افغانستان
نهاد «افغانستان عاری از پولیو»: تمام کودکان در مرز افغانستان و پاکستان باید واکسین شوند
نهاد «افغانستان عاری از پولیو» می گوید که باید تمام کودکان که از مرز میان افغانستان و پاکستان رفت و آمد میکنند، باید واکسین شوند.
این نهاد روز سهشنبه ، ۲ جدی این موضوع را صفحه ایکس خود نوشته است.
پیش از این نیز این نهاد تأکید کرده بود که کودکانی که از پاکستان به افغانستان بازمیگردند، باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش ویروس پولیو جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها، شمار موارد مثبت پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته است؛ موضوعی که نگرانیها را درباره انتقال ویروس در دو سوی مرز و تهدیدهای احتمالی برای سلامت عمومی بیشتر کرده است.
افغانستان نیز در سال جاری دو مورد مثبت پولیو را ثبت کرده است؛ یکی در ولایت بادغیس و دیگری در ولایت هلمند. این موضوع نشان میدهد که با وجود ادامه کارزارهای گسترده واکسیناسیون، این بیماری هنوز بهطور کامل ریشهکن نشده است.
تیم والیبال زنان افغانستان تیم بنگلادش را شکست داد
تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه تیم بنگلادش را در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی شکست داد.
این مسابقه در شهر ماله، پایتخت مالدیو، برگزار شد؛ شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقهای است.
پیش از این، تیم افغانستان دو دیدار پیاپی خود را برابر قرغیزستان و تیم میزبان، مالدیو، واگذار کرده بود.
در رقابتهای قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی، تیمهای افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرغیزستان حضور دارند و این مسابقات تا ۲۵ دسامبر ادامه خواهد داشت.
تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیتهای خود را در تبعید انجام میدهد، زیرا از سال ۲۰۲۱ به این سو، محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان، مشارکت زنان را در عرصههای ورزشی و اجتماعی محدود کرده است.
پنج پولیس پاکستان در حملهای در خیبرپختونخوا کشته شدند
پنج تن از نیروهای پولیس پاکستان روز سهشنبه در پی کمین بر موتر حامل آنان، در یک حمله انفجاری و تیراندازی در خیبرپختونخواه کشته شدند.
به گزارش رویترز به گفته پولیس محلی، این موتر نخست با مواد انفجاری دستساز هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن فیر کردند که در نتیجه چهار افسر پولیس و راننده موتر جان باختند.
تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، این حمله را محکوم کرده.
این حمله در ولسوالی کرکِ ایالت خیبرپختونخوا رخ داده است؛ منطقهای که تاکنون نسبتاً از حملات شبهنظامیان در امان مانده بود.
این حمله در حالی رخ میدهد که پاکستان و افغانستان پس از درگیریهای مرزی اکتوبر که دهها کشته برجا گذاشت در تلاشاند آتشبسی شکننده را حفظ کنند.
پاکستان مدعی است جنگجویان مستقر در خاک افغانستان، حملات خود را علیه نیروهای پاکستانی از آنجا طرحریزی میکنند، اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید امنیت پاکستان یک مسأله داخلی این کشور است.
هند برای تامین نیازهای دارویی افغانستان اعلام آمادگی کرد
وزارت امور خارجه هند، یک روز پس از پایان سفر وزیر صحت طالبان به دهلی اعلام کرد که هند نیازهای دارویی افغانستان را بهصورت درازمدت تأمین خواهد کرد.
این اقدام با هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات دوا انجام شده است.
وزارت امور خارجه هند روز دوشنبه ۲ جدی در یک اعلامیه همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارتهای صحت هند و افغانستان خبر داد.
در این اعلامیه تأکید شده است که مقامهای هندی بر تعهد خود برای ادامه کمکهای بشردوستانه و گسترش همکاریهای صحی با افغانستان تحت اداره طالبان تاکید کردهاند.
حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشهآور در کابل شلاق زد
حکومت طالبان یازده تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشهآور در کابل امروز شلاق زد.
در بیانیۀ ستره محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از ۷ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شدند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم ماه آگست سال ۲۰۲۱، طالبان افراد را در ولایات مختلف افغانستان به گونۀ علنی مجازات بدنی و اعدام کرده است.
ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف فوری آن شده است.
هشدار اتحادیۀ اروپا: ۲۱ میلیون تن در افغانستان از آب سالم محروماند
دفتر کمکهای بشردوستانه اتحادیۀ اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند.
این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته است که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان بهگونهٔ فزاینده کمیاب شود.
بر بنیاد معلومات دفتر کمکهای بشردوستانۀ اتحادیۀ اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانوادهها در زمینۀ دسترسی به آب سالم، پمپهای دستی و چاههای آب ایجاد میکند.
پیش از این، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال ۲۰۳۰ بهطور کامل پایان یابد.
یونیسف همچنان گفته است که هشت نفر از هر ده نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده میکنند.
حادثه ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان؛ دستکم ۱۰ افغان جان باختند
دستکم ده شهروند افغانستان در یک رویداد ترافیکی در ایالت بلوچستان پاکستان جان باختهاند.
مقامهای محلی به رادیو آزادی و رادیو مشال گفتهاند که این حادثه روز یکشنبه، ۳۰ قوس، در پی برخورد یک موتر مسافربری با یک تانکر در ولسوالی چاغی ایالت بلوچستان رخ داده است.
یک منبع آگاه که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، گفته است که این افراد افغانهای ازبکتبار بودند که با کمک قاچاقبران محلی به ایران میرفتند.
تا کنون جزئیات بیشتری در مورد این رویداد منتشر نشده و مقامهای حکومت طالبان نیز در این باره اظهار نظری نکرده اند.
گذرگاه سالنگ دوباره روی وسایط مسافربری باز شد
وزارت فواید عامه حکومت طالبان میگوید که گذرگاه سالنگ شام دیروز به روی موترهای مسافربری بازگشایی شد.
محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، در صفحۀ ایکس، توییتر سابق خود نوشته است که تلاشها برای پاکسازی گذرگاههای سالنگ از برف همچنان ادامه دارد تا وسایط ترانسپورتی نیز بتوانند از این مسیر استفاده کنند.
گذرگاه سالنگ صبح روز یکشنبه به دلیل برفباری شدید و طوفان به روی تمام ترافیک مسدود شده بود.
سالنگ یکی از مسیرهای مهم ترانسپورتی کشور است که کابل را به پانزده ولایت شمال و شمالشرق افغانستان وصل میکند.
این جادۀ کوهستانی و پرپیچوخم در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل برفباری و شرایط نامساعد جوی به روی ترافیک بسته میشود.
حد اقل ٦ کشته و ٤٢ زخمی در حادثۀ ترافیکی در سالنگ
در نتیجۀ یک حادثۀ ترافیکی در سالنگ شمالی شب گذشته حد اقل شش نفر کشته شده اند.
خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان گزارش داده است که برعلاوه ٤٢ تن ديگر در این رویداد زخمی شده اند که وضعیت صحی پنج تن وخیم است.
از سوی هم گزارش شده است که شاهراه سالنگ به دلیل برف و توفان شدید بسته شده است.
سالنگ یکی از مهمترین راه های افغانستان است که ولایات شمال افغانستان را به مرکز، شرق و جنوب وصل میکند.
آتش سوزی در مندوی کابل: "حدود ٧٠٠ هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده"
صبح امروز در منطقۀ مندوی کابل آتشسوزی رخ داده است.
وزارت داخلۀ حکومت طالبان تائید کرده که به اساس برآورد های اولیه، در این آتشسوزی به ارزش هفتصد هزار دالر به دکانداران آسیب رسیده است.
علت آتشسوزی در مارکیت بوت فروشی مندوی کابل، شارتی برق عنوان شده.
در اعلامیۀ وزارت داخلۀ طالبان از خسارات جانی احتمالی در این رویداد، چیزی گفته نشده است.