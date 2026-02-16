لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
دوشنبه ۲۷ دلو ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۰۳

خبر ها

نمایندگان آسیای مرکزی درباره وضعیت و اقتصاد افغانستان گفت‌وگو کردند

بیرق قزاقستان
بیرق قزاقستان

وزارت خارجۀ قزاقستان می‌گوید که در نشست فوق‌العادۀ گروه تماس منطقه‌ای نمایندگان ویژۀ آسیای مرکزی دربارۀ افغانستان، در مورد وضعیت کنونی این کشور و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی گفت‌وگو شده است.

این نشست روز دوشنبه، ۲۷ دلو، در شهر آستانه برگزار شد و هیچ نماینده‌ای از افغانستان در آن حضور نداشت.

در اعلامیۀ وزارت امور خارجۀ قزاقستان آمده است که در این نشست همچنان موضوعات مربوط به همکاری‌های عملی، از جمله توسعۀ ترانزیت و ترانسپورت از طریق افغانستان و نیز مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است.

یرکین توکوموف، نمایندۀ ویژۀ قزاقستان برای افغانستان، گفته است که در این نشست بر تبادل دیدگاه‌های سازنده و یافتن راه‌حل‌های عملی در مورد مسائل مهم تعامل با کابل تأکید شده است.

در این نشست، نمایندگان ویژۀ قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبیکستان برای افغانستان حضور داشتند.

این گروه تماس به ابتکار ازبیکستان در سال ۲۰۲۵ ایجاد شد و نخستین نشست آن در ۲۶ اگست همان سال در شهر تاشکند برگزار گردید.

این کشورها با آن‌که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند، اما با طالبان تعاملات نزدیک سیاسی و اقتصادی دارند.

ادامه خبر ...

تازه‌ترین خبرهای روز را این‌جا دنبال کنید

مذاکرات ایران و امریکا؛ دور دوم از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود

انتظار می‌رود که مقام‌های ایالات متحده و ایران امروز سه‌شنبه، ۲۸ دلو، در سوئیس برای دور دوم مذاکرات دیدار کنند.

هدف این نشست دستیابی به یک توافق‌نامه است که براساس آن برنامۀ هسته‌ای ایران محدود و از وقوع جنگ جلوگیری شود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، با استیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه قصر سفید، در ژینو دیدار خواهد کرد و نمایندگان عمان به‌عنوان میانجی در این نشست حضور خواهند داشت.

نمایندگان ایالات متحده و ایران اوایل این ماه نیز در عمان مذاکرات غیرمستقیم داشتند که نخستین گفت‌وگو پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای اصلی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده در جریان یک درگیری کوتاه در ماه جون بود.

تهران گفته است که حاضر است محدودیت‌هایی بر برنامۀ هسته‌ای خود بپذیرد تا در بدل آن تحریم‌های سنگین اقتصادی ایالات متحده رفع شود، اما حق خود برای غنی‌سازی یورانیم را واگذار نخواهد کرد.

واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا شامل محدودیت‌هایی بر برنامۀ راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروه‌های مسلح در شرق میانه شود، مسائلی که تهران آن‌ها را غیرقابل پذیرش می‌داند.

ادامه خبر ...

طالبان عصریه را به بیش از سه هزار ورزشکار مرد توزیع می‌کنند

آرشیف
آرشیف

ریاست عمومی المپیک، تربیت بدنی و ورزش افغانستان زیر ادارۀ حکومت طالبان، روز دوشنبه ۲۷ دلو، روند توزیع «عصریه» سال ۱۴۰۴ را برای هزاران ورزشکار آغاز کرد.

قرار است به بیش از ۳۲۵۰ ورزشکار از رشته‌های مختلف ورزشی، به هر یک مبلغ ۱۳٬۲۰۰ افغانی پرداخت شود.

در نخستین روز توزیع عصریه، این مبلغ به اعضای تیم‌های ملی ورزشکاران ناشنوا، قایق‌رانی و تکواندو پرداخت گردید.

حکومت طالبان در حالی این کمک نقدی را تحت عنوان «عصریه» به ورزشکاران مرد توزیع می‌کند که پس از بازگشت به قدرت در بیش از چهار سال گذشته، دختران و زنان را از هر نوع فعالیت ورزشی منع کرده است.

ادامه خبر ...

جام جهانی کریکت ۲۰ آوره امروز با برگزاری سه دیدار ادامه می‌یابد

آرشیف
آرشیف

در ادامۀ رقابت‌های جام جهانی کریکت ۲۰ آوره، قرار است امروز سه‌شنبه ۲۸ دلو نیز سه دیدار برگزار شود.

تیم‌های نیوزیلند و کانادا، ایرلند و زیمبابوی، و همچنان اسکاتلند و نیپال به مصاف هم خواهند رفت.

در رقابت‌های روز گذشته، تیم ملی کریکت افغانستان توانست امارات متحدۀ عربی را با تفاوت پنج ویکت شکست دهد.
همچنان تیم انگلستان در برابر ایتالیا و تیم سریلانکا در برابر استرالیا به پیروزی دست یافتند.

دیدار بعدی تیم ملی کریکت افغانستان برای روز پنج‌شنبه ۱۹ فبروری در برابر کانادا برنامه‌ریزی شده است.
پیش از این، تیم افغانستان در رقابت‌های جاری جام جهانی کریکت ۲۰ آوره در برابر نیوزیلند و افریقای جنوبی شکست خورده است.

این جام جهانی به میزبانی مشترک هند و سریلانکا برگزار شده است.

ادامه خبر ...

نتانیاهو: توافق امریکا با ایران باید به برچیدن برنامه هسته‌ای منجر شود

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل
بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، صدراعظم اسرائیل، روز یکشنبه ۲۶ دلو گفت که هفتهٔ گذشته به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است هرگونه توافق ایالات متحده با ایران باید شامل برچیدن زیرساخت‌های هسته‌ای ایران باشد، نه صرفاً توقف فرایند غنی‌سازی یورانیم.

صدراعظم اسرائیل در یک سخنرانی در کنفرانس رؤسای سازمان‌های بزرگ یهودی امریکا در اورشلیم سه شرط را برای توافق امریکا با ایران مطرح ساخت.

به گفته او، نخست همهٔ مواد غنی‌شده باید از ایران خارج شود، دوم توانایی ایران برای غنی‌سازی یورانیم باید از بین برود و او سومین شرطش را برنامۀ راکت‌های بالستیک ایران عنوان کرد.

انتظار می‌رود نمایندگان ایالات متحده امریکا و ایران این هفته در ژنیو بار دیگر پشت میز گفت‌وگو بنشینند.

این گفت‌وگوها با میانجیگری عمان برگزار می‌شود؛ کشوری که نخستین دور مذاکرات را در مسقط برگزار کرده بود.

ادامه خبر ...

بیش از صد مهاجر افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند

تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

این را قونسلگری افغانستان تحت کنترول طالبان در کراچی اعلام کرده است. به گفته این قونسلگری، ۱۰۵ شهروند افغان که در میان آنان ده کودک نیز شامل بودند، روز دوشنبه از طریق گذرگاه چمن–سپین بولدک به افغانستان انتقال داده شدند.

آنان حدود یک ماه را در بازداشت سپری کرده بودند.

پیش از این نیز در آغاز هفته جاری، دست‌کم ۲۰۹ زندانی افغان از زندان‌های کراچی آزاد شده بودند.

اکثر این مهاجران افغان به اتهام نداشتن اسناد قانونی از سوی پولیس پاکستان بازداشت شده بودند.

پیش از این، شماری از مهاجران افغان که در زندان‌های پاکستان نگهداری می‌شدند و نیز فعالان حقوق بشر، از وضعیت نامناسب زندان‌ها شکایت کرده بودند.

ادامه خبر ...

بازی تیم ملی کریکت افغانستان در برابر امارات متحده عربی جریان دارد

راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان
راشد خان، کاپیتان تیم ملی کریکت افغانستان

تیم افغانستان نخست توپ‌اندازی کرد و تیم امارات متحده عربی در ۲۰ آور تعیین‌شده ۱۶۰ دوش به دست آورد.

در این دیدار، برای افغانستان، عظمت‌الله عمرزی بیشترین ویکت را گرفت.

او توانست در چهار آور، چهار بازیکن امارات متحده عربی را از بازی خارج کند.

همچنین در بازی امروز، راشد خان توانست در مسابقات بیست‌آوره به رکورد ۷۰۰ ویکت دست یابد.

این پنجصد و سیزدهمین بازی بیست‌آورهٔ راشد خان بود که در آن توانست هفتصدمین ویکت خود را به دست آورد.

این یک رکورد جهانی در مسابقات بیست‌آوره به شمار می‌رود.


ادامه خبر ...

تیم کریکت هند با تفاوت۶۱ دوش پاکستان را شکست داد

جریان بازی هند و پاکستان
جریان بازی هند و پاکستان

هند با شکست پاکستان به مرحلۀ یک چهارم نهایی مسابقات جهانی بیست آورۀ کریکت راه یافت.

در این مسابقه که روز یک‌شنبه در سریلانکا برگزار شد، هند در ۲۰ آور، ۱۷۶ دوش برای پاکستان هدف تعیین کرد.

تیم پاکستان در ۱۸ آور، ۱۱۴ دوش به دست آورد، اما تمام بازیکنان خود را از دست داد.

پس از شکست پاکستان در برابر هند، این تیم اکنون در جایگاه سوم جدول قرار دارد.

از سال ۲۰۲۲ به این سو هند پنج بار در مسابقات بین‌المللی ۲۰ آوره با پاکستان روبرو شده است که در همه آنها پیروز شده است.

بازی بعدی جام جهانی کریکت بیست آوره روز دوشنبه بین افغانستان و امارات متحدۀ عربی برگزار می‌شود. تیم افغانستان در دو دیدار قبلی خود با نیوزیلند و افریقای جنوبی باخته است.

ادامه خبر ...

وزیر خارجۀ امریکا می‌گوید که ویتکاف و کوشنر دیدارهای مهمی دربارۀ ایران خواهند داشت

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده که به سلواکیا سفر کرده، روز یکشنبه، ۲۶ دلو در یک نشست خبری گفت که دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، به‌روشنی اعلام کرده ترجیح می‌دهد مسائل مربوط به ایران از طریق دیپلوماسی و یک توافق بر اساس مذاکرات حل‌وفصل شود.

او می‌گوید که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان رئیس‌جمهور امریکا "در حال سفر هستند تا دیدارهای مهمی داشته باشند و خواهیم دید نتیجه چه خواهد شد." او اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داد که دور دوم مذاکرات ایران و امریکا روز سه‌شنبه این هفته در ژنیو برگزار می‌شود. سوئیس بدون اشاره به زمان گفت‌وگوها اعلام کرد که کشور عمان در شهر ژنیو میزبانی مذاکرات را برعهده خواهد داشت.

این درحالیست که وزارت امور خارجۀ ایران ناوقت روز یکشنبه، ۲۶ دلو اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر خارجۀ این کشور تهران را ترک کرد تا برای دومین دور مذاکرات با امریکا و برخی "رایزنی‌های دیپلوماتیک" به شهر ژنیو سوئیس برود.

ادامه خبر ...

ادامۀ اعتراضات هواداران عمران خان برای سومین روز

اعتراضات هواداران و اعضای حزب عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان
اعتراضات هواداران و اعضای حزب عمران خان، صدر اعظم سابق پاکستان

اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) و هواداران عمران خان، راه‌های مواصلاتی میان پشاور و ایالت پنجاب را بستند.

اعضای حزب تحریک انصاف پاکستان از حکومت پاکستان خواسته‌اند که عمران خان، صدر اعظم سابق و بنیانگذار این حزب را که در زندان بیمار است، در شفاخانه بستری کند.

طبق گزارش‌ها، بینایی چشم راست عمران خان به دلیل بیماری‌اش ۸۵ درصد کم شده است.

از سه روز به این سو طرفداران عمران خان راه‌های منتهی به پنجاب را در دیره اسماعیل خان، کوات و اتک مسدود کرده‌اند.

به دلیل این اعتراضات، هزاران وسیله نقلیۀ در جاده‌های این مناطق متوقف مانده اند.

طبق گزارش‌ها، تیمی از داکتران برای درمان چشم عمران خان به زندان رفته‌اند.

این درحالیست که در ۱۲ فبروری ستره محکمۀ پاکستان به حکومت این کشور دستور داد تا پیش از ۱۶ فبروری، زمینۀ ملاقات عمران خان با داکتران چشم و نیز تماس تیلیفونی او با فرزندانش را فراهم سازد.

عمران خان از سال ۲۰۲۳ به این‌سو در چندین قضیه، از جمله اتهامات مربوط به فساد، در زندان ادیاله در شهر راوپلندی زندانی است.

اما او این اتهامات را دسیسۀ سیاسی عنوان کرده است.

ادامه خبر ...

بیشتر "لود" شود

XS
SM
MD
LG