارش خبرگزاری (دی پی ای) جرمنی سخنگوی وزارت داخله آلمان تأیید کرد که این طیاره در شهر هانوفر به زمین نشست. این افراد پس از به قدرت رسیدن طالبان وعدهٔ پذیرش به جرمنی را دریافت کرده بودند و اکنون از اسلام‌آباد به ایالت نیدرزاکسن جرمنی سفر کرده‌اند. قرار است این افراد به ایالت‌های مختلف آلمان تقسیم شوند.

پاکستان به دولت آلمان تا پایان سال جاری مهلت داده است تا روند پذیرش این افراد را تکمیل کند. در غیر این صورت، به گفتهٔ مقام‌ها، این افراد به افغانستان اخراج خواهند شد. با این حال، مرز میان دو کشور همسایه در حال حاضر تا حد زیادی بسته است.

حدود ۶۵۰ نفر از شهروندان افغانستان که پیش‌تر تعهد پذیرش دریافت کرده بودند، اخیراً از سوی دولت فدرال آلمان پاسخ نهایی منفی دریافت کردند؛ اما به آنها پیشنهاد شد که مصارف بازگشت به افغانستان و یا کشوری دیگری که آنها را مپذیر پرداخت میشود و همچنان کمک مالی به آنها صورت می گیرد.

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

درگیری های تازه در شهر حلب سوریه

رئیس جمهور موقت سوریه در جریان دیدار از شهر حلب - آرشیف
رئیس جمهور موقت سوریه در جریان دیدار از شهر حلب - آرشیف

شامگاه دوشنبه درگیری‌ها در شهر شمالی حلب میان نیروهای وابسته به وزارت دفاع سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) به رهبری کردها آغاز شد که بنا بر گزارش رسانه‌های دولتی و یک نهاد ناظر، دست‌کم سه غیرنظامی در آن کشته شدند. در این مورد خبرگزاری دی پی ای جرمنی از قول رسانه های محلی خبر داده است

خبرگزاری دولتی سوریه (سانا) به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داد که دو غیرنظامی کشته و دست‌کم ۱۵ تن دیگر زخمی شده‌اند.

همزمان نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که یک زن کشته و ۱۷ غیرنظامی زخمی شده‌اند.

این درگیری‌ها سبب افزایش نگرانی‌های امنیت شده و موجی از آوارگی غیرنظامیان را به دنبال داشته است.

باشندگان محل به خبرگزاری dpa گفته‌اند که در این درگیری‌ها از سلاح‌های سنگین استفاده شده است. در همین حال، تصاویر ویدیویی نشان می‌دهد که تانک‌های دولتی به سوی منطقهٔ درگیری حرکت کرده‌اند.

وزارت دفاع سوریه اعلام کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه به مواضعی که در کنترل نیروهای امنیتی بوده، حمله کرده‌اند.

باشندگان محلی همچنین از استقرار شمار زیادی از نیروهای دولتی در امتداد خطوط مقدم تحت کنترل نیروهای کردی خبر داده‌اند.

دو شهروند افغانستان به جرم سرقت اموال همجنس گریان در لندن به حبس محکوم شدند

دو افغانی که بجرم دزدی در لندن به حبس محکوم شدند.
دو افغانی که بجرم دزدی در لندن به حبس محکوم شدند.

یک محکمه در لندن دو شهروند افغان را به اتهام سرقت از خانه‌های همجنس‌گرایان، به زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های بریتانیایی، محاکمهٔ این دو افغان روز گذشته برگزار شد. محکمه نام‌های این دو تن را رحمت‌خان محمدی و محمد بلال هوتک اعلام کرده است.

طبق گزارش‌ها، این دو نفر از ماه اکتوبر سال ۲۰۲۴ به این‌سو، از طریق یک اپلیکیشن آشنایی همجنس‌گرایان، افراد زیادی را فریب داده و از خانه‌های آنان موبایل‌ها و پول نقد را به سرقت برده‌اند.

رحمت‌خان به پنج سال زندان و محمد بلال به سه سال و شش ماه حبس محکوم شده است.

حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشه‌آور در کابل شلاق زد

افغانستان- افراد طالبان در محل مجازات بدنی (عکس آرشیف)
افغانستان- افراد طالبان در محل مجازات بدنی (عکس آرشیف)

حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشه‌آور در کابل امروز شلاق زد.

در بیانیۀ ستره محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از ۷ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شدند.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم ماه آگست سال ۲۰۲۱، طالبان افراد را در ولایات مختلف افغانستان به گونۀ علنی مجازات بدنی و اعدام کرده است.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری آن شده است.

یک جنرال روس در انفجار بمب در شهر مسکو کشته شد

روسیه - محل انفجار ۲۲ دسمبر در مسکو
روسیه - محل انفجار ۲۲ دسمبر در مسکو

مقام‌های روسیه اعلام کردند که یکی از جنرالان این کشور امروز دوشنبه در نتیجۀ انفجار موتر بمب در مسکو کشته شد.

مسئولان کمیتهٔ تحقیق گفته‌اند که دگرجنرال فانیل سروروف در پی انفجار یک وسیلۀ انفجاری که به موتر او نصب شده بود، در جنوب پایتخت کشته شده است.

سویتلانا پیترینکو، سخنگوی این نهاد، گفت که برای روشن شدن علت این قتل تحقیقات آغاز شده و احتمال دست داشتن استخبارات اوکراین در این رویداد نیز بررسی می‌شود.

جنرال سروروف ۵۶ سال داشت و اخیراً در یکی از بخش‌های ستاد کل اردوی روسیه کار می‌کرد.

در هفدهم دسامبر سال ۲۰۲۴، جنرال ایوان کیریلوف، قوماندان نیروهای دفاع اتمی، بیولوژیکی و کیمیایی روسیه، در یک انفجار بمب در مسکو کشته شد و پس از آن استخبارات اوکراین مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت.

همچنان، یک جنرال دیگر روسی به نام یاروسلاف موسکالیک در ماه اپریل گذشته در یک انفجار مشابه در مسکو جان باخت.

او پیش از این در گفت‌وگوهای مربوط به حل منازعه با اوکراین نیز سهم گرفته بود.

هشدار اتحادیۀ اروپا: ۲۱ میلیون تن در افغانستان از آب سالم محروم‌اند

افغانستان
افغانستان

دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیۀ اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.

این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که سال‌ها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان به‌گونهٔ فزاینده کمیاب شود.

بر بنیاد معلومات دفتر کمک‌های بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانواده‌ها در زمینۀ دسترسی به آب سالم، پمپ‌های دستی و چاه‌های آب ایجاد می‌کند.

پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ به‌طور کامل پایان یابد.

یونیسف همچنان گفته است که هشت نفر از هر ده نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده می‌کنند.

مذاکرات فلوریدا: ایالات متحده و اوکراین گفتگوها را «ثمربخش و سازنده» خواندند

آرشیف
آرشیف

نمایندگان ایالات متحده و اوکراین، مذاکرات فلوریدا را در راستای تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در اوکراین «ثمربخش و سازنده» توصیف کرده‌اند.

هر دو طرف روز گذشته، ۳۰ قوس، در یک بیانیۀ مشترک از این گفت‌وگوها استقبال کردند، اما هیچ نشانهٔ روشنی از دستیابی به پایان منازعه ارائه نشد.

این مذاکرات به مدت سه روز در شهر میامی ایالت فلوریدا برگزار شد و استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای شرق میانه، میزبانی آن را بر عهده داشت.
در جریان این گفت‌وگوها، مذاکره‌کنندگان روسی و اوکراینی به‌گونهٔ جداگانه با ویتکاف دیدار کردند.

این دیدارها بخشی از تازه‌ترین تلاش‌های اداره دونالد ترمپ رئیس جمهور ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین به‌شمار می‌رود.

حادثه ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان؛ دست‌کم ۱۰ افغان جان باختند

آرشیف:
آرشیف:

دست‌کم ده شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باخته‌اند.

مقام‌های محلی به رادیو آزادی و رادیو مشال گفته‌اند که این حادثه روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در پی برخورد یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاغی ایالت بلوچستان رخ داده است.

یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفته است که این افراد افغان‌های ازبک‌تبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به ایران می‌رفتند.

تا کنون جزئیات بیشتری در مورد این رویداد منتشر نشده و مقام‌های حکومت طالبان نیز در این باره اظهار نظری نکرده‌ اند.

گذرگاه سالنگ دوباره روی وسایط مسافربری باز شد

آرشیف
آرشیف

وزارت فواید عامه حکومت طالبان می‌گوید که گذرگاه سالنگ شام دیروز به روی موترهای مسافربری بازگشایی شد.

محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی این وزارت، در صفحۀ ایکس، توییتر سابق خود نوشته است که تلاش‌ها برای پاک‌سازی گذرگاه‌های سالنگ از برف همچنان ادامه دارد تا وسایط ترانسپورتی نیز بتوانند از این مسیر استفاده کنند.
گذرگاه سالنگ صبح روز یکشنبه به دلیل برف‌باری شدید و طوفان به روی تمام ترافیک مسدود شده بود.
سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی کشور است که کابل را به پانزده ولایت شمال و شمال‌شرق افغانستان وصل می‌کند.
این جادۀ کوهستانی و پرپیچ‌وخم در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل برف‌باری و شرایط نامساعد جوی به روی ترافیک بسته می‌شود.

کرملین: مذاکرات صلح اوکراین در ایام کریسمس پیشرفت چشمگیری نخواهد داشت

آرشیف
آرشیف

کرملین می‌گوید که احتمال دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین در ایام تعطیلات کریسمس اندک است.

همزمان با برگزاری دومین روز مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و روسیه در ایالت فلوریدای امریکا، یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی رئیس‌جمهور روسیه، روز گذشته ۳۰ قوس گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی از این گفت‌وگوها داشت.

پیش از این، استیف ویتکاف، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در امور شرق میانه، با اشاره به تعطیلات کریسمس در امریکا گفت که این تعطیلات می‌تواند روند دستیابی به پیشرفت سریع را کُند سازد.

ایالات متحده ماه گذشته یک طرح صلح ۲۸ ماده‌ای را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین پیشنهاد کرد.
اوکراین در واکنش گفت که این طرح بیشتر به نفع روسیه است و پس از رایزنی‌ها، اکنون این طرح به ۲۰ ماده کاهش یافته است.

