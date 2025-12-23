یک گروه دیگر پناهجویان افغان به جرمنی انتقال داده شدند.

یک پرواز چارتر که از سوی دولت آلمان سازمان‌دهی شده بود، روز دوشنبه ۱۴۱ شهروند افغان را به آلمان منتقل کرد.

نظر به گزارش خبرگزاری (دی پی ای) جرمنی سخنگوی وزارت داخله آلمان تأیید کرد که این طیاره در شهر هانوفر به زمین نشست. این افراد پس از به قدرت رسیدن طالبان وعدهٔ پذیرش به جرمنی را دریافت کرده بودند و اکنون از اسلام‌آباد به ایالت نیدرزاکسن جرمنی سفر کرده‌اند. قرار است این افراد به ایالت‌های مختلف آلمان تقسیم شوند.

پاکستان به دولت آلمان تا پایان سال جاری مهلت داده است تا روند پذیرش این افراد را تکمیل کند. در غیر این صورت، به گفتهٔ مقام‌ها، این افراد به افغانستان اخراج خواهند شد. با این حال، مرز میان دو کشور همسایه در حال حاضر تا حد زیادی بسته است.

حدود ۶۵۰ نفر از شهروندان افغانستان که پیش‌تر تعهد پذیرش دریافت کرده بودند، اخیراً از سوی دولت فدرال آلمان پاسخ نهایی منفی دریافت کردند؛ اما به آنها پیشنهاد شد که مصارف بازگشت به افغانستان و یا کشوری دیگری که آنها را مپذیر پرداخت میشود و همچنان کمک مالی به آنها صورت می گیرد.