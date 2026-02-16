انتظار می‌رود که مقام‌های ایالات متحده و ایران امروز سه‌شنبه، ۲۸ دلو، در سوئیس برای دور دوم مذاکرات دیدار کنند.

هدف این نشست دستیابی به یک توافق‌نامه است که براساس آن برنامۀ هسته‌ای ایران محدود و از وقوع جنگ جلوگیری شود.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجۀ ایران، با استیف ویتکوف، نمایندۀ ویژه قصر سفید، در ژینو دیدار خواهد کرد و نمایندگان عمان به‌عنوان میانجی در این نشست حضور خواهند داشت.

نمایندگان ایالات متحده و ایران اوایل این ماه نیز در عمان مذاکرات غیرمستقیم داشتند که نخستین گفت‌وگو پس از بمباران تأسیسات هسته‌ای اصلی ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده در جریان یک درگیری کوتاه در ماه جون بود.

تهران گفته است که حاضر است محدودیت‌هایی بر برنامۀ هسته‌ای خود بپذیرد تا در بدل آن تحریم‌های سنگین اقتصادی ایالات متحده رفع شود، اما حق خود برای غنی‌سازی یورانیم را واگذار نخواهد کرد.

واشنگتن تلاش کرده است دامنه مذاکرات را گسترش دهد تا شامل محدودیت‌هایی بر برنامۀ راکت های بالستیک ایران و پایان حمایت تهران از گروه‌های مسلح در شرق میانه شود، مسائلی که تهران آن‌ها را غیرقابل پذیرش می‌داند.